Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
Românii au mai multă încredere în Călin Georgescu și în George Simion, decât în Nicușor Dan SONDAJ

Un sondaj național realizat de CURS arată că majoritatea românilor consideră că țara se află pe un drum greșit, iar încrederea în liderii politici și în instituțiile statului rămâne scăzută.

Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de Călin Georgescu și George Simion FOTO: AFP
Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de Călin Georgescu și George Simion FOTO: AFP

Potrivit sondajului realizat de CURS, 70% dintre români cred că România merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 24% sunt de părere că lucrurile merg bine. 6% dintre respondenți nu au avut o opinie. 

Niciun politician nu reușește să strângă un sprijin majoritar. În topul încrederii se află Călin Georgescu, cu 40%, urmat de George Simion - 38%, și președintele Nicușor Dan - 34%. Aceștia sunt urmați de Sorin Grindeanu și premierul Ilie Bolojan, fiecare cu 26%. Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz și Diana Șoșoacă au câte 19% încredere.

Încrederea în instituții

Printre instituțiile cu cea mai mare apreciere se numără Armata și pompierii (79%), Biserica (70%) și Poliția (56%). De asemenea, Uniunea Europeană (55%), mediul privat (52%) și ONU (50%) se bucură de încredere. La polul opus se află instituțiile politice: Președinția - 40%, Guvernul - 27%, Curtea Constituțională - 26% și Parlamentul – 25%.

Intenția de vot

Sondajul mai arată că, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 34% din voturi, PSD 23%, iar PNL 16%. USR ar primi 12%, UDMR și SOS România câte 5%, Partidul Oamenilor Tineri 3%, iar alte formațiuni cumulate 2%.

Percepția asupra măsurilor economice

Întrebați despre cel de-al doilea pachet de măsuri economice, 36% dintre români consideră că unele decizii au fost corecte, altele nu, 29% le văd ca nejustificate, iar 24% le consideră necesare și bine gândite.

Mai mult, peste opt din zece respondenți afirmă că au simțit direct efectele acestor măsuri: 52% au declarat un impact foarte mare, iar 31% unul mare. Doar 9% spun că schimbările i-au afectat puțin, iar restul foarte puțin sau deloc.

În ceea ce privește situația financiară personală, 46% dintre români consideră că le-a scăzut nivelul de trai în ultimul an, 32% spun că a rămas la același nivel, dar nu sunt mulțumiți, iar 4% afirmă că le-a mers mai bine.

Sondajul CURS a fost realizat la nivel național în perioada 5-19 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația României, cu o marjă de eroare de ±3%.

Politică

