Luca Niculescu depune joi programul de guvernare și lista miniștrilor. „Toate formulele posibile” rămân în discuție

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va depune joi, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor, după două zile de consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Acesta a precizat că ia în calcul toate variantele pentru formarea viitorului Executiv, de la un guvern politic până la unul tehnocrat. Obiectivul rămâne instalarea unui guvern stabil.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

„Am încheiat azi două zile pline de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Guvern. Le mulţumesc tuturor partidelor şi grupurilor parlamentare pentru timpul acordat, pentru deschidere şi pentru propunerile pe care mi le-au transmis. (...) Cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români. Joi depunem la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”, a transmis Luca Niculescu, marți, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Premierul desemnat le-a mulțumit partidelor și grupurilor parlamentare pentru participarea la discuții și pentru propunerile transmise. El a subliniat că dialogul rămâne deschis și a făcut apel la responsabilitate pentru ca România să aibă cât mai repede un nou guvern.

„România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetățeni. Fac tot ce ține de mine pentru asta”, a adăugat Niculescu.

Guvern politic, hibrid sau tehnocrat

După discuțiile de marți cu parlamentarii neafiliați, Luca Niculescu a declarat că toate opțiunile rămân în picioare: un guvern politic, unul hibrid, cu miniștri politici și tehnocrați, sau un Executiv tehnocrat.

Premierul desemnat s-a arătat optimist că negocierile vor conduce la un rezultat favorabil. El a precizat că, în cazul unui guvern tehnocrat, are deja o listă de miniștri pe care o poate prezenta chiar de miercuri.

Negocierile, sub presiunea alegerilor anticipate

Președintele Nicușor Dan ar lua în calcul declanșarea alegerilor anticipate dacă premierul desemnat Luca Niculescu nu reușește să obțină sprijinul unei majorități parlamentare până joi, 15 octombrie, potrivit unor surse apropiate Administrației Prezidențiale. În acest scenariu, vineri ar putea fi prezentat decretul de dizolvare a Parlamentului. Analistul politic Cristian Pîrvulescu a explicat pentru „Adevărul” în ce condiții poate fi aplicată această procedură și cine ar suporta costurile prelungirii crizei politice.

Cristian Pîrvulescu a explicat pentru „Adevărul” că dizolvarea Parlamentului este posibilă din punct de vedere constituțional și că procedura presupune consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare.