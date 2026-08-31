 Liderii PSD se întâlnesc luni la Sinaia. Decid mandatul de negociere înainte ca Nicușor Dan să anunțe noua propunere de premier | adevarul.ro
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Liderii PSD se întâlnesc luni la Sinaia. Decid mandatul de negociere înainte ca Nicușor Dan să anunțe noua propunere de premier

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Conducerea PSD se reunește la Sinaia pentru a stabili mandatul de negociere înaintea noilor consultări pentru formarea Guvernului. Președintele Nicușor Dan urmează să propună un nou premier la începutul lunii septembrie.

Sigla PSD
Sigla PSD Foto: Inquam Photos

Consiliul Politic Național al PSD și grupurile parlamentare ale partidului se reunesc luni la Sinaia pentru a stabili mandatul de negociere cu președintele Nicușor Dan. Șeful statului este așteptat să organizeze, la începutul lunii septembrie, o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.

Potrivit surselor Mediafax, președintele Nicușor Dan ar urma să propună un premier aparent independent politic, care să conducă un Guvern PSD.

Ședința Consiliului Politic Național al PSD este programată de la ora 11:00, iar de la ora 15:00 va avea loc reuniunea grupurilor parlamentare ale partidului.

Social-democrații vor stabili mandatul cu care conducerea partidului va merge la negocierile de la Palatul Cotroceni privind formarea unui nou Guvern. De altfel, PSD va discuta care sunt prioritățile legislative pentru sesiunea ordinară a Parlamentului, care începe marți.

Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește luni, 31 august 2026, ora 11:00, la Sinaia, și va fi urmat de o conferință de presă. Iar începând cu ora 15.00 va avea loc reuniunea Grupurilor Parlamentare ale PSD. (Hotel Mara, Str. Toporașilor nr. 1, Sinaia, jud. Prahova)”, se arată în mesajul transmis de PSD.

Pe agenda social-democraților se află și proiecte care nu au fost finalizate în sesiunile extraordinare ale Parlamentului din această vară. Printre acestea se numără legea salarizării bugetarilor, proiect boicotat chiar de PSD.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va organiza la începutul lunii septembrie o nouă rundă de consultări pentru desemnarea premierului. Șeful statului a spus că, în perioada vacanței parlamentare, nu a considerat potrivită o nouă nominalizare, în condițiile în care nu exista o majoritate pentru învestirea unui Guvern.

„După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie «al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern a fost investit în România». Ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă”, a spus președintele, joi seară, într-o conferință de presă.

Președintele Nicușor Dan a declarat că România are nevoie de un nou Guvern înainte de plecarea sa la Summitul ONU de la New York.

El a mai precizat și că există mai multe variante pentru viitoarea formulă guvernamentală, însă în acest moment nu vede suficientă susținere pentru un Cabinet format din miniștri tehnocrați.

„În acest moment nu văd susţinere pentru un Guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”, a precizat el.

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