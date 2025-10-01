Bolojan, discuții privind proiectele de investiții și eventuale ajustări legislative pentru programul SAFE

Premierul Ilie Bolojan a convocat o nouă întâlnire la Guvern pe tema proiectelor care vor fi incluse în programul de finanțare SAFE. Discuțiile au privit eventuale ajustări legislative și includerea proiectelor din perspectiva localizării.

O nouă întâlnire de lucru pe tema proiectelor pe care România le va susține pentru a fi incluse la finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe) a avut loc astăzi, la Palatul Victoria, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan, anunță Guvernul României.

„Responsabilii guvernamentali au analizat portofoliul de proiecte avut în vedere de statul român și din perspectiva localizării în România a cât mai multor proiecte de investiții. O astfel de decizie va avea impact asupra dezvoltării industriei naționale de apărare, creșterii capacității de producție și participării la lanțurile valorice ale industriei de apărare europene.

De asemenea, prim-ministrul Ilie Bolojan, miniștrii și experții din ministere au discutat despre cadrul legislativ existent și despre eventualele ajustări necesare pentru a sprijini implementarea proiectelor de investiții care vor fi susținute prin Programul SAFE. Aceste aspecte vor fi urmărite la nivelul ministerelor, astfel încât, la momentul aprobării de către Comisia Europeană a listei proiectelor depuse de România, cadrul normativ să fie pregătit să faciliteze implementarea acestora”.

16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul SAFE

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre, aceasta fiind a doua cea mai mare alocare stabilită de Comisie. Participarea la programul SAFE are trei componente: apărare, bugetară și de infrastructură, arată Executivul:

„Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi, pentru care 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul.

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria au participat, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan, viceprim-ministrul Cătălin-Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, viceprim-ministrul Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul prezidențial, Radu Burnete, precum și experți din ministere”.

Consiliul Uniunii Europene a adoptat pe 27 mai 2025 o reglementare pentru instituirea Acţiunii pentru Securitatea Europei (SAFE), instrument financiar care va sprijini statele membre dispuse să investească în producţia industrială pentru apărare prin achiziţii comune, axate pe capacităţile prioritare.