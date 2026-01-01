Video Cozi uriașe în prima zi din an la Therme București: „Singura baie a fost o baie de mulțime”

În prima zi a anului, sute de bucureșteni și vizitatori din alte județe au luat cu asalt Therme, unul dintre cele mai căutate locuri pentru relaxare de la marginea Capitalei, și unul dintre puținele deschise pe 1 ianuarie.

În exterior, s-a format o coadă impresionantă. Deși unii vizitatori și-au cumpărat biletele online, nu au putut intra din cauza aglomerației.

Persoana care a realizat filmarea a comentat: „Uitați-vă de unde începe coada la Therme. Doamne ferește, ia uite ce e aici”.

Filmările cu cozile imense au devenit virale pe rețelele sociale.

Mulți dintre comentatori au glumit sau s-au arătat deranjați de aglomerație, subliniind paradoxul unei zile de relaxare transformată într-o „baie de mulțime”.

„Singura baie a fost o baie de mulțime :)))”, a scris un internaut.

„Ce-o fi în mintea astora? Fiecare credea că o să fie singur? Refuz să cred că în niciuna din restul de 364 de zile nu se pot duce”, a adăugat altul.

„Dacă așteptau autobuzul 30 minute era scandal, aici că stau 2 ore nu e problemă…”, a comentat altă persoană.

„Coadă la mâncare, coadă la supermaket, coadă si aglomerație la munte, coadă și aglomeratie la Therme …asta este jobul românului”, a spus altă persoană.

„Vin de la sate, din toate județele… ca să pună poze pe Facebook!”, a spus altcineva.

„Și se spune că românul nu are bani!”, a spus alt internaut.

Therme București este cel mai mare complex de wellbeing din Europa, construit greenfield pe un areal de 250.000 mp, cu o suprafață indoor de peste 34.000 mp și o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor.

Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 880.000 de plante vii, și cea mai amplă plantație de palmieri din Europa, cu peste 1.500 de exemplare