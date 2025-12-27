Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar alte 19 au fost rănite după ce un autobuz interurban a căzut într-o râpă pe ruta panamericană, în vestul Guatemalei, au anunțat sâmbătă autoritățile locale.

„Numărul morților în acest accident rutier este de cel puțin 15”, a declarat Leandro Amado, purtător de cuvânt al pompierilor voluntari din Guatemala, potrivit Agerpres. Printre victime se află 11 bărbați, trei femei și un minor.

Autobuzul, aparținând companiei Sinaloa și care deservește ruta între Ciudad de Guatemala și departamentul San Marcos, aflat la granița cu Mexicul, s-a prăbușit într-o râpă adâncă de aproximativ 75 de metri, din cauze încă necunoscute.

Amado a precizat că tragedia s-a produs la kilometrul 174 al rutei panamericane, într-o zonă cunoscută sub numele de „Vârful Alaska”, din cauza reliefului accidentat, în departamentul Totonicapan, în vestul țării.

Siguranța rutieră în Guatemala

Accidentele mortale sunt frecvente în Guatemala. În februarie, un alt autobuz cu pasageri s-a prăbușit într-o prăpastie la nord de Ciudad de Guatemala, provocând moartea a 54 de persoane.

La scurt timp după acea tragedie, președintele Bernardo Arevalo a aprobat asigurarea obligatorie pentru vehiculele cu motor. Măsura a fost însă suspendată în urma protestelor puternice ale lucrătorilor din sectorul transporturilor.