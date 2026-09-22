 Negocierile pentru Guvern intră în linie dreaptă: Siegfried Mureșan îl va suna pe Sorin Grindeanu. Cum vor fi împărțite ministerele între partide | adevarul.ro
search
Marți, 22 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Bogdan Ivan, invitat la „Interviurile Adevărul”

Negocierile pentru Guvern intră în linie dreaptă: Siegfried Mureșan îl va suna pe Sorin Grindeanu. Cum vor fi împărțite ministerele între partide

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Siegfried Mureșan a declarat luni că va discuta, în primul rând, cu partidele care îl susțin, ulterior având discuții și cu parlamentarii altor grupuri din Parlament. El îl va suna inclusiv pe liderul PSD Sorin Grindeanu.

Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan în Parlament Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, are întâlniri marţi, 22 septembrie, cu grupurile parlamentare ale PNL, pentru a prezenta priorităţile programului de guvernare pe care îl propune. Are programate întrevederi şi cu grupurile parlamentare ale USR şi UDMR.

Potrivit surselor „Adevărul”, Siegfried Mureșan are în plan să-l sune inclusiv pe liderul social democrat Sorin Grindeanu, pentru a-l consulta legat de o anumită susținere în formarea guvernului, deși PSD a anunţat luni, după reuniunea Biroului Permanent Naţional al partidului, că nu susţine un guvern din care nu face parte şi care vrea să continue politicile promovate de Executivul condus de Ilie Bolojan.

Liderul formaţiunii, Sorin Grindeanu, a declarat că este dispus să discute cu Siegfried Mureşan dacă include în program decalogul social-democrat de la Sinaia. Mureșan declara  că va discuta, în primul rând, cu partidele care îl susțin, iar ulterior și cu parlamentarii altor grupuri din Parlament.

Siegfried Mureșan merge astăzi, 22 septembrie, în Parlament inclusiv cu programul de guvernare și are o varianată de lucru privind viitoarele ministere, nu însă și titularii lor. PNL ar urma să conducă 6 ministere, USR-5 și UDMR-4.

Cum se împart ministerele între partide

PNL:

1. Ministerul de Interne

2. Ministerul Transporturilor

3. Ministerul Muncii

4. Ministerul Fondurilor Europene

5. Ministerul Energiei

6. Ministerul Justiției

USR

1. Ministerul de Externe

2. Ministerul Apărării

3. Ministerul Mediului

4. Ministerul Educației

5. Ministerul Economiei

UDMR

1. Ministerul Dezvoltării

2. Ministerul Agriculturii

3. Ministerul Sănătății

4. Ministerul Culturii

Principala problemă pentru viitorul cabinet rămâne obținerea majorității necesare în Parlament. PNL, USR și UDMR nu dispun singure de suficiente voturi pentru învestirea Guvernului, astfel că Mureșan trebuie să caute sprijin și în afara celor trei formațiuni.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea trecută în Arestul Central. Cu cine a fost în celulă
digi24.ro
image
Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are
stirileprotv.ro
image
SURSE | Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu refuză discuțiile cu judecătorul. Tribunalul a început dezbaterea propunerii arestării preventive a acestuia. Cum și-ar fi pregătit fuga în Italia
gandul.ro
image
STENOGRAME. Planul lui Călin Georgescu pentru Italia: azil politic, vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana și un ordin clar: „Nu trebuie să știe nimeni”
mediafax.ro
image
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
fanatik.ro
image
Robotul ION, AI-ul lui Nicolae Ciucă, dat afară de la Guvern
libertatea.ro
image
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
digi24.ro
image
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
gsp.ro
image
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
digisport.ro
image
Ce parfum durează mai mult?
click.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Cât câștigă o tânără ca bonă de noapte pentru bebeluși. Are un program de 12 ore
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
cancan.ro
image
Grindeanu anunță creșteri de pensii între 150 de lei și 600 de lei. De ce sunt șanse bune să se întâmple?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
prosport.ro
image
Poți merge cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier și de unde vine regula celor 10 km/h în plus
playtech.ro
image
Robert Niță a izbucnit în lacrimi in direct: Dan Șucu i-a salvat fiul cu un gest de milioane
fanatik.ro
image
Cancelarul Germaniei a făcut aceeași greșeală ca PSD-ul lui Grindeanu și a pierdut un nou rând de alegeri regionale: „Oamenii vor alege mereu originalul”
ziare.com
image
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
digisport.ro
image
Reducția mamară, la modă. Medic: „Niște sâni prea mari și prea grei pot afecta semnificativ calitatea vieții"
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a cucerit audienţa în SUA. Avem imaginile
romaniatv.net
image
Vara se termină oficial: Echinocțiul de toamnă va avea loc la noapte. Când se trece la ora de iarnă
mediaflux.ro
image
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el
actualitate.net
image
„Sunt foarte furioasă”. Fosta iubită a lui Presley Gerber a rupt tăcerea după moartea acestuia. Ce mesaj a transmis
click.ro
image
Aris Eram a spus ce relație are acum cu Mario Fresh: „Nu are nevoie Alexia să știe părerile mele”
click.ro
image
O româncă, acuzată că a pierdut aproape 60.000 de euro din banii partenerului la jocuri de noroc
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
cindy crawford tiktok png
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Singurul suc pe care ar trebui să încetezi să-l bei după 40 de ani
image
„Sunt foarte furioasă”. Fosta iubită a lui Presley Gerber a rupt tăcerea după moartea acestuia. Ce mesaj a transmis

OK! Magazine

image
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces