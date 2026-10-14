 Consiliul Naţional al PSD se reuneşte la Vila Lac, pentru a decide dacă intră la guvernare. Grindeanu pune pe masă trei scenarii pentru susținerea Cabinetului Niculescu | adevarul.ro
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Consiliul Naţional al PSD se reuneşte la Vila Lac, pentru a decide dacă intră la guvernare. Grindeanu pune pe masă trei scenarii pentru susținerea Cabinetului Niculescu

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Consiliul Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 16.00, la Vila Lac, pentru a stabili poziția partidului față de viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Social-democrații vor decide dacă intră la guvernare cu miniștri sau dacă oferă doar sprijin parlamentar Executivului.

Momentul Adevărului PSD Inquam Photos Octav ganea (4) jpeg
Foto: Inquam Photos /Octav Ganea

Ședința PSD are loc cu o zi înainte ca Luca Niculescu să prezinte în Parlament programul de guvernare și lista membrilor cabinetului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că le va prezenta colegilor trei variante de acțiune. Prima dintre acestea prevede ca partidul să nu intre la guvernare și să nu susțină investirea noului Executiv, potrivit News.ro.

A doua opțiune este susținerea unui guvern tehnocrat, scenariu pe care liderul social-democrat îl privește cu rezerve. Grindeanu consideră că un astfel de cabinet ar avea o legitimitate și o stabilitate reduse, invocând experiența guvernului tehnocrat din perioada 2015-2016.

„Ar fi un guvern slab, un guvern al nimănui”, a afirmat liderul PSD, susținând că actualul context politic și economic nu permite experimente.

Cea de-a treia variantă vizează formarea unui guvern politic, bazat pe o majoritate parlamentară. Potrivit lui Grindeanu, acesta ar putea fi susținut exclusiv de PSD sau ar putea reuni mai multe formațiuni politice într-o formulă de coaliție.

Luca Niculescu spune că toate opțiunile rămân pe masă

La rândul său, premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că toate opțiunile rămân deschise, de la un guvern politic la unul hibrid, format din politicieni și tehnocrați, ori chiar un executiv exclusiv tehnocrat.

El a precizat că are deja pregătită o listă de miniștri în cazul unui cabinet tehnocrat.

În paralel, PNL a anunțat că nu intenționează să participe la guvernare. Liderul liberal Ilie Bolojan a declarat că formațiunea analizează semnarea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, document care ar stabili condițiile în care PNL poate contribui la menținerea stabilității politice în următoarele șase luni.

Potrivit lui Ilie Bolojan, liberalii nu vor iniția și nu vor vota moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Niculescu în această perioadă, atât timp cât premierul respectă angajamentele asumate prin acord.

UDMR a anunțat că va vota Guvernul condus de Luca Niculescu, indiferent de formula politică

Și UDMR și-a anunțat disponibilitatea de a susține noul Executiv. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a declarat că Uniunea va vota guvernul și programul de guvernare propuse de Luca Niculescu, indiferent dacă acesta va fi format din tehnocrați sau va avea la bază o majoritate construită în jurul PSD.

Kelemen Hunor a precizat că UDMR este pregătită să semneze și un acord de susținere parlamentară, argumentând că principala prioritate este deblocarea crizei politice și instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline.

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