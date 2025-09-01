Ciprian Ciucu: „Nimeni nu-l vrea plecat pe Ilie Bolojan, dar nu este ok să primească și bețe pe spinare”

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, îl apără pe Ilie Bolojan în fața criticilor, spunând că premierul și-a asumat singur greul reformelor și că „nu e corect să primească bețe pe spinare” în timp ce încearcă să repare ani de populisme și inechități.

Ciprian Ciucu sare în apărarea lui Ilie Bolojan după asumarea răspunderii pe cele 5 pachete de reformă

Ciprian Ciucu, a venit în apărarea premierului Ilie Bolojan, și a subliniat eforturile acestuia de a implementa reforme structurale esențiale, în ciuda presiunilor politice și a criticilor din spațiul public.

„Voința unui om și a echipei lui. Despre asta a fost Pachetul II. O serie de reforme structurale venite în scurt timp de la instalarea acestui guvern pestriț. Cumva contraintuitiv, neașteptat. Mulți nu-i dădeau multe șanse.

La sfârșitul zilei, Ilie Bolojan va trăi cu conștiința lucrului făcut corect. A reparat (momentan parțial) ani întregi de populisme, inechitați și iresponsabilitate.

Și da, e conștient că populația este cea care duce greul. Și da, știe că statul și politicieni trebuie să fie solidari cu populația. Și da, știe că pachetul 2 nu este suficient și că nu a rezolvat pe de-a-ntregul inechitățile din lumea noastră” a scris liderul PNL pe Facebook.

„Nimeni nu îl vrea plecat pe Ilie Bolojan”, dar i se pun „bețe” în spinare

„M-a întrebat un ziarist dacă Președintele și restul partidelor din Coaliție ar fi interesați să dezamorse neînțelegerile curente sau dacă l-ar vrea plecat.

Îmi permit o opinie personală. În acest moment nimeni nu îl vrea plecat. Sunt fericiți să scoată cărbunii încinși din foc cu mâna lui Ilie Bolojan. Doar ca nu este OK ca în timp ce îi scoate, să primească și bețe pe spinare” a avertizat primarul sectorului 6.

„Manipulări ordinare, jigniri oribile, dramolete puse în scenă”, toate îndreptate spre Ilie Bolojan

În postarea pe Facebook, Ciucu a evidențiat că Bolojan a preluat singur responsabilitatea reformelor și că munca sa este parțial recunoscută.

„Tot acest proces este însoțit de manipulări ordinare, jigniri oribile, dramolete puse în scenă, toate cu scopul de a-l discredita pe singurul om care a luat singur pe umerii lui greul susținerii unor reforme fără de care, pur si simplu, bugetul, economia, țara, ar sucomba.

Minimul resprect pe care îl putem arata oamenilor începe cu a nu-i mai minți. Adevărul nu convine multora, poate fi neplăcut. Dar dacă nu spunem Adevărul, dacă nu arătăm situația reală, cum să mai avem pretenția de a lua măsurile corecte?

La sfârșitul zilei vom avea un om de mulți hulit pe nedrept, dar in sinea lui, cu conștiința împăcată. Poate vor fi și unii dintre români care vor aprecia” a mai precizat prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.

În finalul postării, Ciucu a precizat că măsura lui preferată este „aceea care va opri multinaționalele să-și scoată profitul din România fără a fi impozitat! Puțini vorbesc despre asta” a încheiat liderul PNL postarea.