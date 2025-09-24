Kelemen Hunor, despre relația cu Ilie Bolojan și caracterul său „inflexibil”: „În Bihor nu avea nevoie de multe discuții, că singur avea majoritate”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat în cadrul interviurilor „Adevărul”, că relațiile cu premierul Ilie Bolojan și cu președintele Nicușor Dan sunt „bune” și „fără probleme”, respingând speculațiile din presă privind tensiuni sau eventuale demisii la vârful guvernului.

Întrebat miercuri, 24 septembrie, despre colaborarea cu premierul Bolojan, Hunor a precizat: „Bine, noi nu avem nicio problemă. Discutăm când e nevoie. Cu Ilie Bolojan, sigur, mai des, fiindcă este premier.”

Referitor la caracterul „inflexibil” atribuit premierului, liderul UDMR a explicat: „Are o experiență… În Bihor nu avea nevoie de multe discuții, că singur avea majoritate. Și ce decidea el, aia era. Asta e un alt cartier.”

Despre relația cu președintele Nicușor Dan, Hunor a spus că aceasta este „perfectă”: „Ne înțelegem bine, deci nu e nicio problemă. Discutăm când e cazul.”

Kelemen Hunor a respins categoric informațiile potrivit cărora premierul ar fi amenințat cu demisia. „Nu, nu, deloc. Nici n-a fost pusă problema. Am citit și în presă, dar haideți să clarificăm”, a declarat el. Totodată, liderul UDMR a menționat că nu a avut discuții pe această temă cu președintele Nicușor Dan și că nici subiecte precum Curtea Constituțională nu au fost abordate.

Referitor la viitoarea configurație a coaliției, Kelemen Hunor a explicat că există „mai multe posibilități matematice” pentru formarea unei majorități, inclusiv variante fără UDMR sau USR. „Fără noi, fără USR, cu PSD, PNL, UDMR sau PSD, PNL, USR se poate forma o majoritate foarte mică”, a spus el. În același timp, liderul UDMR a refuzat să comenteze scenarii ipotetice privind o eventuală plecare a premierului Ilie Bolojan: „Refuz să intru în speculații, fiindcă nu se pune problema plecării lui Ilie Bolojan.”