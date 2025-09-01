search
Luni, 1 Septembrie 2025
Criza din Coaliție ajunge la Cotroceni. Liderii coaliţiei se întâlnesc cu Nicușor Dan, după amenințările lui Bolojan cu demisia și amânarea reformei în administrație

Publicat:

Criza politică din Coaliție se adâncește după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia. Liderii coaliției merg marți la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan despre soluțiile posibile, în contextul în care reforma administrației locale provoacă tensiuni majore între PNL, PSD și UDMR.

Liderii Coaliției se vor întâlni marți, 2 septembrie, cu președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, pentru a încerca să dezamorseze conflictul izbucnit în interiorul Guvernului după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în lipsa unor măsuri dure de reducere a aparatului administrativ.

Surse politice au precizat că Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz se vor afla la discuțiile convocate de șeful statului. Principala temă va fi proiectul de reformă a administrației locale, care presupune concedieri masive și tăieri de posturi.

Duminică seara, în ședința Coaliției, premierul Bolojan a transmis clar că „își va da demisia” dacă nu va fi aprobată propunerea sa de reducere a 70.000 de posturi din administrația publică locală. În opinia lui, orice alt compromis ar fi doar „praf în ochi”.

Partenerii de guvernare de la PSD și UDMR au încercat să îl convingă să renunțe la această cifră radicală, avertizând că o reducere de 45% din personal ar duce practic la desființarea organigramelor primăriilor.

„Se vor desființa direcții care nu pot funcționa fără minimum 20 de angajați”, au avertizat aceștia.

Nici colegii săi liberali, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea, nu au reușit să-l înduplece, atrăgând atenția că măsura nu ar fi sustenabilă. Cu toate acestea, premierul a rămas ferm pe poziție.

În final, proiectul a fost amânat până pe 15 septembrie, iar acum liderii Coaliției speră ca președintele Nicușor Dan să găsească o soluție pentru a calma spiritele.

La rândul său, șeful statului a transmis, duminică, 31 august că nu este complet mulțumit de pachetul fiscal adoptat de Guvern.

„Pe anumite chestiuni, pot să am alte opinii. Când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli, dar eventualele greșeli le vom corecta din ianuarie 2027”, a spus Nicușor Dan, adăugând că România traversează o perioadă dificilă, cu doi ani de mari provocări economice înainte.

„Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că, altfel, economic va fi mult mai dificil. (…) Noi mai avem cât a mai rămas din 2025, dar și 2026, care vor fi ani dificili pentru români”, a avertizat Nicușor Dan.

