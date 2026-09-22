Negocierile pentru Guvern intră în linie dreaptă: Siegfried Mureșan îl va suna pe Sorin Grindeanu. Cum vor fi împărțite ministerele între partide

Siegfried Mureșan a declarat luni că va discuta, în primul rând, cu partidele care îl susțin, ulterior având discuții și cu parlamentarii altor grupuri din Parlament. El îl va suna inclusiv pe liderul PSD Sorin Grindeanu.

Siegfried Mureșan în Parlament Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, are întâlniri marţi, 22 septembrie, cu grupurile parlamentare ale PNL, pentru a prezenta priorităţile programului de guvernare pe care îl propune. Are programate întrevederi şi cu grupurile parlamentare ale USR şi UDMR.

Potrivit surselor „Adevărul”, Siegfried Mureșan are în plan să-l sune inclusiv pe liderul social democrat Sorin Grindeanu, pentru a-l consulta legat de o anumită susținere în formarea guvernului, deși PSD a anunţat luni, după reuniunea Biroului Permanent Naţional al partidului, că nu susţine un guvern din care nu face parte şi care vrea să continue politicile promovate de Executivul condus de Ilie Bolojan.

Liderul formaţiunii, Sorin Grindeanu, a declarat că este dispus să discute cu Siegfried Mureşan dacă include în program decalogul social-democrat de la Sinaia. Mureșan declara că va discuta, în primul rând, cu partidele care îl susțin, iar ulterior și cu parlamentarii altor grupuri din Parlament.

Siegfried Mureșan merge astăzi, 22 septembrie, în Parlament inclusiv cu programul de guvernare și are o varianată de lucru privind viitoarele ministere, nu însă și titularii lor. PNL ar urma să conducă 6 ministere, USR-5 și UDMR-4.

Cum se împart ministerele între partide

PNL:

1. Ministerul de Interne

2. Ministerul Transporturilor

3. Ministerul Muncii

4. Ministerul Fondurilor Europene

5. Ministerul Energiei

6. Ministerul Justiției

USR

1. Ministerul de Externe

2. Ministerul Apărării

3. Ministerul Mediului

4. Ministerul Educației

5. Ministerul Economiei

UDMR

1. Ministerul Dezvoltării

2. Ministerul Agriculturii

3. Ministerul Sănătății

4. Ministerul Culturii

Principala problemă pentru viitorul cabinet rămâne obținerea majorității necesare în Parlament. PNL, USR și UDMR nu dispun singure de suficiente voturi pentru învestirea Guvernului, astfel că Mureșan trebuie să caute sprijin și în afara celor trei formațiuni.