Nicușor Dan recunoaște riscul alegerilor anticipate. Instabilitatea politică schimbă calculele

Nicușor Dan vrea să evite cu orice preț alegerile anticipate, dar admite că instabilitatea politică a făcut ca acest scenariu să nu mai poată fi exclus. Președintele pregătește o nouă rundă de consultări cu partidele și spune că viitorul premier trebuie să fie susținut de o majoritate capabilă să strângă cele 233 de voturi din Parlament.

Foto: Mediafax / Alexandru Nechez

„Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici. Dacă este vorba de o majoritate fragilă, ea să se poată, pentru un guvern, ea să se poată materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat Nicușor Dan pentru Euronews.

Președintele a confirmat că își dorește să facă desemnarea înainte de plecarea sa în Statele Unite.

Întrebat despre posibilitatea ca Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, să fie desemnat premier, după ce Nicușor Dan a participat la nunta acestuia, șeful statului a evitat să confirme o eventuală decizie.

„Evident că nu o să vă spun acum pentru că deja e dificil... adică cred că am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și și ei între ei știm că au avut tipul acesta de discuții și nu vreau să complic și mai mult peisajul anticipând lucruri într-un sens sau altul. Ce pot să spun de Alexandru Nazare este că a fost un ministru de Finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine. M-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a cumva... a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesională”, a explicat președintele.

Întrebat dacă Nazare are profilul necesar pentru funcția de premier, Nicușor Dan a subliniat experiența acestuia în domeniul financiar, dar a precizat că desemnarea depinde de obținerea unei majorități parlamentare.

„Este un profesionist. Este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce e extrem de important în perioada următoare. Relația cu mediul financiar, pentru că România este un stat care trăiește în parte pe... datorie și atunci trebuie să fii atent cu cei care-ți împrumută bani. Dar de aici până la o voință politică pentru 233 de voturi e o discuție”, a spus Nicușor Dan.

Președintele respinge scenariul alegerilor anticipate

Nicușor Dan a respins ideea alegerilor anticipate, chiar dacă admite că, în actualul context politic, acest scenariu nu mai poate fi exclus complet.

„Înțeleg că oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegeri anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică.

De aceea nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că le excludem, nu”, a declarat șeful statului.

Președintele spune că, în cazul unei noi desemnări, obiectivul trebuie să fie găsirea unei formule care să poată obține voturile necesare în Parlament.

„Trebuie să încercăm să avem o variantă de guvern care să treacă de votul Parlamentului. Cred că asta își doresc românii și trebuie să alegem varianta care are cele mai multe șanse să treacă”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat despre configurația unei eventuale majorități și despre posibilitatea unei colaborări cu AUR sau SOS România, președintele a fost tranșant: „Cel puțin pe cifre, această posibilitate nu există.”

Nicușor Dan a mai spus că a analizat variantele de majoritate parlamentară și că știe exact numărul de parlamentari pe care îl are fiecare partid sau grup.

„Tot ce pot să vă spun este că știu pe de rost numărul de parlamentari pe care le are fiecare dintre partide sau grupuri care s-au format și toate variantele posibile de a obține cele 233 de voturi. Asta pot să vă spun. Nu vreau să merg mai departe în a spune ce este mai probabil pe configurația actuală”, a precizat președintele.

Întrebat despre varianta unui Executiv construit în jurul PSD, cu cei mai mulți miniștri social-democrați, dar cu un premier care să nu provină neapărat din partid, președintele a spus că aceasta este una dintre opțiunile analizate.

„Este una din variantele de lucru. Trebuie să vedem dacă ea strânge o majoritate, la fel cum celelalte variante propuse în spațiul public, trebuie să vedem dacă la o discuție cu partidele înainte de nominalizare au șanse să strângă... au șanse să strângă o majoritate, și desemnarea mea va fi către aceea variantă care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”, a mai spus acesta.

În ceea ce privește variantele Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a spus că acestea rămân în discuție și vor fi supuse consultărilor cu partidele și grupările parlamentare.

„Vor fi și ei. Va fi o întrebare pe care la consultarea cu partidele o voi adresa tuturor partidelor și tuturor grupărilor de membri ai Parlamentului”, a spus acesta.

Președintele a anunțat că intenționează să organizeze consultările și să facă desemnarea premierului în această săptămână: „Aș vrea să fac asta și aș vrea să fac și desemnarea.”