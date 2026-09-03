 Ionuț Pucheanu vorbește la „Interviurile Adevărul” despre negocierile pentru viitorul guvern: „Dacă adunăm toate voturile, ar trebui să treacă” | adevarul.ro
search
Joi, 3 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ionuț Pucheanu vorbește la „Interviurile Adevărul” despre negocierile pentru viitorul guvern: „Dacă adunăm toate voturile, ar trebui să treacă”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați, a declarat joi, 3 septembrie, la „Interviurile Adevărul”, că, dacă sunt adunate voturile parlamentarilor care au declarat că ar susține această variantă, un eventual guvern ar putea obține puțin peste 240 de voturi în Parlament.

Ionuț Pucheanu spune că PSD așteaptă o invitație la negocieri din partea președintelui și că, în opinia lui, majoritatea partidelor sunt în aceeași situație.

„La fel ca majoritatea partidelor politice sau a oamenilor politici, așteptăm invitația domnului președinte. Eu cred că va veni cel mai probabil ori mâine, ori în acest weekend, o strigare, o chemare la discuții.

(...) Într-adevăr, în politică, totul e negociabil. Dincolo de principii, dincolo de morală, dincolo de interese, totul e negociabil”, a spus acesta.

Prim-vicepreședintele PSD adaugă că împărțirea funcțiilor în Parlament este stabilită printr-un algoritm convenit de partide încă de la constituirea Parlamentului, iar PSD a pierdut o funcție de chestor la Senat deoarece aceasta revenea UDMR în a doua parte a sesiunii din 2026.

„Asta nu înseamnă că, dacă partidul PNL și USR au pierdut fiecare câte o funcție, aceste pierderi de funcții au survenit în urma unor negocieri. Pur și simplu, ele au intervenit natural în urma algoritmului care se aplică la fiecare sesiune.”

Ionuț Pucheanu mai spune că, dacă sunt adunate voturile parlamentarilor care și-au anunțat susținerea pentru un eventual guvern construit în jurul PSD, acesta ar putea obține puțin peste 240 de voturi în Parlament.

„Dacă adunăm și punem în aceeași traistă toate voturile celor care au spus că vor vota, ar trebui să treacă. Acum ar fi undeva puțin peste 240 de voturi.

127 sunt de la PSD, de la PACE cred că sunt 17. Dizidenții din PNL cred că sunt vreo 19 în momentul de față. Posibil să fie chiar mai mulți, în funcție, cel mai probabil, de nominalizarea de premier.

Avem SOS, care cred că are 12. Mai sunt minoritățile, cred că încă 17. Cifrele sunt aproximative. Mai sunt independenți și neafiliați, cred că 22, mai e UDMR și cred că se face cifra pe care v-am lansat-o puțin mai devreme.”

Știre inițială

Au trecut mai bine de patru luni de la căderea Guvernului Bolojan, demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, iar negocierile pentru formarea unui nou Executiv sunt în continuare blocate.

La începutul lunii, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că PNL este pregătit să treacă în opoziţie, el precizând că este nevoie de formarea unui guvern cât mai rapid, un guvern care să aibă o majoritate stabilă.

Abrudean a mai spus că PNL nu susţine un guvern din care face parte PSD.

De cealaltă parte, conducerea PSD, reunită la Sinaia la finalul lui august, a decis să meargă cu două variante politice la noile consultări cu președintele Nicușor Dan. În primul rând, PSD își dorește să formeze un guvern minoritar, cu Sorin Grindeanu în rol de prim-ministru, susțin surse din conducerea partidului pentru „Adevărul”.

Până la finalul acestei săptămâni, președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă desemnare pentru funcția de premier, cel mai probabil sâmbătă sau duminică, potrivit unor surse de la Palatul Cotroceni.

Negocierile dintre partidele politice sunt însă în continuare dificile, iar formarea unei majorități pentru susținerea viitorului guvern nu este încă sigură.

Varianta unui premier independent are șanse reduse, negocierile concentrându-se pe un guvern politic.

Sunt discutate două formule: un cabinet PSD-UDMR, susținut de minorități și parlamentari PNL anti-Bolojan, sau unul PSD–PNL anti-Bolojan, sprijinit de UDMR, minorități și grupuri mai mici.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Meteorologii europeni au publicat prima prognoză pentru iarnă. Un fenomen climatic major ar putea influența vremea
stirileprotv.ro
image
De la „Fără penali în funcții publice” au ajuns la „nicio funcție publică fără penali.” Cum s-a transformat USR din partidul celor care apără Justiția și se luptă cu corupția în partidul celor care se luptă cu Justiția
gandul.ro
image
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
mediafax.ro
image
Denis Drăguş, transferat de FCSB! Gigi Becali: “A semnat! Le-am închis”. Ce clauză va avea atacantul. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum a funcționat timp de doi ani un post de radio online care emitea propagandă legionară. Radio Camarad, emisiuni despre „mafia evreiască”, „goimi” și „târtani”
libertatea.ro
image
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
digi24.ro
image
Takayuki Seto l-a uimit pe Ioanițoaia cu prețurile din Japonia! Au ajuns să fie mult mai mici decât în România
gsp.ro
image
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
digisport.ro
image
Ce a dispărut din blocurile noi? „Ai aragazul practic lângă canapea”
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Finanţe personale. Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
Românii nu mai sunt acceptați la creditele ipotecare. Ce salariu îți trebuie pentru 64.000 de euro împrumutați
observatornews.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
cancan.ro
image
Judecătoare cu 12.000€ salariu, a ieșit la pensie cu 7.000€. După câteva luni s-a făcut notar. Legea permite
newsweek.ro
image
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
prosport.ro
image
Cui i-a donat Ion Țiriac averea de miliarde de euro. Ce îl întristează acum pe fostul tenismen: „La vârsta mea trebuie să fiu aici”
playtech.ro
image
Marius Șumudică, prima reacție după plecarea lui Korenica la FCSB: “N-am cuvinte! Era unul dintre cei mai buni jucători ai mei”
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
digisport.ro
image
Luxul suprem pentru Ana Baniciu: „Eforie, pe cearșaf, copiii fericiți în apă, părinții cu băuturile în lada frigorifică”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Codin Maticiuc în care stă cu soția, cei trei copii și cu părinții. Vila este impunătoare, plină de obiecte de artă și mobilă în stil clasic / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Oficial. Lista românilor care vor avea salariile scăzute din 2027
mediaflux.ro
image
Sorana Cîrstea, întâlnire la cafea în New York: „Mândră că sunt româncă!” » Ce meserie ar fi ales dacă nu juca tenis
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Covrigul negru care atrage toate privirile în Șcheii Brașovului. Cât costă și ce conține, de fapt, produsul neobișnuit
actualitate.net
image
Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile Andreei Popescu. Ce spune despre vedetă: „Nu ar trebui să intereseze pe nimeni”
click.ro
image
Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, față în față cu un exorcist la Asia Express. Ce s-a întâmplat în casa bărbatului le-a marcat
click.ro
image
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
concubina din China antica imagine generată cu AI png
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alertă alimentară! Brânză contaminată cu Listeria, retrasă de la METRO. Despre ce brand și ce lot este vorba
image
Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile Andreei Popescu. Ce spune despre vedetă: „Nu ar trebui să intereseze pe nimeni”

OK! Magazine

image
Ducele se însura cu alta, dar amanta îi purta deja copilul! Ibovnica nefericită pe care Leonardo da Vinci a făcut-o nemuritoare