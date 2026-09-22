 Kylian Mbappe a lăsat modestia la vestiar: se vede câștigătorul Balonului de Aur | adevarul.ro
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Bogdan Ivan, invitat la „Interviurile Adevărul”

Kylian Mbappe a lăsat modestia la vestiar: se vede câștigătorul Balonului de Aur

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Kylian Mbappe se numără printre principalii candidați la câștigarea Balonului de Aur, chiar dacă Real Madrid nu a obținut niciun trofeu în sezonul trecut, iar naționala Franței a încheiat Cupa Mondială pe locul al patrulea.

Mbappe vrea Balonul de Aur
Mbappe vrea Balonul de Aur Foto: 2026 Getty Images / Mateo Villalba

Atacantul francez consideră că absența performanțelor colective nu ar trebui să îi reducă șansele, deoarece Balonul de Aur răsplătește în primul rând valoarea individuală și capacitatea unui jucător de a-i impresiona pe suporteri.

„Nu vor anunța o echipă în plic. Vor anunța un jucător. Capacitatea de a performa individual și de a fascina privirea, asta impresionează oamenii pentru un trofeu precum Balonul de Aur. Am fost golgheter în toate competițiile majore și cred că acesta poate fi un an bun pentru mine și mă simt bine în legătură cu asta”, a declarat Mbappe într-un interviu acordat Radio France Internationale, citat de Agerpres.

Cifre impresionante pentru Mbappe

Fotbalistul lui Real Madrid își susține candidatura prin performanțele individuale realizate în cele mai importante competiții. Mbappe a devenit golgheterul campionatului Spaniei, cu 25 de goluri, și al Ligii Campionilor, cu 15 reușite.

Francezul a înscris de zece ori și la Cupa Mondială din această vară. Cu 22 de goluri marcate în cele trei ediții la care a participat, el a devenit cel mai bun marcator din istoria competiției.

Mbappe are însă adversari puternici în cursa pentru Balonul de Aur. Printre aceștia se află coechipierul său de la naționala Franței, Ousmane Dembele, care încearcă să câștige trofeul pentru al doilea an consecutiv.

Pe lista favoriților mai sunt Lionel Messi, finalist al Cupei Mondiale cu Argentina, dar și campionii mondiali spanioli Lamine Yamal, Rodri și Ferran Torres.

Un procent de 20% dintre voturile pentru Balonul de Aur va proveni de pe continentul african. Mbappe, care are origini algeriene din partea mamei și cameruneze din partea tatălui, s-a declarat încântat de susținerea primită din Africa.

„M-am simțit întotdeauna foarte iubit de fiecare dată când am pus piciorul pe continentul african. Este întotdeauna o plăcere când oamenii vorbesc de bine despre mine, când mă asociază cu acest premiu, Balonul de Aur”, a afirmat căpitanul Franței.

Câștigătorul Balonului de Aur va fi anunțat pe 26 octombrie, în cadrul ceremoniei programate la Londra.

Mbappe, despre venirea lui Zidane

Atacantul a vorbit și despre instalarea lui Zinedine Zidane în funcția de selecționer al Franței, în locul lui Didier Deschamps.

„Acum este un nou capitol, cu un nou antrenor. Este începutul, este nou. Va trebui să ne găsim ritmul, dar vom fi aruncați imediat în mare dificultate și va trebui să începem să câștigăm din nou imediat, pentru că asta așteaptă oamenii de la noi. Evident, echipa națională a Franței este întotdeauna așteptată să fie în vârf”, a declarat Mbappe.

Primul cantonament al Franței sub comanda lui Zidane a început luni, la Clairefontaine. Mbappe a ajuns în cursul zilei, dar nu a participat la prima ședință de pregătire.

Franța va disputa patru meciuri în Liga Națiunilor: în deplasare cu Turcia și Belgia, pe 25 și 28 septembrie, apoi pe teren propriu cu Italia și din nou cu Belgia, pe 2 și 5 octombrie. Ultimele două partide vor avea loc pe Stade de France.

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