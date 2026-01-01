De ce Trump ia zilnic o doză mai mare de aspirină și ignoră recomandările medicilor: „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subțire”

Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat publicației Wall Street Journal că ia zilnic o doză de aspirină mai mare decât cea recomandată de echipa sa medicală.

„Ei spun că aspirina este bună pentru subțierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să îmi curgă sânge îngroșat. Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subțire. Are sens?”, a explicat Trump în interviu, potrivit Reuters

În vârstă de 79 de ani, Donald Trump este a doua cea mai vârstnică persoană care a ocupat vreodată funcția de președinte al SUA, după Joe Biden, care a avut 82 de ani la finalul mandatului.

Starea sa de sănătate a fost intens mediatizată în ultimele luni, după ce au fost observate vânătăi pe mâinile sale și au apărut informații despre un examen imagistic efectuat în octombrie.

Conform Mayo Clinic, administrarea zilnică de aspirină poate reduce riscul de infarct și accident vascular cerebral la persoanele de peste 60 de ani, doza recomandată fiind de obicei de 81 de miligrame.

Medicul lui Trump, Sean Barbabella, a declarat că fostul președinte ia 325 de miligrame pe zi, ca măsură de prevenție cardiovasculară.

Vânătăile apărute pe mâinile lui Trump au fost, potrivit Casei Albe, consecința „strângerilor de mână frecvente”, iar procedura imagistică a fost realizată în scop preventiv.

Deși inițial s-a luat în calcul un RMN, investigația efectuată a fost un CT, pentru a exclude orice probleme cardiovasculare, iar rezultatul nu a evidențiat nicio anomalie, a mai precizat medicul Sean Barbabella.