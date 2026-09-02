Cum explică UDMR votul pentru funcțiile din Birolul permanent din Camera Deputaţilor: „N-am votat cu AUR sau cu S.O.S. şi n-am votat împotriva PNL sau USR”

Csoma Botond spune că PSD a făcut un acord nou cu AUR, S.O.S. România și minoritățile pentru funcțiile din Biroul permanent, pe care UDMR nu l-a semnat. În schimb, a partidul votat pragmatic, pentru a-și păstra funcția de chestor.

Csoma Botond a explicat votul pragmatic al UDMR în Camera Deputaţilor. Foto: Facebook/Csoma Botond

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, spune că formațiunea sa a aflat abia la începutul plenului de marți, 1 septembrie, despre acordul încheiat de PSD cu AUR, S.O.S. România și grupul minorităților naționale pentru funcțiile din Biroul permanent. El susține că UDMR nu a intrat în noua „majoritate” și că votul formațiunii a fost unul pur pragmatic.

UDMR încearcă să lămurească votul dat marți în Camera Deputaților, după ce parlamentarii formațiunii au susținut proiectul de hotărâre privind componența Biroului permanent, în condițiile în care PSD a ajuns la un nou acord cu AUR, S.O.S. România și grupul minorităților naționale.

În acest context, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a ţinut să puncteze formațiunea sa nu a semnat înțelegerea și că nu a votat nici alături de AUR sau S.O.S., nici împotriva PNL și USR.

Potrivit lui Csoma Botond, parlamentarii UDMR au aflat despre noul acord abia când a început plenul de marți. Până atunci, funcțiile din Biroul permanent erau împărțite pe baza unei înțelegeri semnate în decembrie 2024 de PSD, PNL, USR și UDMR, care stabilea distribuirea posturilor pe durata întregului mandat.

„Noi, când a început plenul, am aflat că PSD a semnat un acord cu AUR, cu S.O.S. şi cu grupul minorităţilor naţionale, prin care au modificat acel acord care fusese semnat la începutul mandatului, în 2024, decembrie”, a declarat Csoma Botond, citat de Agerpres.

UDMR a votat pragmatic

Noua înțelegere a schimbat și calendarul stabilit inițial pentru funcțiile din Biroul permanent. Potrivit liderului deputaților UDMR, în acordul din 2024, AUR și S.O.S. România urmau să primească funcțiile de secretar în ultima sesiune parlamentară a mandatului. Prin noua formulă, schimbarea a fost făcută mai devreme.

„Acest lucru s-a schimbat ieri. PSD a format o nouă majoritate şi noi am aflat în plen de acest acord. Noi nu l-am semnat. A fost semnat numai de PSD, AUR, S.O.S. şi grupul minorităţilor naţionale”, a spus deputatul UDMR.

Csoma Botond spune, de asemenea, că, înaintea votului, au apărut discuții și despre comisiile conduse de formațiunea sa. UDMR are la Camera Deputaților conducerea Comisiei pentru industrii și servicii și a Comisiei pentru politică externă, iar deputatul afirmă că s-a pus inclusiv problema dacă formațiunea ar trebui să păstreze aceste poziții.

În aceste condiții, UDMR a decis să susțină proiectul de hotărâre pentru a-și păstra funcția de chestor din Biroul permanent. Csoma Botond spune că formațiunea are aceeași poziție în toate cele opt sesiuni parlamentare ale mandatului și consideră că aceasta este importantă pentru reprezentarea comunității maghiare.

USR și PNL contestă la CCR schimbarea la vârful Camerei Deputaților. „S-a creat o majoritate toxică în Parlament: PSD și extremiștii.”

„Dar daţi-mi voie să spun că n-am votat cu AUR sau cu S.O.S. şi n-am votat împotriva PNL sau USR. Am votat pentru a ne menţine acea funcţie de chestor, pe care am considerat-o importantă comunităţii maghiare”, a explicat liderul deputaților UDMR.

El a respins astfel interpretarea potrivit căreia votul UDMR ar fi însemnat intrarea formațiunii într-o nouă majoritate parlamentară alături de PSD, AUR și S.O.S. România, aşa cum acuză USR.

Csoma Botond a declarat că discuțiile de dinaintea plenului l-au făcut să ia în calcul riscul ca UDMR să piardă funcția din Biroul permanent și chiar conducerea uneia dintre comisii. Nu a vrut să numească situația un șantaj, dar a recunoscut că formațiunea s-a simțit pusă într-o poziție dificilă.

„Nu pot să spun că m-am simţit şantajat, dar analizând şi discuţiile acelea preliminare înaintea plenului, cum că poate că n-ar trebui să dispunem în toate cele opt sesiuni de o funcţie de chestor în Biroul permanent (...) cumva nu pot zice că m-am simţit chiar încolţit, dar am simţit că e o situaţie în care noi putem pierde”, a spus el.

USR şi PNL nu au pierdut, efectiv, funcţiile, ci s-a făcut o rocadă

În privința funcțiilor de secretar pierdute de PNL și USR, liderul deputaților UDMR a susținut că nu este vorba, propriu-zis, despre eliminarea celor două partide din această zonă a conducerii Camerei, ci despre devansarea unei rotații prevăzute în acordul inițial.

„PNL şi USR n-au pierdut funcţiile de secretar, ci au fost mutate acele funcţii de secretar în ultima sesiune din mandat”, a explicat Csoma Botond.

„PSD a făcut chestia asta pentru votul pe Guvern”

Deputatul UDMR a legat noua configurație din Camera Deputaților și de viitorul vot pentru învestirea Guvernului, dar a precizat că este vorba despre propria sa ipoteză, nu despre un fapt pe care îl poate confirma.

„PSD a făcut chestia asta pentru votul pe Guvern. Asta e o ipoteză, nu pot să o spun factual, dar e o ipoteză din partea mea”, a afirmat Csoma Botond.

Pentru votul de învestitură, spune el, UDMR va analiza separat cine va fi propus pentru funcția de premier, ce majoritate se va forma și ce va prevedea programul de guvernare. În ceea ce privește participarea partidelor pe care UDMR le consideră extremiste, poziția sa este mult mai fermă.

„Dacă vor fi şi extremiştii, sigur nu votăm - eu aşa cred”, a spus Csoma Botond, adăugând că, dacă s-ar forma aceeași majoritate ca în cazul lui Veștea, ar fi foarte greu pentru UDMR să susțină Guvernul.

El a reamintit în acest context relația dificilă dintre UDMR și AUR, despre care spune că are poziții ostile comunității maghiare.

În același timp, Csoma Botond a spus că România are nevoie de un Guvern, după patru luni fără un Executiv și că, indiferent de configurația politică, va fi nevoie de colaborare și dialog în Parlament. Un premier tehnocrat, consideră el, ar avea însă dificultăți în a conduce un cabinet format din miniștri politici.