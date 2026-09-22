Siegfried Mureșan începe prezentarea programului de guvernare în Parlament. Discuții cu PNL, USR și UDMR. Calendarul întâlnirilor de marți și miercuri

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan, a anunțat că începe, de marți, 22 septembrie. prezentarea programului de guvernare în Parlamentul României, în cadrul unor consultări cu formațiunile politice care i-au susținut candidatura pentru funcția de prim-ministru.

Foto: FB Siegfried Mureşan

„Începând de astăzi, prezint programul de guvernare în Parlamentul României. Încep cu grupurile parlamentare ale partidelor care au susţinut încă de la început nominalizarea mea pentru funcţia de prim-ministru”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Potrivit premierului desemnat, seria întâlnirilor debutează marți după-amiază cu reprezentanții Partidului Național Liberal și ai Uniunii Salvați România, urmând ca miercuri dimineață să aibă loc discuțiile cu parlamentarii Uniunii Democrate Maghiare din România.

„Astăzi, ora 16:00 - Partidul Naţional Liberal; Astăzi, ora 17:00 - Uniunea Salvaţi România; Mâine, ora 8:30 - Uniunea Democrată Maghiară din România”, a precizat Mureșan.

Premierul desemnat a enumerat principalele teme ale întâlnirilor inclusiv etapele parlamentare necesare pentru învestirea noului Executiv.

„Vom discuta priorităţile programului de guvernare, precum şi calendarul şi procedura parlamentară pentru depunerea programului şi a listei miniştrilor, audierea miniştrilor propuşi şi votul final din Parlamentul României”, a explicat europarlamentarul.

Amintim că Siegfried Mureșan a declarat luni că va discuta, în primul rând, cu partidele care îl susțin și, ulterior, cu parlamentarii altor grupuri, inclusiv cu liderul PSD Sorin Grindeanu.

Liderul formaţiunii, Sorin Grindeanu, a declarat că este dispus să discute cu Siegfried Mureşan dacă include în program decalogul social-democrat de la Sinaia. Mureșan declara că va discuta, în primul rând, cu partidele care îl susțin, iar ulterior și cu parlamentarii altor grupuri din Parlament.