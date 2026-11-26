Nvidia a respins în trecut comparațiile cu Enron, compania americană prăbușită în urma unui scandal uriaș de fraudă contabilă. Însă anumite asemănări între cele două companii, de la mecanismele de finanțare până la revenirea spectaculoasă a liderilor lor, ridică noi semne de întrebare privind viitorul gigantului din industria inteligenței artificiale, scrie futurism.com.

Fondatorul Enron, Kenneth Lay, și CEO Nvidia Jensen Huang Foto: X@Ric_RTP

În urmă cu aproximativ un an, Nvidia a respins categoric acuzațiile potrivit cărora ar contribui la alimentarea unei bule speculative în domeniul inteligenței artificiale prin acorduri de finanțare discutabile.

Compania a mers până acolo încât a transmis investitorilor un document în care sublinia că modelul său de afaceri este complet „diferit de cel al Enron”, celebrul grup energetic american din Houston, care s-a prăbușit în 2001 după ce a fost implicat într-unul dintre cele mai mari scandaluri de fraudă contabilă din istorie.

Cu toate acestea, Nvidia începe să prezinte anumite asemănări cu Enron, chiar dacă acestea sunt, deocamdată, mai degrabă circumstanțiale. Privite retrospectiv, ele ar putea căpăta o semnificație aparte dacă gigantul semiconductorilor ar ajunge vreodată într-o criză majoră.

Una dintre coincidențe este deosebit de neobișnuită: la sfârșitul anului 2001, Nvidia a înlocuit Enron în indicele bursier S&P 500, chiar în perioada în care compania energetică intra în faliment.

O simplă coincidență? Posibil. Dar există și alte asemănări, de această dată legate de conducerea celor două companii.

Revenirea spectaculoasă a liderilor

În vara anului 2001, în timp ce întrebările privind practicile contabile ale Enron se înmulțeau, iar acțiunile companiei se prăbușeau, directorul general Jeffrey Skilling și-a anunțat brusc demisia.

Decizia a amplificat incertitudinea privind viitorul companiei.

În aceste condiții, fondatorul Enron, Kenneth Lay, a revenit la conducere pentru a prelua din nou funcția de director general. El a încercat să liniștească investitorii și să transmită mesajul că situația companiei este sub control, deși Skilling, considerat succesorul său, plecase după numai șase luni în funcție.

În prima zi după revenirea lui Lay, sute de angajați Enron l-au întâmpinat cu aplauze în picioare, în timpul unui discurs susținut în fața personalului.

Lay a insistat atunci că plecarea lui Skilling nu avea „absolut nicio legătură cu probleme contabile”.

Ulterior, această declarație s-a dovedit falsă. La numai patru luni după revenirea fondatorului la conducere, Enron a intrat în faliment.

O scenă asemănătoare s-a petrecut recent la sediul Nvidia din Santa Clara, California, unde directorul general Jensen Huang a fost întâmpinat cu entuziasm la revenirea sa.

Sute de angajați s-au adunat pe scările și balcoanele din holul sediului companiei pentru a-l aplauda și a-i scanda numele.

Huang se află în centrul unuia dintre cele mai importante scandaluri corporative cu implicații geopolitice din ultimii ani. Cu toate acestea, revenirea sa a fost primită cu entuziasm atât în interiorul companiei, cât și în industria tehnologică.

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Personalități importante din sector, de la Sam Altman la Elon Musk, au salutat această evoluție, exprimându-și speranța că Nvidia își va putea continua activitatea fără perturbări majore sub conducerea fondatorului său.

Ce au în comun Nvidia și Enron?

Comparația dintre cele două companii trebuie privită cu precauție. Practicile Enron și acuzațiile care vizează Nvidia sunt foarte diferite.

Paralelele au apărut în principal din cauza utilizării unor structuri juridice de finanțare cunoscute sub numele de vehicule cu scop special (special-purpose vehicles).

Enron a folosit astfel de entități pentru a ascunde datorii și pierderi, prezentând investitorilor o imagine artificială a situației sale financiare. Prin aceste mecanisme, compania a raportat câștiguri și lichidități pe care, în realitate, nu le deținea.

În cazul Nvidia, nu există îndoieli că firma generează venituri considerabile din vânzarea procesoarelor specializate pentru inteligență artificială, extrem de căutate pe piața mondială.

Semnele de întrebare vizează însă o altă problemă: în ce măsură veniturile companiei ar fi fost susținute de vânzări ilegale către firme chinezești și dacă anumite tranzacții ar fi fost ascunse.

Aceste suspiciuni trebuie diferențiate de practicile contabile frauduloase care au dus la prăbușirea Enron.

De ce ar putea deveni Nvidia o problemă pentru întreaga economie?

Îngrijorările privind viitorul Nvidia nu se limitează la acuzațiile referitoare la anumite tranzacții.

Compania ocupă un loc central în dezvoltarea infrastructurii globale pentru inteligență artificială, iar procesoarele sale sunt esențiale pentru construirea și operarea celor mai avansate sisteme AI.

În același timp, investițiile masive în inteligență artificială au alimentat creșterea bursieră a companiilor din sector și au contribuit la entuziasmul investitorilor față de această tehnologie.

Prin urmare, o eventuală prăbușire a Nvidia ar putea avea consecințe mult mai ample decât cele asupra unei singure companii, afectând furnizorii, partenerii comerciali, investitorii și piețele financiare.

Tocmai această dependență de Nvidia face ca revenirea lui Jensen Huang la conducere, în contextul controverselor care înconjoară compania, să fie privită de unii observatori ca un posibil semnal de alarmă.

Nvidia nu este Enron, cel puțin nu pe baza informațiilor cunoscute în prezent. Dar dacă boom-ul inteligenței artificiale se va dovedi o bulă speculativă, consecințele unei eventuale spargeri ar putea fi chiar mai ample decât cele ale unor crize corporative anterioare, notează futurism.com.

Aceasta este întrebarea care planează asupra gigantului american: cât de solidă este creșterea industriei AI și ce s-ar întâmpla dacă una dintre companiile care o susțin ar intra în dificultate?