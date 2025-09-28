search
Analiză Lipsa de concurență a AUR în Opoziție, un avantaj sau un dezavantaj? „Poate deveni o problemă”

0
0
Publicat:

Ultimele sondaje plasează AUR pe primul loc în intenția de vot. Nu același lucru se întâmplă și cu celelalte partide de opoziției, SOS România și POT fiind la limita de a intra în Parlament. Analiștii spun cǎ, în acest context, AUR este avantajat dar și dezavantajat.

Partidul condus de Simion este cap de listă în sondajele pentru parlamentare FOTO Profimedia
În alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, AUR, SOS și POT au obținut o treime din mandate. De atunci, AUR a crescut în intenția de vot, mai ales în contextul alegerilor prezidențiale în care s-a calificat în turul II și candidatul partidului, George Simion. Celelalte două formațiuni au pierdut electoratul în favoarea sa, arată directorul INSCOP, sociologul Remus Ștefureac:

AUR trăia cu o mare parte din voturile care au fost exprimate pentru POT și SOS la alegerile parlamentare. E una din sursele creșterii acestui partid. Deci a devenit mult mai vizibil după alegerile parlamentare, practic, având polarizarea pe prezidențiale între George Simion și ceilalți candidați, respectiv Nicușor Dan. AUR a devenit mult mai vizibil în acest context. A preluat o parte importantă din votanții celor două partide și, sigur, și ai altora. E un transfer de voturi. (…) Deocamdată acesta este un vârf pentru acest partid, maxim, cel puțin istoric, dar vom vedea dacă va menține acest nivel sau, și pe fondul apariției unor alte partide, va scădea”.

Sociologul atrage însă atenția că „este prematur să facem astfel de estimări acum cu trei ani înainte de alegeri, putem în schimb, în baza sondajelor să ne uităm pe tendințele principale. Iar tendințele mari principale sunt acelea în care AUR este în creștere, la un nivel foarte ridicat. Nivelul maxim pe care l-a avut până acum și celelalte partide sunt pe stagnare sau scădere”. Prin urmare, partidul rămâne fără concurență pe electoratul strâns în ultimii ani de cele trei formațiuni, de AUR și șefa SOS România, Diana Șoșoacă, în perioada 2020-2024, și apoi de AUR, SOS și POT, primul partid care s-a așezat în spatele fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu.  

Avantajele și dezavantajele monopolului AUR

La alegerile trecute și astăzi, când vorbim la fel, pentru AUR lipsa concurenței este benefică. AUR astăzi capitalizează probabil aproape în întregine acel bazin electoral. A făcut-o și la alegerile trecute, cu mici excepții, pentru că SOS și POT au reușit să intre în Parlament și să fure din electorat. Deci astăzi este într-o poziție mai bună față de atunci, după părerea mea. Același lucru l-aș afirma și în perspectiva alegerilor viitoare. Fără concurență, AUR va capitaliza aproape în întregime bazinul electoral pe care vrea să îl reprezinte”, explică consultantul politic Adrian Zăbavă pentru „Adevărul”.

Pe de altă parte, subliniază consultantul politic, AUR nu ar avea parteneri pentru guvernare:

„Această reprezentare singular, solitară, să-i spunem, a bazinului poate deveni, pentru AUR o problemă în contextualitatea formării unui guvern, a lipsei de parteneri. Lucru pe care l-am văzut în alte țări occidentale, unde, tot așa, partide importante, cu scoruri importante în alegeri, partide extremiste, așa-zis suveraniste, naționaliste, cu scoruri importante, chiar câștigătoare ale alegerilor, nu au putut ajunge la guvernare din cauza lipsei de aliați cu care să facă majorități. Poate fi și situația AUR-ului, dar vorbim despre un scenariu de peste câțiva ani.

Citește și: Coaliția, între presiunea electoratului, măsuri nepopulare și lupte interne. „Ei știu clar că orice instabilitate duce AUR la un procent și mai mare”

Astăzi, realitatea e că AUR, pe fondul nemulțumirii sociale, pe fondul lipsei încrederii în celelalte partide de pe scena politică și a vechilor partide de pe scena politică, în ipoteza unor alegeri care ar avea loc azi, ar avea o șansă să facă majoritate singură. În eventualitatea în care AUR ar ajunge la un procent de 40% de reprezentare în următorul Parlament, cred că ar fi atât de puternic încât s-ar putea găsi niște parlamentari de pe la alte partide, odată ajunși în Parlament, să facă cumva ca AUR să aibă o majoritate, să conducă o majoritate în Parlament. E adevărat, nu poți să faci asta la 30% sau la 25%. Acolo e clar că, fără parteneri de guvernare, nu poți ajunge la guvernare. Dar cu un AUR la 40% în viitorul Parlament, cred că, indiferent de ce s-ar spune în campania electorală, s-ar găsi niște parlamentari care să facă cumva să ducă AUR la guvernare”.

De altfel, consultantul politic arată că și în prezent, în Parlament, "există un număr semnificativ de parlamentari care au intrat în principal pe listele SOS și POT, care astăzi sunt „o forță cenușie în Parlament”, care poate fi folosită într-un fel sau altul". Grupul foștilor membri POT și SOS din Camera Deputaților au votat cot la cot moțiunea simplă depusă recent de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Cum arată cifrele

La alegerile din 1 decembrie 2024, AUR a obținut 18,30% la Senat și 18,01% la Camera Deputaților. SOS România a avut 7,76% la Senat și 7,36% la Camera Deputaților, iar POT a avut 6,39% la Senat și 6,46% la Camera Deputaților.

Un sondaj recent al INSCOP care măsoară intenția de vot pentru parlamentare plasa AUR pe primul loc, cu un scor de 40,8%, adică cu o creștere de aproape 3 procente față de mai 2025, când avea puțin peste 38%, urmat de PSD cu 17,9%, PNL cu 15,2% și USR cu 12,8%. POT are 3,3%, adică sub pragul electoral de 5%, urmat de UDMR cu 4% și SOS România cu 2,8%. Astfel, 45,9% ar avea partidele Puterii care mai intră în Parlament, iar în Opoziție ar rămâne doar AUR. Astfel, o majoritate AUR cu PSD ar strânge 58,7%.

Un sondaj Avangarde realizat tot în luna septembrie plasează AUR pe primul loc cu 41%. Este urmat de PSD cu 19%, de PNL cu 13%, de USR cu 12% și de UDMR cu 6%. Partidele care nu ar mai prinde Parlamentul sunt SOS România și POT, fiecare cu 2%.

60% dintre votanții AUR ar vota partide noi

În cazul apariției unor partide noi, potrivit unei alte analize INSCOP, 60% dintre votanții AUR ar fi dispuși să voteze partide noi, iar 71% din votanții AUR sunt de părere că „toate partidele existente acum în România ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu unele noi”. 

Șeful statului afirmă că datele care plasează AUR pe primul loc nu indică „o mare iubire pentru AUR”, ci o „neîncredere față de partidele care au guvernat sau guvernează România”. De asemenea, președintele neagă posibilitatea unui scenariu în care PSD s-ar putea alătura AUR:

„Cred că toată lumea cunoaște istoricul meu cu PSD. Nu cred că e o surpriză aici, dar cu toate criticile pe care i le-am adus, PSD nu e partidul care să ducă România în acea direcție. Acest scenariu nu există”, a explicat Nicușor Dan la Digi24, întrebat dacă l-ar numi pe George Simion premier în cazul în care ar fi propus de AUR și PSD.

Politică

