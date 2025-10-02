search
Kelemen Hunor: „PSD-ul are tot interesul să preia guvernarea din 2027”. Avertisment despre AUR: „Ar lua aproape 50%” dacă am vota astăzi”

0
0
Publicat:

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că PSD are tot interesul să preia guvernarea în 2027 și că președintele Nicuşor Dan va desemna premierul propus de partidul social-democrat. Liderul UDMR a vorbit și despre implicarea lui Ilie Bolojan în guvernare, dar și despre riscurile amânării alegerilor pentru Primăria Capitalei și creșterea AUR.

Kelemen Hunor spune că PSD va prelua guvernarea în 2027 FOTO: Facebook
Kelemen Hunor spune că PSD va prelua guvernarea în 2027 FOTO: Facebook

Întrebat în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM dacă este convins că se va face rotativa în 2027, Kelemen Hunor a răspuns ferm: „Da, da, sunt convins că PSD-ul are tot interesul să preia guvernarea din 2027, că ei au vrut rotativa. Asta, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vrei să conduci guvernul, nu pleci de la guvernare, că după aceea e posibil să nu mai fie posibilă reîntoarcerea”.

El a explicat că președintele Nicuşor Dan va desemna premierul propus de PSD: „Va desemna pe cel care va fi propus de PSD. Vă dați seama că, dacă am ajuns până în 2027 cu această coaliție, nu ne împiedicăm în 2027. Nu știu ce se va întâmpla până atunci, nu e treaba mea. PSD-ul se pregătește de congres, de alegeri. E treaba lor. Ar fi o greșeală să mă pronunț eu ce e de făcut. Ei știu mai bine. Dar sunt convins că cel care va fi nominalizat de PSD în 2027 va fi desemnat”.

Ilie Bolojan, „stahanovist” al guvernării

Despre Ilie Bolojan, liderul UDMR a subliniat implicarea acestuia: „Ilie Bolojan este preocupat de dimineață până seara de guvernare și e un stahanovist. Uzura e pe măsură, deci nu e o perioadă ușoară. El și-a asumat acest lucru, e un pariu riscant. Dacă reușește cu acest pariu, atunci înseamnă că a reușit și România. Dar, deocamdată, încă nu am făcut reforme. Haideți să fim foarte sinceri și serioși. Reforme substanțiale. Reforme adevărate, prin care se schimbă ceva”.

Riscurile amânării alegerilor și creșterea AUR

Kelemen Hunor a atras atenția asupra amânării alegerilor pentru Primăria Generală a Bucureștiului și asupra ascensiunii AUR: „Dacă astăzi am organiza alegeri anticipate, AUR ar lua un scor apropiat de 50%, din păcate. Ei sunt singuri în opoziție și cresc făcând nimic”.

Liderul UDMR a explicat că amânarea scrutinului ar putea favoriza un candidat AUR sau „din zona aceasta”: „Am spus că alegerile ar trebui să fie în toamnă. E o greșeală să le duci până în primăvară, fiindcă șansele tale scad în 2026. Va fi o perioadă grea: facturile cresc, prețul la energie a crescut, un primar interimar fără șanse să candideze și să câștige nu are posibilitatea de a face ce e de făcut. Majoritatea din Consiliul General e cum e. Toate premisele pentru a ajunge la un rezultat nedorit în București, adică să câștige AUR sau un candidat din zona aceasta, cresc dacă sunt amânate alegerile”.

Kelemen Hunor a mai subliniat importanța încrederii în societate: „Există oameni nemulțumiți, care nu cred că se fac reforme și nu cred că statul dorește să lucreze pentru cetățeni. Toate studiile arată, mai ales cele făcute de Samuel Huntington, că încrederea este acel capital fără de care nu se poate construi nimic. Toate societățile care au cunoscut succesul se caracterizează printr-un nivel de încredere foarte ridicat. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e”.

Politică

