Siegfried Mureșan începe prezentarea programului de guvernare în Parlament. Discuții cu PNL, USR și UDMR. Calendarul întâlnirilor de marți și miercuri
Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan, a anunțat că începe, de marți, 22 septembrie. prezentarea programului de guvernare în Parlamentul României, în cadrul unor consultări cu formațiunile politice care i-au susținut candidatura pentru funcția de prim-ministru.
„Începând de astăzi, prezint programul de guvernare în Parlamentul României. Încep cu grupurile parlamentare ale partidelor care au susţinut încă de la început nominalizarea mea pentru funcţia de prim-ministru”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.
Potrivit premierului desemnat, seria întâlnirilor debutează marți după-amiază cu reprezentanții Partidului Național Liberal și ai Uniunii Salvați România, urmând ca miercuri dimineață să aibă loc discuțiile cu parlamentarii Uniunii Democrate Maghiare din România.
„Astăzi, ora 16:00 - Partidul Naţional Liberal; Astăzi, ora 17:00 - Uniunea Salvaţi România; Mâine, ora 8:30 - Uniunea Democrată Maghiară din România”, a precizat Mureșan.
Premierul desemnat a enumerat principalele teme ale întâlnirilor inclusiv etapele parlamentare necesare pentru învestirea noului Executiv.
„Vom discuta priorităţile programului de guvernare, precum şi calendarul şi procedura parlamentară pentru depunerea programului şi a listei miniştrilor, audierea miniştrilor propuşi şi votul final din Parlamentul României”, a explicat europarlamentarul.
Amintim că Siegfried Mureșan a declarat luni că va discuta, în primul rând, cu partidele care îl susțin și, ulterior, cu parlamentarii altor grupuri, inclusiv cu liderul PSD Sorin Grindeanu.
Liderul formaţiunii, Sorin Grindeanu, a declarat că este dispus să discute cu Siegfried Mureşan dacă include în program decalogul social-democrat de la Sinaia. Mureșan declara că va discuta, în primul rând, cu partidele care îl susțin, iar ulterior și cu parlamentarii altor grupuri din Parlament.