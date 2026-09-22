Un angajat al unei benzinării din Olt a căzut de la înălțime și a murit. Lucra în firmă de doar trei săptămâni

Un accident de muncă mortal s-a petrecut luni, 21 septembrie 2026, într-o comună din județul Olt. Angajatul unei benzinării, care dezasambla împreună cu o altă persoană o hală metalică, a căzut de la aproximativ 3 metri înălțime, decedând. Potrivit ITM, era angajatul firmei de 3 săptămâni.

Polițiștii și inspectorii de muncă fac cecetări FOTO: Arhiva Foto: arhiva Adevărul

Accidentul de muncă mortal s-a produs în curtea unei firme din Izbiceni, județul Olt, bărbatul căzând de la aproximativ 3 metri înălțime.

„La data de 21 septembrie 2026, în jurul orei 11:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat în timp ce desfășura activități de dezasamblare a unei hale metalice.

La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din comuna Izbiceni, județul Olt, angajat al unei societăți comerciale, s-ar fi precipitat în timp ce desfășura activități de dezasamblare a unei hale metalice.

În urma evenimentului, bărbatul a decedat, trupul acestuia fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina, în vederea efectuării necropsiei”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt, prin intermediul unui comunicat.

Inspectorii de Muncă cercetează de asemenea cazul, pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs evenimentul nefericit. Angajatul era sudor și lucra în cadrul firmei de doar trei săptămâni, a precizat inspectorul-șef al ITM Olt, Cristian Ungureanu, pentru „Adevărul”.

Angajatul care a decedat lucra împreună cu o altă pesoană pentru a dezasambla o hală metalică. S-ar fi folosit pentru a ajunge la înălțime de cupa unui utilaj. Bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut, cădere fiindu-i fatală.

„În cauză, polițiștii efectuează cercetări, într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, au mai precizat polițiștii.