Kelemen Hunor, după ședința de marți de la Cotroceni: „Bugetul, reforma administrației și plafonarea prețurilor – priorități ale coaliției”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a oferit detalii despre subiectele discutate în ședința importantă de marți, desfășurată la Palatul Cotroceni, la care a participat alături de ceilalți lideri ai coaliției. Acesta a clarificat informațiile apărute „pe surse” și a subliniat că nu s-a discutat despre demisia premierului Ilie Bolojan sau despre Curtea Constituțională.

„A fost ministrul de finanțe invitat și ne-a prezentat o situație la zi înainte de rectificare și perspectivele bugetului anului vitor, inclusiv discuțiile cu Comisia Europeană. (...) De aceea marea parte a discuțiilor la Cotroceni s-au axat pe această tematică a bugetului, rectificării și situația în care ne aflăm și ce urmează să facem”, a explicat Kelemen Hunor.

În cadrul întâlnirii s-a vorbit și despre reforma administrației locale și alegerile din Capitală. Potrivit liderului UDMR, discuțiile pe tema alegerilor pentru Primăria Generală a Bucureștiului au fost „mai aprinse”, însă nu s-a ajuns la un consens:

„Rămâne săptămâna viitoare, marți, dacă nu mă înșel, o nouă ședință a coaliției, unde vom avea pe masă iarăși reforma în administrația locală.”

Kelemen Hunor a precizat că președintele a cerut puncte de vedere și pe tema plafonării adaosului comercial la alimente de bază:

„Eu am spus că propunerea mea de săptămâna trecută e valabilă și azi, șase luni, prelungire cu șase luni. Până în aprilie anului viitor. Trebuie să trecem această iarnă. Populația trebuie protejată la aceste 18-19 alimente unde există această plafonare a adaosului comercial. Aici vorbim de adaos comercial. Inflația se vede în preț și astăzi și se va vedea și în septembrie și în octombrie în continuare. Fiindcă creșterea TVA-ului, creșterea accizelor la combustibile, creșterea prețului la energie înseamnă inflație. Deci, din acest punct de vedere, din păcate, prețurile au crescut, măcar unde putem interveni noi, fiindcă nu poți interveni la prețuri, la adaosul comercial să intervenim și să plafonăm la maxim 20%, astfel putem proteja populația”, a declarat acesta.

Kelemen Hunor a menționat că argumentele sale au fost susținute de PSD și USR și acceptate de premierul Ilie Bolojan:

„Sunt anumite chestiuni care depind de guvern, altele nu depind de guvern, acolo unde noi avem posibilitatea, coaliția și guvernul, să intervenim, trebuie să intervenim.”

