Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
Candidatura lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, validată de PNL: „Bucureștiul de mai mulți ani este proiectul vieții mele”

Alegeri Primăria București 2025
PNL a validat marți, 4 noiembrie, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, în cadrul Biroului Politic Național. La propunerea organizației de București, primarul Sectorului 6 a fost votat în unanimitate să intre în cursa electorală. 

FOTO Facebook

UPDATE 10.50 Partidul promite continuarea reformelor 

Vom susține reducerea numărului de parlamentari, a problemei care ține de pensiile speciale și reforma în administrația publică locală”, a transmis Ilie Bolojan în urma validării candidaturii, arătând că Biroul Politic al PNL și-a reafirmat sprijinul pentru continuarea reformelor. 

Premierul a indicat că Bucureștiul poate fi o locomotivă de dezvoltare pentru țară. „Îi mulțumesc colegului meu că a acceptat să între în această competiție. Am încredere că pentru dezvoltarea țării noastre administrarea cât mai bună, este un lucru foarte bun. Dacă Capitala țării noastre funcționează ca o locomotivă pentru România, înseamnă că și țara noastră va merge mai bine. Are două avantaje importante, o experiență pe care a dovedit-o la Primăria Sectorului 6, deci are rezultate și are onestitatea pe care a probat-o până acum”, mai afirmă Ilie Bolojan.  

Ciucu le-a mulțumit colegilor pentru votul dat, pentru a pune în practică „proiectul vieții” sale, Bucureștiul.

„Este o zi foarte importantă pentru mine. Bucureștiul de mai mulți ani este proiectul vieții mele. Până acum am avut ocazia să  fiu primar în vestul orașului. Sunt convins că voi câștiga, merg la victorie și am o viziune pentru următorii 6 ani și jumătate pși o viziune extinsă pentru următorii 10 ani. Sunt conștient de ce presupune, este un oraș a cărui administrație a rămas în urmă”, a mai spus Ciucu. 

Știrea inițială

„Convingerea mea fermă este că domnul Ciucu ar fi un primar foarte bun pentru București, deoarece el combină două lucruri foarte importante pe care ceilalți candidați nu le au: experiența administrativă și onestitatea”, a declarat în cadrul ședinței Ilie Bolojan, președintele PNL.

Potrivit premierului, Bucureștiul „pus la punct” nu se face din vorbe mari, ci din reguli clare, echipe care livrează și respect pentru oameni. 

PNL subliniază că Ciprian Ciucu își propune să le ofere bucureștenilor o administrație modernă, eficientă și orientată spre soluții concrete pentru dezvoltarea Capitalei.

Ne vom ocupa de campanie pe pozitiv, e oferta noastră pentru București. Merg la victorie! Mă voi bate pentru a câștiga Primăria Capitalei. Unii au încercat să ne scoată din joc la masa verde. Va fi o luptă destul de grea. Cu oameni care deja aruncă banii în social media. Cu oameni care au sprijinul unor zone mai greu de descris și sunt convins că vom câștiga campania, dar că o vom face cu fruntea sus. Noi nu am pregătit atacuri murdare. Ne vom ocupa de campanie pe pozitiv, e oferta noastră pentru București”, transmite Ciprian Ciucu. 

Primarul sectorului 6 a mai indicat în cadrul ședinței de BPN faptul că unele sondaje neasumate ar putea minți.  

„Ceea ce vedeți în sondaje e pe bune sau poate chiar mai bine. Sondajele care nu ne aparțin au fost date neasumat. S-a putut umbla pe marje. Ambele sondaje pe care noi le-am dat sunt făcute cu două case de opinie ale căror rezultate au fost validate de rezultatul alegerilor. Vă mulțumesc pentru vot!”, mai explică Ciprian Ciucu. 

„Bucureștenii au nevoie de competență și seriozitate în administrație, iar Ciprian Ciucu reprezintă aceste valori liberale în acțiune”, a mai spus Ilie Bolojan, liderul PNL.

Politică

