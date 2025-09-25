Coaliția, între presiunea electoratului, măsuri nepopulare și lupte interne. „Ei știu clar că orice instabilitate duce AUR la un procent și mai mare”

Întâlnirea liderilor coaliției cu președintele Nicușor Dan a adus o primă deblocare a neînțelegerilor, stabilindu-se continuarea plafonarii prețurilor la alimentele de bază. Totuși, decizia este departe de a rezolva problemele din Coaliție.

Măsura prelungirii plafonǎrii prețurilor la alimentele de bază a fost luată la insistențele PSD, după un compromis făcut de Ilie Bolojan. În schimb, președintele Nicușor Dan a solicitat social-democraților sǎ susțină reformele lui Bolojan. Totuși, măsurile privind reforma administrației stagnează, fiind încă un motiv de dispută, iar decizia CCR pe tema pensiilor magistraților poate sa șubrezească stabilitatea Guvernul. Mai mult, criticile constante dintre partidele care formează Coaliția tensionează colaborarea din interiorul Executivului. Cu toate astea, atrag atenția analiștii, PSD, PNL și USR și UDMR trebuie sǎ mențină, împreună, stabilitatea țării.

Contre în Coaliție și atacuri în coaliție

„Atacurile concertate ale membrilor PSD la adresa premierului Ilie Bolojan în situația de astăzi forțează prematur blocaje în deciziile esențiale și cultivă neîncrederea în Guvernul României”, a fost avertismentul lansat de omul de baza al lui Bolojan din PNL, Ciprian Ciucu.

„Domnul Ciucu face așa un balet. Vezi doamne, dacă îl pierdem pe domnul Bolojan, gata, ne ducem în junk. Nu există eroi providențiali în România. S-a dovedit științific și istoric. Nu avem nici junk, o să rămânem în coaliție și cred că domnul Bolojan va rămâne, cred că a înțeles zilele acestea că e bine să fie mai flexibil și că este premierul unei coaliții. (…) Acum, din păcate, pe plafonare prim-ministrul a dorit să facă o analiză suplimentară. (…)

Avem și partea aceasta administrație publică locală unde cred că nu s-a înțeles bine ce vrem să facem, reformă sau concedieri. Pentru că domnul Bolojan vrea concedieri, noi vrem să facem o reformă mai structurală. Să ai pe de o parte o administrație mai suplă, pe de altă parte să ai și servicii publice mai de calitate”, a venit răspunsul PSD, prin vocea social-democratului Adrian Câciu, într-o declarație pentru „Adevărul”.

Contre sunt și intre PSD și USR. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut înaintea dezbaterii moțiunii împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, că ar vota demersul AUR. Un alt parlamentar al PSD, Vasile Budacă, le-a transmis pe Facebook colegilor de guvernare din USR ca "dragostea trece prin stomac”, arătând că PSD „propune menținerea plafonării adaosului la alimentele de bază”, în timp ce o propunere legislativă a USR prevede „reducerea TVA-ului la prezervative”.

Poate funcționa coaliția?

Profesorul Radu Carp subliniază că, de fapt, deciziile Coaliției trebuie privite din mai multe puncte de vedere: „Atâta vreme cât AUR e undeva la 35-40%, coaliția este nevoită să lucreze împreună. Ei știu clar că orice instabilitate duce AUR la un procent și mai mare. (…) Cred că decizia se ia pe mai multe paliere, ori cred că trebuie să le analizăm pe toată în ansamblu, și palierul pur-birocratic, și palierul de sus, al administrației de la vârf, dar și palierul politic. Toate acestea determină formularea unei politici publice și cred că trebuie să le luăm în considerare pe toate”.

Analistul politic Ion M Ioniță, redactor-șef Historia, subliniază că actuala coaliție nu poate funcționa perfect, însă adoptarea a două pachete de măsuri fiscal-bugetare în Parlament cu asumarea răspunderii Guvernului arată că cele patru partide, deși diferite și într-un moment greu pentru guvernare, pot să ajungă la consens.

„Guvernează și în condiții grele și trebuie să ia și măsuri nepopulare. Deci presiunea este mare asupra lor. Situația este complicată din punct de vedere al bugetului, trebuie să taie cheltuieli. Ori asta nu este un lucru plăcut pentru nimeni la guvernare. Dar, în ciuda tuturor acestor probleme, cel puțin deocamdată, Coaliția a funcționat mulțumitor. Noi vrem să funcționeze perfect. Așa ceva nu se poate, nu o să avem o funcționare perfectă a Coaliției. Ceea ce se poate întâmpla cel mai neplăcut este ruperea Coaliției, ceea ce deocamdată nu s-a întâmplat”, a explicat Ion M. Ioniță pentru „Adevărul”.