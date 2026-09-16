Kelemen Hunor neagă că s-ar fi autopropus pentru funcția de premier: „Băieți și fete, haideți, încercați și altceva!”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a respins miercuri, 16 septembrie, informațiile potrivit cărora s-ar fi autopropus pentru funcția de premier, afirmând că a negat de fiecare dată când numele său a fost vehiculat pentru această poziție.

Kelemen Hunor Foto: Inquam photos/Simion Tătaru

„În fiecare săptămână trebuie să mai dezmint câte o informație lansată de oameni care n-au ce să facă și dezinformează opinia publică.

Nu m-am autopropus premier în niciun context. Cine spune altceva, minte cu nerușinare. Când numele meu a fost vehiculat, de fiecare dată am spus că nu este cazul. Am și argumentat de ce”, a transmis acesta într-o postare.

Kelemen Hunor susține că România are nevoie de un guvern cu drepturi depline și respinge ideea că UDMR sau persoana sa ar fi responsabile pentru blocajul politic.

„România are nevoie de un guvern cu drepturi depline. De luni de zile propunem fel de fel de variante de coaliții politice, guverne minoritare, guverne tehnocrate și de tranziție, premier de la diferite partide, independent de la Banca Națională, din zona de business și, la fiecare blocaj, unii ajung la concluzia că UDMR este de vină.

Băieți și fete, haideți, încercați și altceva! Mai cu fantezie, mai cu curaj, nu vă mai blocați tot timpul la UDMR și la persoana mea. Nu noi am creat această situație și, indiferent cât de mult am încercat să oferim soluții și sprijin, nici de data aceasta nu va depinde de noi rezultatul.

Să aveți o seară minunată și aveți grijă la scenarită.”

Cu o zi înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, partidele își clarifică pozițiile privind viitorul Guvern. PNL și USR îl susțin în continuare pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. În cazul în care această variantă nu va fi acceptată, liberalii spun că sunt dispuși să discute o alternativă de guvernare, însă fără PSD.

De asemenea, USR invocă posibilitatea alegerilor anticipate.

Președintele României, Nicușor Dan, i-a invitat joi, la Palatul Cotroceni, pe președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament, pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.