Ilie Bolojan a răbufnit în ședința Coaliției. Premierul amenință cu demisia: „E bătaie de joc”

Ilie Bolojan a spus duminică, membrilor din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple.

„Nu pot să târâi toate reformele așa. E bătaie de joc. Ce mai faci când vin reformele grele, dacă nici măcar 10 la sută nu poți tăia în administrația locală? Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan, potrivit unor surse politice.

Coaliția de guvernare a discutat duminică pachetul de măsuri fiscale și administrative care aduce concedieri în administrația publică, responsabilizarea primarilor și asumarea răspunderii Guvernului. Pachetul include majorări de taxe și tăieri de posturi, iar votul decisiv este programat luni seară, în plenul Parlamentului.

Premierul Ilie Bolojan a avut susținerea USR, dar PSD și UDMR s-au opus propunerilor prezentate.

Potrivit calculelor, dacă s-ar fi aplicat reducerea de 45%, ar fi fost efectiv concediați doar aproximativ 13.000 de funcționari. Restul posturilor vizate ar fi rămas neocupate și nu ar fi generat concedieri efective.

Această amânare înseamnă că discuțiile privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarilor, consiliilor județene și instituțiilor publice locale vor continua, pregătind terenul pentru o decizie finală la jumătatea lunii septembrie.

Guvernul Bolojan urmează să își asume răspunderea luni asupra pachetului fiscal, care prevede inclusiv creșteri ale taxelor pe proprietate de până la 70%. În schimb, reforma administrației locale a fost amânată și va fi rediscutată duminică.

Cinci legi din pachetul 2 de austeritate vor fi votate luni, la ora 19:00.

Este vorba despre Proiectul de Lege pentru pensiile de serviciu ale magistraților; Proiectul de Lege pentru reforma în domeniul sănătății; Proiectul de Lege pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome; Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.