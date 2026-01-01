search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Horoscop vineri, 2 ianuarie. Capricornii au nevoie de spațiu şi Taurii de mai multă vigilenţă

Publicat:

Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele pentru a doua zi a anului 2026 tuturor celor 12 semne zodiacale.

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Berbec

Iubire - Se observă ce ați făcut, dar și ce nu ați făcut. Părerea celuilalt devine esențială și sensibilitatea trebuie ținută sub control.

Sănătate - Mențineți-vă mintea ocupată. Atenție la migrene sau stări de anxietate.

Bani - Aveți nevoie de recunoaștere concretă a meritelor și valorii. Orice nemulțumire trebuie  discutată.

Taur

Iubire - Nu reacționați la manipularea chiar subtilă a celorlalți. Nu vă lăsați influențat și fiți vigilent!

Sănătate - Ideile și gândurile negative,anxietatea prelungită,toate stresează corpul fizic și-l împing să reacționeze.

Bani - Căutați să rămâneți pe teritoriul cunoscut, fără abateri de la metodele de lucru sau comunicare cu persoanele nou venite.

Gemeni

Iubire - Veți fi plăcut surprins de reacțiile partenerului dumneavoastră care știe să se impună atunci când trebuie.

Sănătate - Dacă partenerul e bine, atunci vă transmite parte din energia lui pozitivă și din vigoare.

Bani - Dați dovadă de un mare spirit intuitiv în afaceri, puteți obține câștiguri din comerț.

Rac

Iubire - Faceți împreună cu persoana iubită planuri legate de drumuri, excursii, călătorii de mult visate.

Sănătate - Deși nu suferiți de cine știe ce maladie, vă recomand un regim sănătos de viață pentru a preveni repercusiunile.

Bani - Negocierile ca să obțineți o sponsorizare vor fi dificile, dar e posibil ca în final să reușiți să convingeți.

Leu

Iubire - Sunteți ocupat cu sarcini pentru alții, cu a comunica ce ați rezolvat. Recompensa e sub formă de recunoștință a celor dragi.

Sănătate - Surplusul de energie stă în forța limitelor fizice. Starea de bine și de liniște apare după sport.

Bani - Contramandați ieșirile cu prieteni vechi reveniți în oraș. Vreți să faceți cinste, dar altele sunt prioritățile.

Fecioară

Iubire - Aveți chef de distracție, de joacă și de glumă, atât cu partenerul, cât și cu prietenii voștri.

Sănătate - Un corp revigorat și bine hrănit este exact ceea ce aveți nevoie pentru a ajunge la starea de vârf.

Bani - Este momentul potrivit să încercați noi modalități de a face afaceri, ceva ce nu ați încercat până acum.

Citiţi predicţiile complete aici.

* Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică.

Horoscop

