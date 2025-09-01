Guvernul își asumă răspunderea: impozite mai mari pe proprietăți și reguli noi pentru firme și multinaționale

Premierul Ilie Bolojan a prezentat în Parlament, luni, proiectul de lege privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, anunțând măsuri stricte pentru firmele inactive, majorarea impozitului pe proprietate și introducerea unor reguli de integritate la ANAF și Vamă.

Șeful Executivului vrea să elimine firmele-fantomă și să recupereze miliarde din datorii, în contextul în care în România există peste 460.000 de firme inactive, dintre care o treime au datorii la stat de peste 3,5 miliarde de lei. Noile reglementări prevăd radierea firmelor care nu au cont bancar sau care nu depun situațiile financiare timp de cinci luni.

De asemenea, Bolojan a anunțat majorarea impozitului pe proprietate și măsuri pentru a preveni ca multinaționalele să transfere profiturile în afara țării.

Redăm mai jos discursul premierului Bolojan:

„Măsurile pe care le avem în vedere vor scoate la lumină firmele fantomă. Vrem să avem un mediu în care antreprenorii corecţi sunt respectați. Este scandalos să existe zeci de firme cu sediul social în același apartament care sunt folosite drept paravan pentru artificii financiare. Avem peste 460.000 de firme inactive, iar o treime dintre ele au datorii la stat de peste 3,5 miliarde de lei. Prin reformarea ANAF și a colectării fiscale, introducem noi criterii de risc fiscal, eșalonări cu garanții reale și termene clare, în sprijinul celor care plătesc, nu care trag de timp.

Toți comercianții, obligați să accepte plata cu cardul

Introducem măsuri de disciplină financiară și prevenirea abuzurilor. Firmele care nu au cont bancar sau care nu-și depun în 5 luni situațiile financiare vor fi declarate inactive. Firmele nou înființate vor fi obligate să-și deschidă cont de plăți în maxim 60 de zile. Toți comercianții vor fi obligați să accepte și plata cu cardul.

Impozite mai mari pe proprietăți

Am actualizat impozitul pe proprietate în acord cu un angajament al României din PNRR. Actuala formă este un mecanism de tranziție spre impozitarea la valoarea de piață. Impozitul pe proprietate va crește, iar autoritățile locale vor avea mai mulți bani pentru investiții fără a apela la bugetul central. Trebuie să fim corecţi cu românii.

Există un pachet important de proiecte din Anghel Saligny, din PNRR, care, în multe localități din România, au schimbat fața comunelor și orașelor. Pentru a continua aceste investiții pentru că nu mai există resurse de la bugetul central să fie continuate în același ritm, este nevoie de aceste încasări suplimentare în bugetele autorităților locale, pentru a le asigura în continuare cofinanțarea.

Teste de integritate și bodycam-uri pentru inspectorii fiscali

Introducem noi reguli de integritate pentru inspectorii ANAF și ai Vămii. Ei vor susține teste de integritate și în controale vor purta bodycam-uri. Pentru prima data, bunurile confiscate de ANAF vor fi vândute transparent pe o platformă electronică.

Noi reguli pentru multinaționale

Introducem reguli noi pentru cesiunea părților sociale, reguli care vor opri transferul firmelor cu datorii. Pentru cheltuielile prin care companiile multinaţionale își puteau transfera profiturile, taxele de administrare și consultanță, stabilim un plafon de 1% din total, peste care aceste cheltuieli devin nedeductibile. Scopul este monitorizarea cheltuielilor sensibile și oprirea transferului de profit neimpozitat. Cele câteva miliarde care vor fi încasate în plus la buget, vor putea merge spre servicii publice mai bune sau spre proiecte de interes pentru comunități. Toate aceste măsuri de reformă fiscală ne vor ajuta să punem ordine în finanțe, să avem reguli mai corecte și mai echitabile”.