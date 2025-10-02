PSD vrea să relanseze economia. Cu deficit bugetar de 10%. Se crede în comunism...

Mari confuzii în percepţia realităţii găsim la PSD. Confundă economia ţării cu bugetul, cu companiile economice încă de stat, majoritatea falimentare.

Economia României este privată, nu se supune „directivelor” venite de la partide sau de la instituţiile statului. Statul poate interveni în economie pe partea de fiscalitate şi ajutoare financiare, şi pe pe partea de investiţii în infrastructură. Dacă are bani. Dar statul român nu are acum bani să-şi permită astfel de ajutoare, aşa că economia românească este pe cont propriu. Şi investiţiile au fost în mare parte stopate, pentru că statul nu mai are bani. Abia face faţă la cheltuielile care ţin de stat, pensii, salarii bugetare, educaţie, sănătate, armată, etc. De unde bani să investească în economie, care nu depinde de stat?

Atunci cum să relanseze statul economia?

Ne explică Cristian Socol, economistul PSD, probabil autorul planului de relansare economică anunţat de PSD:

„Calea optimă de relansare economică presupune stimularea investițiilor greenfield (de la zero), care să creeze noi locuri de muncă și reducerea decalajelor regionale”.

Să ne spună Cristian Socol cum sunt posibile investiţiile iniţiate şi dirijate de stat, la un deficit bugetar de 10%, cu speranţa, iluzorie, că se va reduce în anul următor la 6%? Creşte numărul pensionarilor, se scumpeşte energia, mâncarea, avem inflaţie mare, cum fac faţă pensionarii şi salariaţii bugetari, dacă statul duce banii în investiţii?

Am văzut că actuala Coaliţie de guvernare vrea să concedieze 12.000 de salariaţi bugetari, pentru că nu are bani. Atunci de unde bani de investiţii veniţi de la stat?

Să ne înţelegem. Nu discutăm aici de investiţiile private, care vin la noi în ţară în condiţiile în care fiscalitatea este atractivă, birocraţia redusă, resurse umane şi materiale suficiente pentru lansarea unor afaceri mai mari sau mai mici.

Ne întoarcem la fiscalitate. Dacă statul creşte TVA şi alte taxe, investitorii fug, nu vin. Adică se reduc şi investiţiile private, nici cum să mai visăm la investiţii publice.

Este adevărat că vor continua investiţiile începute, mai ales cele pe bani europeni. Dar o mare parte din investiţii au fost oprite, pentru că au fost supra contractate, au depăşit capacităţile de plată ale României.

Propune Cristian Socol:

Primă măsură se referă la Creditul fiscal pentru investiții strategice greenfield. Se propune acordarea unei facilități fiscale (deducere din impozitul pe profit) pe 10 ani pentru investiții de la zero de peste 20 mil. €, în industrii strategice (alimentară, chimică, farmaceutică, auto, industria de apărare, industria construcțiilor metalice, construcția de mașini și instalații, fabricarea de utilaje și echipamente) și parcuri industriale (cu posibilitatea reportării dacă nu există profit în primii ani).

Facilităţi fiscale când tot PSD tipă să impozităm supranaţionalele, când nu avem bani la buget pentru educaţie şi sănătate, pentru pensii şi salarii bugetare, e cam pe dos.

A mai susţinut Cristian Socol un „perpetuum mobile” în economie:

Creşterea economică bazată pe salarii (wage led growth). Cu alte cuvinte, mărim salariile, creşte economia, din această creştere mărim iarăşi salariile, şi tot aşa. Un adevărat „perpetuum mobile“ în economie. Ce bine ar fi! Ar fi reţeta fericirii, aplicabilă în orice altă ţară!

Mi-e teamă că şi acum tot la astfel de soluţii se gândesc liderii PSD!

A două măsură propusă de PSD este acordarea de Stimulente pentru investiții de producție în regiunile slab dezvoltate. Se propune acordarea de facilități fiscale sub forma unui credit fiscal regional (deducere din impozitul pe profit) de până la 50% din valoarea investiției de producție, pentru proiecte peste 5 mil. € realizate în regiunile slab dezvoltate (de ex. Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest etc.)

Aceeaşi poveste. Facilităţi fiscale la un deficit bugetar de 10%, fără mari speranţe că se va redresa. Iar dacă nu reuşim să tăiem cheltuielile, nu să acordăm „facilităţi fiscale”, ne așteaptă „junk”, nu mai putem lua împrumuturi, iar CE ne blochează fondurile europene, pentru că oricum suntem în procedură de deficit excesiv!

Tot ce propune PSD vine dintr-o extra realitate, de la oameni care trăiesc din vise exotice!

Cristian Socol dă exemple de ţări care aplică astfel de măsuri: Polonia, Spania, Cehia, ţări care nu au deficite bugetare de 10%!

A treia măsură principală prevede un Pachet integrat de stimulente pentru cercetare-dezvoltare, cu scopul de a transforma România într-un pol regional de cercetare-dezvoltare și inovare. Măsurile propuse includ un credit fiscal de max. 50% pentru investiția inițială în centre de date și infrastructură de inteligență artificială; creșterea deducerii fiscale a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la 150% în 3 ani și 200% în 5 ani.

Ce nu ne spune dl Socol este ce sume de bani presupun aceste măsuri, şi de unde vin banii. De la Dumnezeu, din peşterile lui Ali Baba, de unde vin banii?

Faptul că ANAF-ul colectează la buget în România circa 27% din PIB, iar în ţări civilizate se colectează la buget 40-45% din PIB este principala problemă din care vine deficitul. Dl Socol nu propune nimic pentru îmbunătăţirea colectării. Propune doar cum să cheltuim banii pe care nu-i avem.

Încă odată, poate pricepe şi dl Socol. Economia României este privată, funcţionează în competiţia de piaţă europeană şi mondială, îşi stabileşte singura investiţiile, proiectele, prețurile produselor şi serviciilor. Nu are statul cum să intervină în procesele economice şi interesele companiilor. Acolo unde poate interveni, în companiile de stat, sunt aproape toate falimentare. Slavă Domnului că în rest nu poate interveni!

Singurul mod în care poate interveni este prin procesele de fiscalizare, ajutoare de stat şi investiţii. Dacă are bani. România nu are bani la ora actuală, are un deficit de 10% din PIB, iar în anii următori trebuie să lupte să-şi regleze deficitul, nu să arunce bani în stimulente pentru economie.

Investițiile importante sunt în curs de derulare, multe au fost oprite, iar cât despre taxe şi impozite, acestea au fost crescute, nu reduse.

Dacă nu ne oprim din creşterea taxelor, există riscul ca investitorii să plece în alte ţări cu fiscalitate redusă, şi economia României se prăbuşeşte şi mai rău. Fenomenul retragerii investitiilor şi investitorilor a început deja. Dacă statul mai creşte taxe şi impozite, fenomenul se va accentua.

Dacă nu reducem deficitul bugetar intrăm în „junk”, şi rămânem şi fără împrumuturi, adică fără bani de pensii şi salarii.

Şi atunci, ne spune şi nouă dl Cristian Socol de unde bani pentru proiectul PSD de relansare a economiei?