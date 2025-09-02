Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ilie Bolojan este hotărât să-și dea demisia din fruntea Guvernului

Președintele României, Nicușor Dan, i-a convocat pe liderii coaliției la Palatul Cotroceni pentru a dezamorsa tensiunile generate de amenințarea premierului Ilie Bolojan de a-și prezenta demisia. În paralel, premierul va susține o conferință de presă la ora 10.00, la Palatul Victoria.

Tensiuni majore între premier și liderii coaliției. Intervenție de urgență a președintelui Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan a reluat avertismentul privind demisia sa, în contextul disputelor din interiorul coaliției guvernamentale legate de reforma administrației publice.

Ilie Bolojan a spus duminică, membrilor din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple. Iar luni, Ilie Bolojan, în cadrul ședinței PNL, a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, ar fi declarat el.

Pentru a găsi o soluție și a preveni o eventuală criză politică, președintele României, Nicușor Dan, i-a convocat pe liderii partidelor din coaliție la Palatul Cotroceni, unde se vor discuta principalele măsuri de reducere a aparatului administrativ și alte reforme structurale asumate de Guvern.

O alta temă a discuțiilor este atmosfera din cadrul coaliției, dar și felul în care aceasta ar mai putea continua cu Ilie Bolojan prim-ministru, având în vedere avertismentele repetate ale liderului PNL că va demisiona de la șefia Executivului, lucru care va duce la căderea întregului Guvern.

La întâlnirea de la Palatul Cotroceni vor participa Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz.

Sursele politice precizează că tensiunile din coaliție au fost generate de refuzul unor partide de a susține reducerile și restructurările propuse de premier, în timp ce Bolojan susține că reformele sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a administrației și pentru corectarea inechităților.

Întâlnirea de la Cotroceni va fi un test pentru capacitatea coaliției de a găsi consens și de a evita o criză guvernamentală la puțin peste două luni de la investirea guvernului Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan urmează să lămurească tensiunile din interiorul Guvernului și să explice deciziile care au dat peste cap „calmul” coaliției

În paralel, premierul va susține o conferință de presă la Palatul Victoria pentru a explica detaliile celor cinci proiecte de lege și pașii de implementare a reformei administrative.

Conferința de presă a prim-ministrului Ilie Bolojan, în cadrul căreia va răspunde la întrebările jurnaliștilor, este programată să înceapă la ora 10:00, potrivit unui anunț al Palatului Victoria.

Evenimentul vine după asumarea răspunderii Guvernului pe cinci proiecte de lege, printre care se numără și proiectul privind eficientizarea activității autorităților administrative autonome. În cadrul conferinței, Bolojan va detalia măsurile de reformă, obiectivele și impactul acestora asupra aparatului administrativ și bugetului de stat.