Robert Sighiartău, la „Interviurile Adevărul”. Secretarul general al PNL va vorbi despre scenariul alegerilor anticipate

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, este invitat marți, 15 septembrie, la „Interviurile Adevărul”, unde va vorbi despre blocajul privind formarea unui guvern cu puteri depline.

Liberalul va discuta, în primul rând, despre posibilitatea ca PNL să susțină un guvern tehnocrat și condițiile în care liberalii ar vota un astfel de Executiv, dar și despre scenariul alegerilor anticipate și șansele ca noul guvern să obțină voturile necesare în Parlament.

Surse politice susțin că președintele Nicușor Dan pregătește o nouă rundă de consultări cu partidele pentru formarea Guvernului, care ar urma să aibă loc miercuri, 16 septembrie, la Palatul Cotroceni.

La finalul discuțiilor, președintele ar urma să anunțe desemnarea unui premier.

Șeful statului a declarat că va analiza toate variantele aflate în discuție și va ține cont de configurația și calculele parlamentare înainte de a face nominalizarea.

„Este una dintre variantele de lucru. Trebuie să vedem dacă ea strânge o majoritate, la fel cum, în cazul celorlalte variante propuse în spațiul public, trebuie să vedem dacă au șanse să strângă o majoritate”, a spus Nicușor Dan într-un interviu acordat Euronews.

Șeful statului a confirmat că va analiza și propunerile partidelor pentru funcția de premier, respectiv Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

Președintele vrea să organizeze consultările cu partidele în această săptămână și să desemneze premierul imediat după acestea.