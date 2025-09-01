Ilie Bolojan, hotărât să-și dea demisia din fruntea Guvernului. Un nou avertisment: „De marți să vă căutați alt premier” SURSE

Premierul Ilie Bolojan rămâne „neclintit” în decizia de a demisiona, avertizând din nou coaliția, luni, că, dacă reforma administrației publice nu se va realiza, ar trebui să își caute un alt prim-ministru.

Ilie Bolojan le-a spus liderilor PNL ca de marți să-și caute alt premier, fiind a doua oară în două zile când premierul amenință cu demisia

Ilie Bolojan a spus duminică, membrilor din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple. Însă, luni, Ilie Bolojan, în cadrul ședinței PNL, a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, a declarat el, potrivit surselor Digi24.

În acest context al amenințărilor repetate cu căderea Guvernului, președintele României, Nicușor Dan, i-a convocat pe liderii partidelor de coaliție la Administrația Prezidențială.

Liderii coaliției merg marți la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan despre soluțiile posibile, în contextul în care reforma administrației locale provoacă tensiuni majore între PNL, PSD și UDMR.

Liderii Coaliției se vor întâlni marți, 2 septembrie, cu președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, pentru a încerca să dezamorseze conflictul izbucnit în interiorul Guvernului după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în lipsa unor măsuri dure de reducere a aparatului administrativ.

Surse politice au precizat că Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz se vor afla la discuțiile convocate de șeful statului. Principala temă va fi proiectul de reformă a administrației locale, care presupune concedieri masive și tăieri de posturi.

Premierul Ilie Bolojan urmează să lămurească tensiunile din interiorul coaliției de guvernare

Premierul Ilie Bolojan va susține o conferință de presă marți, 2 septembrie, de la 10.00, la Palatul Victoria, în contextul asumării răspunderii pe cele 5 proiecte de legi și pe tema controversatului proiect de reformă al administrației publice locale.

Cele două decizii care pot duce la demisia premierului Bolojan

PSD si UDMR se opun categoric ca primarii să taie peste 20% din posturile publice, susțin surse politice pentru Adevărul. Nici primarii PNL nu văd cu ochi buni reforma demarată de Ilie Bolojan. Singurul partid de partea premierului la negocierile din coaliție a fost USR, partid cu foarte puțini primari.

“Dacă pachetul doi de reforme, pe care își va angaja astăzi răspunderea nu trece de CCR, iar coaliția nu acceptă reforma administrației publice, Ilie Bolojan nu vrea să mai rămână în fruntea guvernului. Acestea sunt cele două mari condiții pe care le are pentru a continua. Altfel, tot efortul său politic a fost în zadar”, susține, pentru Adevărul, unul dintre liderii coaliției de guvernare.