Peste 200.000 de angajați din sectorul bancar riscă concedierea din cauza AI. Principalele posturi vizate

Un raport al băncii de investiții Morgan Stanley avertizează că peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european sunt expuse riscului de dispariție până în 2030, pe fondul adoptării accelerate a AI.

Sectorul bancar european se află într-o perioadă de transformare majoră, determinată de dezvoltarea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale (AI). Potrivit unui raport al băncii de investiții Morgan Stanley, până în 2030, aproximativ 10% din angajații din bănci ar putea fi concediați, ceea ce reprezintă peste 212.000 de persoane.

Analiza a vizat 35 de bănci europene, cu un total de 2,12 milioane de angajați, notează irishtimes.

Această schimbare este rezultatul a două fenomene majore: automatizarea proceselor interne și închiderea treptată a sucursalelor fizice, pe măsură ce serviciile se mută în mediul online.

Toate aceste măsuri vin în contextul în care investitorii solicită băncilor europene să-și reducă costurile și să obțină profituri comparabile cu cele ale instituțiilor americane, potrivit raportului citat.

Cele mai expuse posturi

Potrivit raportului, cele mai vulnerabile locuri de muncă sunt cele din serviciile centrale, adică funcțiile interne care nu presupun contact direct cu clienții. Acestea includ:

* Back-office – procesarea tranzacțiilor și operațiunilor administrative, unde algoritmii de AI pot înlocui sarcinile repetitive.

* Middle-office – reconciliere și gestionarea datelor, monitorizarea tranzacțiilor.

* Risk management și conformitate – analizarea riscurilor, monitorizarea respectării regulilor și detectarea anomaliilor.

Tehnologiile moderne permit băncilor să reducă timpul necesar pentru aceste sarcini repetitive și să elimine erorile umane, ceea ce face ca anumite posturi să devină redundante.

Reducerea costurilor

Băncile europene au început să adopte AI pentru a crește eficiența operațională cu până la 30%, conform raportului Morgan Stanley.

Aceasta reprezintă o alternativă la metodele tradiționale de reducere a costurilor, care au atins limitele lor.

Impactul este mai vizibil în țări precum Franța și Germania, unde raportul cost/venit este încă ridicat, indicând o eficiență operațională mai scăzută comparativ cu alte piețe europene.

Primele restructurări anunțate

Unele instituții au început deja să implementeze reduceri de personal. De exemplu ABN Amro (Olanda) a anunțat că va elimina aproximativ 20% din posturile cu normă întreagă până în 2028, iar Société Générale (Franța) a precizat că „nimic nu este intangibil” în eforturile de reducere a cheltuielilor ridicate ale băncii.

Aceste măsuri sunt doar o parte a unui trend mai larg de restructurare în sectorul bancar, pe fondul digitalizării și automatizării proceselor.

Impactul asupra băncilor de retail și altor domenii

Analiștii Morgan Stanley estimează că băncile orientate către clienții de retail vor resimți cel mai puternic efectul AI și al digitalizării.

Totodată, alți analiști, de la UBS, avertizează că schimbările nu se limitează la banking şi că auditul, avocatura și consultanța încep şi ele să fie transformate de tehnologie.

De exemplu, UBS a folosit AI pentru a crea avatare digitale ale analiștilor, prezentate clienților, și a organizat un summit AI pentru cei mai importanți 250 de membri cu funcții de conducere.

Cine câştigă, cine pierde?

Nu toți bancherii susțin, însă, o implementare rapidă și necondiționată a AI.

Analiştii JPMorgan Europa avertizează că o dependență excesivă de tehnologie ar putea împiedica angajații tineri să învețe competențele fundamentale ale meseriei. În aceste condiţii, banca încearcă să găsească un echilibru între utilizarea AI pentru sarcini repetitive și formarea solidă a personalului în activități esențiale, pentru a evita lacune pe termen lung.