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SURSE Președintele încearcă să desemneze un premier până la finalul săptămânii. Negocierile dintre partide sunt încă blocate

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Președintele Nicușor Dan ar putea face până la sfârșitul acestei săptămâni o nouă desemnare pentru funcția de premier, cel mai probabil sâmbătă sau duminică, potrivit unor surse de la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă desemnare de premier.
Președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă desemnare de premier. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Negocierile dintre partidele politice sunt însă în continuare dificile, iar formarea unei majorități pentru susținerea viitorului guvern nu este încă sigură.

Varianta unui premier independent pare să aibă în acest moment șanse reduse. O astfel de soluție ar fi fost luată în calcul în cazul unui guvern tehnocrat, însă această variantă nu mai este considerată de actualitate, discuțiile concentrându-se acum pe formarea unui cabinet politic.

Una dintre formulele aflate în prezent în discuție este un guvern PSD-UDMR, susținut în Parlament de reprezentanții minorităților naționale, de parlamentarii PNL care se opun lui Ilie Bolojan și de alte grupuri parlamentare mai mici.

O altă variantă analizată în negocieri presupune un cabinet format din PSD și facțiunea anti-Bolojan din PNL, cu sprijin parlamentar din partea UDMR, a reprezentanților minorităților naționale și a unor grupuri mai mici.

Până în prezent, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de prim-ministru. Prima a fost Eugen Tomac, consilier prezidențial, care și-a retras candidatura înainte ca aceasta să fie supusă votului în Parlament. Ulterior, șeful statului l-a propus pe liberalul Adrian Veștea, însă acesta nu a reușit să obțină votul de învestitură.

Potrivit surselor citate, la Cotroceni se încearcă acum găsirea unei soluții care să permită o nouă desemnare în cursul acestui weekend.

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