Turista din Olanda, care a zburat 1.800 de km pentru a sărbători Revelionul la munte: „Petrecere mare la hotel, cu muzică românească, mâncare și băuturi”

O turistă din Olanda, venită special în România pentru a petrece Revelionul la munte, a fost impresionată de atmosfera din stațiunile montane, unde distracția nu s-a oprit nici după noaptea dintre ani.

Turista din Olanda a povestit că a parcurs aproape 1.800 de kilometri pentru a ajunge în România.

„Am venit de 1.800 de kilometri depărtare tocmai aici, din Olanda. Un nou an fericit! Am avut petrecere la hotel, cu muzică românească, băuturi, mâncăruri, trei feluri, era foarte bine", a spus tânăra, potrivit observator.

După petrecerea de noapte, mulți turiști au renunțat la micul dejun și au ales brunchurile festive. Meniurile au variat de la preparate tradiționale românești la specialități internaționale.

„Este o tradiție să îi așteptăm cu un brunch românesc, împletit cu produse din bucătăria internațională. Avem muzică live și preparate pentru toate gusturile”, a declarat Laura Ursu, director general de hotel, pentru sursa citată.

Pentru unii, Revelionul s-a transformat într-o petrecere de durată.

„De trei zile încontinuu. Revelionul ține trei zile și trei nopți”, a spus un alt turist, semn că, în stațiunile de la munte, începutul de an a fost marcat de distracție fără pauză.