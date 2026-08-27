Un bărbat în vârstă de 62 de ani și-a pierdut viața, joi după-amiază, după ce s-a înecat în apele Mării Negre, în stațiunea Eforie Nord. Tragedia s-a produs în condițiile în care pe plajă era arborat steagul roșu, semn care interzice scăldatul din cauza condițiilor periculoase, iar salvamarii îl scoseseră de trei ori din valuri.

Incidentul a avut loc pe plaja Belona, unde salvamarii au observat un bărbat aflat în dificultate și l-au scos din apă în stare de inconștiență.

La fața locului au intervenit de urgență și un elicopterul SMURD.

Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare timp de mai multe minute, însă eforturile acestora nu au avut rezultatul dorit.

„Bărbatul nu a răspuns manevrelor de reuscitare”, se arată pe pagina de Facebook Salvamar Eforie Nord.

Bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare Foto: Salvamar Eforie Nord

Potrivit informațiilor transmise de salvamarii din Eforie Nord, bărbatul fusese scos din mare de trei ori în cursul aceleiași zile. Cu toate acestea, s-a întors de fiecare dată în valuri.

„Bărbatul fusese scos din valuri de trei ori astăzi, însă a intrat din nou în mare. Respectați steagul roșu și indicațiile salvamarilor. Nu vă puneți viața în pericol!”, se arată în aceeași postare.

Salvamarii reamintesc turiștilor că steagul roșu arborat pe plaje semnalează un grad ridicat de pericol și interzice accesul în apă, nerespectarea avertismentelor putând avea consecințe tragice.