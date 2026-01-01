search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Peste 200.000 de angajați din sectorul bancar riscă concedierea din cauza AI. Principalele posturi vizate

0
0
Publicat:

Un raport al băncii de investiții Morgan Stanley avertizează că peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european sunt expuse riscului de dispariție până în 2030, pe fondul adoptării accelerate a AI.

Implementarea AI duce la concedieri în rândul funcţionarilor bancari. FOTO: AI
Implementarea AI duce la concedieri în rândul funcţionarilor bancari. FOTO: AI

Sectorul bancar european se află într-o perioadă de transformare majoră, determinată de dezvoltarea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale (AI). Potrivit unui raport al băncii de investiții Morgan Stanley, până în 2030, aproximativ 10% din angajații din bănci ar putea fi concediați, ceea ce reprezintă peste 212.000 de persoane.

Analiza a vizat 35 de bănci europene, cu un total de 2,12 milioane de angajați, notează irishtimes.

Această schimbare este rezultatul a două fenomene majore: automatizarea proceselor interne și închiderea treptată a sucursalelor fizice, pe măsură ce serviciile se mută în mediul online.

Toate aceste măsuri vin în contextul în care investitorii solicită băncilor europene să-și reducă costurile și să obțină profituri comparabile cu cele ale instituțiilor americane, potrivit raportului citat.

Cele mai expuse posturi

Potrivit raportului, cele mai vulnerabile locuri de muncă sunt cele din serviciile centrale, adică funcțiile interne care nu presupun contact direct cu clienții. Acestea includ:

* Back-office – procesarea tranzacțiilor și operațiunilor administrative, unde algoritmii de AI pot înlocui sarcinile repetitive.

* Middle-office – reconciliere și gestionarea datelor, monitorizarea tranzacțiilor.

* Risk management și conformitate – analizarea riscurilor, monitorizarea respectării regulilor și detectarea anomaliilor.

Tehnologiile moderne permit băncilor să reducă timpul necesar pentru aceste sarcini repetitive și să elimine erorile umane, ceea ce face ca anumite posturi să devină redundante.

Reducerea costurilor

Băncile europene au început să adopte AI pentru a crește eficiența operațională cu până la 30%, conform raportului Morgan Stanley.

Aceasta reprezintă o alternativă la metodele tradiționale de reducere a costurilor, care au atins limitele lor.

Impactul este mai vizibil în țări precum Franța și Germania, unde raportul cost/venit este încă ridicat, indicând o eficiență operațională mai scăzută comparativ cu alte piețe europene.

Primele restructurări anunțate

Unele instituții au început deja să implementeze reduceri de personal. De exemplu ABN Amro (Olanda) a anunțat că va elimina aproximativ 20% din posturile cu normă întreagă până în 2028, iar Société Générale (Franța) a precizat că „nimic nu este intangibil” în eforturile de reducere a cheltuielilor ridicate ale băncii.

Aceste măsuri sunt doar o parte a unui trend mai larg de restructurare în sectorul bancar, pe fondul digitalizării și automatizării proceselor.

Impactul asupra băncilor de retail și altor domenii

Analiștii Morgan Stanley estimează că băncile orientate către clienții de retail vor resimți cel mai puternic efectul AI și al digitalizării.

Totodată, alți analiști, de la UBS, avertizează că schimbările nu se limitează la banking şi că auditul, avocatura și consultanța încep şi ele să fie transformate de tehnologie.

De exemplu, UBS a folosit AI pentru a crea avatare digitale ale analiștilor, prezentate clienților, și a organizat un summit AI pentru cei mai importanți 250 de membri cu funcții de conducere.

Cine câştigă, cine pierde?

Nu toți bancherii susțin, însă, o implementare rapidă și necondiționată a AI.

Analiştii JPMorgan Europa avertizează că o dependență excesivă de tehnologie ar putea împiedica angajații tineri să învețe competențele fundamentale ale meseriei. În aceste condiţii, banca încearcă să găsească un echilibru între utilizarea AI pentru sarcini repetitive și formarea solidă a personalului în activități esențiale, pentru a evita lacune pe termen lung.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
mediafax.ro
image
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, bolnav de cancer! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
fanatik.ro
image
Gigantul rus Gazprom pierde cea mai importantă piață a sa, iar exporturile s-au prăbușit. Nu a mai fost atât de rău din 1973
libertatea.ro
image
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
observatornews.ro
image
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
cancan.ro
image
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
prosport.ro
image
Ce compensații trebuie să primească salariații care lucrează în zilele declarate libere: ce scrie exact în Codul Muncii
playtech.ro
image
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: campioana îl vrea pe Radu Drăgușin și românul a spus “DA”!
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Off, ce veste a venit chiar în prima zi a anului! S-a stins marea doamnă! Adio! Ce frumos a trecut prin viață, iar acum a plecat la Cer!
romaniatv.net
image
Mercur intră în Capricorn pe 1 ianuarie 2026. Cele trei zodii care vor fi afectate de acest eveniment astrologic
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Prăjitura magică pe care e bine să o ai pe masă de Sfântul Vasile. Ce e bine să faci pe 1 ianuarie

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate