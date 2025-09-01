LIVE TEXT Guvernul își asumă cinci proiecte într-o singură zi. AUR promite cinci moțiuni de cenzură

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, 1 septembrie, în prima zi a sesiunii ordinare a Parlamentului, pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru cinci proiecte. Inițiativele intră în 5 ședințe consecutive. Şedinţele comune ale Parlamentului sunt programate să înceapă de la ora 19,00 şi prezenţa parlamentarilor poate fi fizică sau online. Opoziția va putea depune 5 moțiuni de cenzură în termen de 3 zile, iar AUR a anunțat că va depune pentru fiecare proiect asumat de Guvern.

Conform calendarului decis de Birourile permanente reunite, parlamentarii pot depune amendamente la proiectele de lege până luni, la ora 9:00. Ulterior, Guvernul va analiza în ședință dacă își însușește sau nu aceste modificări.

Ședință de Guvern pentru amendamentele parlamentarilor

Liderii coaliției se reunesc luni, 1 septembrie, de la 12.00 în ședință pentru discuții privind amendamentele depuse de parlamentari, care au avut termen de depunere până luni dimineață, la 9.00.

Guvernul urmează să decidă, în şedinţă, de la 16.00, dacă își va însuși amendamentele depuse. Unele vor aparține și PSD sau USR.

Amendamentele PSD

Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat ce vor viza amendamentele: „Consider că prin eliminarea CASS la veteranii de război şi deţinuţii politici, dar şi prin impozitarea câştigurilor din criptomonede – două măsuri propuse de PSD, transmitem un semnal că social-democraţii nu pot susţine un stat român cinic care nu recunoaşte meritele celor care şi-au pus viaţa în slujba ţării, dar îi scuteşte de taxe pe cei mai bogaţi dintre români”.

El a mai adăugat că PSD nu este de acord ca „mamele şi pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaţionalele câştigă peste 1,2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri”.

Amendamentele USR

Amendamentele depuse de USR conțin mai multe măsuri:

⁠- Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile.

- Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.

- ⁠Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților. Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR.

- Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare. Asta presupune cheltuieli suplimentare și, deși e o perioadă de restrângeri bugetare aici, ne costă mai mult dacă nu facem aceste monitorizări: decese sau intervenții medicale mai scumpe când e prea târziu.

Ședință PNL

În pregătirea ședințelor, liberalii s-au reunit luni, 1 septembrie, de la 10.00, într-o ședință a Biroului Executiv al PNL, la sediul din Modrogran.

La ședință a fost invitat și liderul PPE, Manfred Weber.

Proiectele pe care Cabinetul Bolojan își asumă răspunderea

Ordinea de zi a celor 5 ședințe comune ale Parlamentului pentru proiectele pe care Cabinetul condus de Ilie Bolojan își va asuma răspunderea:

- Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x 242/2025)

- Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 243/2025).

- Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 244/2025).

- Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome (PL-x 245 /2025).

- Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 246/2025).

Singurul proiect care nu mai intră în pachetul II este reforma administrației locale, care vizează concedierea a circa 40.000 de funcționari, inițiativa fiind amânată în urma neînțelegerilor din Coaliție.