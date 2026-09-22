O tânără de origine română, în vârstă de 18 ani, a fost desemnată Miss Italia 2026. Sarah Rizea, sportivă de performanță la înot artisti, a câștigat prestigiosul concurs de frumusețe, după ce a participat din partea regiunii Liguria.

Sarah Rizea, Miss Italia Foto: Facebook

Sarah Rizea a fost desemnată Miss Italia 2026 în seara de 21 septembrie, în cadrul ceremoniei desfășurate la Castelul Santa Severa, lângă Roma, scrie Corriere della Sera.

Tânăra, care are origini românești, s-a născut pe 8 noiembrie 2007, la Moncalieri, în Piemont, și s-a mutat la vârsta de 11 ani la Vado Ligure, în provincia Savona. Tatăl ei, Marian, este montator de tâmplărie și ferestre, iar mama, Alina, lucrează la Chestura din Savona, în cadrul Biroului pentru Imigrări. Sarah mai are o soră, Karina, în vârstă de 15 ani.

A început înotul la 8 ani

Sarah Rizea practică înotul artistic de la vârsta de 8 ani și a ajuns să concureze la nivel național și internațional. În 2021 a fost convocată pentru prima dată la echipa națională a Italiei.

„Îmi amintesc și acum emoția de nedescris, inima care îmi bătea nebunește și lacrimile de bucurie. În acea vară am înțeles că fiecare sacrificiu, fiecare trezire în zori și fiecare oră de antrenament au meritat”, a povestit tânăra.

Sportiva spune că a adunat aproximativ 100 de medalii, inclusiv la competiții regionale, naționale și internaționale. În prezent face parte din lotul național de seniori, iar următorul mare obiectiv este participarea la Jocurile Olimpice.

„Mă antrenez de când aveam 8 ani. Am câștigat multe medalii, la nivel național și internațional. Sunt în lotul național de seniori, iar visul meu rămâne participarea la Jocurile Olimpice”, a declarat Sarah Rizea.

Nu vrea să renunțe la sport după câștigarea titlului

Titlul de Miss Italia nu înseamnă însă că Sarah intenționează să renunțe la cariera sportivă. Tânăra spune că vrea să continue antrenamentele și competițiile, dar este curioasă să descopere și oportunitățile pe care i le va oferi noul statut.

„Nu vreau să renunț să fiu sportivă, dar sunt și curioasă să văd ce uși îmi deschide Miss Italia”, a spus ea.

Participarea la concurs a fost, de altfel, un vis mai vechi al tinerei. Sarah a mărturisit că urmărea competiția încă din copilărie și s-a înscris imediat după ce a împlinit 18 ani.

Studiază psihologia

Pe lângă sport și noua carieră în lumea concursurilor de frumusețe, Sarah Rizea își continuă și studiile. În luna iunie a absolvit Liceul Lingvistic din Savona, iar acum s-a înscris la Științe și tehnici psihologice, la Universitatea Unimarconi.

Pentru a putea combina facultatea cu antrenamentele și competițiile, tânăra va participa la cursuri online și va merge fizic doar la examene.

Își dedică victoria familiei din Italia și României

Familia a avut un rol important în decizia sa de a participa la Miss Italia, iar Sarah spune că toți cei apropiați au susținut-o.

„Toți mi-au susținut decizia de a participa la concurs”, a povestit tânăra.

La final, Sarah Rizea și-a dedicat victoria familiei sale din Italia, care a susținut-o încă de la început, dar și rudelor rămase în România.

Cea de-a 80-a ediție a concursului Miss Italia a avut în acest an un format diferit. Concurentele au participat timp de cinci zile la o adevărată Academie, unde au fost pregătite în cinci domenii: mers scenic, actorie, personalitate, sport și fotografie. Activitatea a fost coordonată de Patrizia Mirigliani, patroana concursului.