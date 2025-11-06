Ilie Bolojan comentează scăderea AUR și stagnarea PNL în sondaje: „O fotografie de moment”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a comentat cel mai recent sondaj, care arată o scădere a AUR sub pragul de 40% în intențiile de vot. „Sunt doar o fotografie de moment”, iar guvernarea nu trebuie făcută „în funcție de cifrele de azi sau de mâine”, este de părere premierul.

„De multe ori, reformele necesită măsuri care nu sunt populare. Dacă vrei să corectezi lucruri care au fost greșite de-a lungul timpului, nu poți să te uiți la sondaje tot timpul. Când am acceptat această funcție, mi-am asumat și riscul de a fi judecat mai puțin favorabil. Dar, pentru mine, nu contează că nu sunt apreciat pe moment. Important este să faci ceea ce trebuie pentru țară. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Sigur, nu putem ignora dinamica politică, pentru că alegerile viitoare vor evalua fiecare partid. Dar, pe termen scurt, țara trebuie să fie pe primul loc, nu un sondaj sau altul”, a declarat Bolojan, joi seara, la Digi24.

Liderul liberal a comentat și rezultatele PNL în sondaje, recunoscând că partidul se confruntă cu fluctuații.

„Sunt inevitabile fluctuațiile. Dar obiectivul nostru nu este creșterea rapidă, ci să facem ceea ce trebuie pentru țară”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan a vorbit și despre alegerile locale parțiale de la Primăria Capitalei, din data de 7 decembrie. Președintele PNL a venit însoțit de Ciprian Ciucu, candidatul partidului la aceste alegeri, despre care a spus că este un pretendent valoros la scaunul de primar general.

”Când ai un candidat bun într-o campanie, acest lucru poate influența scorul. Dar obiectivul nostru în acest moment nu este creșterea rapidă a scorului, ci să facem ceea ce trebuie pentru țară. În cazul Bucureștiului, obiectivul politic a fost să-l propunem pe Ciprian Ciucu, un candidat extrem de valoros, cu multă experiență, mai ales în administrația locală. A demonstrat acest lucru prin rezultatele obținute la Primăria Sectorului 6. Când ai un oraș mare și complex precum Bucureștiul, trebuie să ai un primar care să știe ce înseamnă să rezolvi problemele reale ale Capitalei”, a spus Bolojan.

Bolojan a și exemplificat ce ar trebui să facă un primar pentru a rezolva problema traficului în București.

”Ai nevoie de ani de muncă, de colaborare cu primarii de sector, de exproprieri și de o bună colaborare cu Consiliul General și Guvernul. Este nevoie de o abordare responsabilă și coerentă pentru a rezolva aceste probleme. Ciprian Ciucu este capabil să facă acest lucru mult mai repede datorită experienței sale și cunoașterii problemelor Bucureștiului. Acestea sunt aspecte serioase, care presupun responsabilitate. Sigur, alegătorii vor decide în final, dar noi ne-am asumat această responsabilitate politică. În ceea ce privește PNL, continuăm să lucrăm pentru binele țării, iar rezultatele vor vorbi de la sine pe termen lung”, a precizat liderul PNL.