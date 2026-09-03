Ionuț Pucheanu vorbește la „Interviurile Adevărul” despre negocierile pentru viitorul guvern: „Dacă adunăm toate voturile, ar trebui să treacă”

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați, a declarat joi, 3 septembrie, la „Interviurile Adevărul”, că, dacă sunt adunate voturile parlamentarilor care au declarat că ar susține această variantă, un eventual guvern ar putea obține puțin peste 240 de voturi în Parlament.

Ionuț Pucheanu spune că PSD așteaptă o invitație la negocieri din partea președintelui și că, în opinia lui, majoritatea partidelor sunt în aceeași situație.

„La fel ca majoritatea partidelor politice sau a oamenilor politici, așteptăm invitația domnului președinte. Eu cred că va veni cel mai probabil ori mâine, ori în acest weekend, o strigare, o chemare la discuții.

(...) Într-adevăr, în politică, totul e negociabil. Dincolo de principii, dincolo de morală, dincolo de interese, totul e negociabil”, a spus acesta.

Prim-vicepreședintele PSD adaugă că împărțirea funcțiilor în Parlament este stabilită printr-un algoritm convenit de partide încă de la constituirea Parlamentului, iar PSD a pierdut o funcție de chestor la Senat deoarece aceasta revenea UDMR în a doua parte a sesiunii din 2026.

„Asta nu înseamnă că, dacă partidul PNL și USR au pierdut fiecare câte o funcție, aceste pierderi de funcții au survenit în urma unor negocieri. Pur și simplu, ele au intervenit natural în urma algoritmului care se aplică la fiecare sesiune.”

Ionuț Pucheanu mai spune că, dacă sunt adunate voturile parlamentarilor care și-au anunțat susținerea pentru un eventual guvern construit în jurul PSD, acesta ar putea obține puțin peste 240 de voturi în Parlament.

„Dacă adunăm și punem în aceeași traistă toate voturile celor care au spus că vor vota, ar trebui să treacă. Acum ar fi undeva puțin peste 240 de voturi.

127 sunt de la PSD, de la PACE cred că sunt 17. Dizidenții din PNL cred că sunt vreo 19 în momentul de față. Posibil să fie chiar mai mulți, în funcție, cel mai probabil, de nominalizarea de premier.

Avem SOS, care cred că are 12. Mai sunt minoritățile, cred că încă 17. Cifrele sunt aproximative. Mai sunt independenți și neafiliați, cred că 22, mai e UDMR și cred că se face cifra pe care v-am lansat-o puțin mai devreme.”

Știre inițială

Au trecut mai bine de patru luni de la căderea Guvernului Bolojan, demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, iar negocierile pentru formarea unui nou Executiv sunt în continuare blocate.

La începutul lunii, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că PNL este pregătit să treacă în opoziţie, el precizând că este nevoie de formarea unui guvern cât mai rapid, un guvern care să aibă o majoritate stabilă.

Abrudean a mai spus că PNL nu susţine un guvern din care face parte PSD.

De cealaltă parte, conducerea PSD, reunită la Sinaia la finalul lui august, a decis să meargă cu două variante politice la noile consultări cu președintele Nicușor Dan. În primul rând, PSD își dorește să formeze un guvern minoritar, cu Sorin Grindeanu în rol de prim-ministru, susțin surse din conducerea partidului pentru „Adevărul”.

Până la finalul acestei săptămâni, președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă desemnare pentru funcția de premier, cel mai probabil sâmbătă sau duminică, potrivit unor surse de la Palatul Cotroceni.

Negocierile dintre partidele politice sunt însă în continuare dificile, iar formarea unei majorități pentru susținerea viitorului guvern nu este încă sigură.

Varianta unui premier independent are șanse reduse, negocierile concentrându-se pe un guvern politic.

Sunt discutate două formule: un cabinet PSD-UDMR, susținut de minorități și parlamentari PNL anti-Bolojan, sau unul PSD–PNL anti-Bolojan, sprijinit de UDMR, minorități și grupuri mai mici.