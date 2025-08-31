search
Doi candidați, la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce investiții așteaptă bucureștenii | Sondaj

0
0
Publicat:

Un nou sondaj de opinie realizat la nivelul Municipiului București arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, lupta pentru Primăria Capitalei ar fi una extrem de strânsă. Datele indică un echilibru între candidații susținuți de principalele partide, dar și o polarizare puternică în ceea ce privește problemele și investițiile considerate prioritare de bucureșteni.

Care este cea mai importantă problemă a Bucureștiului FOTO: Inquam photos
Care este cea mai importantă problemă a Bucureștiului FOTO: Inquam photos

Un nou sondaj realizat de Avangarde la nivelul Municipiului București arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, doi candidați ar fi în frunte, la egalitate: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL).

Întrebați care este cea mai importantă problemă a Bucureștiului, 22% dintre respondenți au indicat infrastructura rutieră, urmat de 18% care au menționat aglomerația în trafic. Pe următoarele locuri se află probleme precum poluarea, sănătatea, educația și lipsa locurilor de parcare, fiecare cu procente între 5% și 9%.

Ce investiții așteaptă bucureștenii

Când vine vorba de investiții, cel mai ridicat procent îl are construirea unui spital nou (29%), urmat de finalizarea centurii A0 (18%) și schimbarea conductelor de termoficare (16%). Alte priorități menționate sunt parcările, modernizarea străzilor din cartiere și construirea de creșe.

Cursa pentru Primăria Capitalei: Băluță și Ciucu, la egalitate

Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Primăria Municipiului București, doi candidați ar fi în frunte, la egalitate: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 25% din intențiile de vot. Ei sunt urmați de Cătălin Drulă (USR) cu 20% și Anca Alexandrescu (independent) cu 18%. Restul candidaților, precum Vlad Gheorghe (DREPT), Ana Ciceală (SENS) sau Octavian Berceanu (independent), nu depășesc 5%.

Băluță și Ciucu, la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei FOTO: Avangarde
Băluță și Ciucu, la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei FOTO: Avangarde

Sondajul arată că 72% dintre respondenți au indicat un candidat, ceea ce sugerează că există încă o rezervă importantă de voturi nehotărâte.

Alegerile parlamentare: PSD, USR și AUR, principalele opțiuni

În ceea ce privește intenția de vot pentru Parlament, USR ar obține 25%, urmat îndeaproape de AUR cu 23% și PSD cu 20%. PNL se situează la 18%, în timp ce restul formațiunilor nu depășesc 5%. În total, 71% dintre respondenți au indicat un partid pentru care ar vota, restul fiind indeciși sau nehotărâți.

Potrivit sondajului, USR ar câștiga alegerile parlamentare FOTO: Avangarde
Potrivit sondajului, USR ar câștiga alegerile parlamentare FOTO: Avangarde

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1070 de persoane adulte din București, prin metoda CATI (interviuri telefonice), în perioada 22-30 august 2024. Marja de eroare este de +/- 3,2%, la un nivel de încredere de 95%. 

Precizări despre institutele de sondare

  • INSOMAR - Institutul de sondare INSOMAR este controlat de Maricel Păcuraru și Cozmin Gușă.
  • CURS - Institutul de sondare CURS este deținut de fostul jurnalist Iosif Buble.
  • INSCOP - Institutul de sondare INSCOP este deținut de sociologul Remus Ioan Ștefureac și Ada Cornea Luca.
  • SOCIOPOL - Institutul de sondare SOCIOPOL este condus de Mirel Palada, fost purtător de cuvânt în guvernul Ponta.
  • IMAS - Institutul de sondare IMAS este deținut în majoritate de fostul deputat PSD Alin Teodorescu.
  • Metro Media Transilvania & IRES - Institutul de sondare IRES este deținut de soția fostului ministru PSD Vasile Dîncu, Maria Dîncu. 
  • Avangarde & The Center - Institutul de sondare Avangarde & The Center este deținut în majoritate de sociologul Marius Pieleanu. Din firma The Center deține 40% și sociologul Vladimir Ionașc.
  • AtlasIntel - Institutul de sondare AtlasIntel este condus de sociologul român Andrei Roman.
Politică

Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
