Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
Analiză Se întoarce electoratul AUR la PSD? Cum explică experții scăderea în sondaje a partidului condus de George Simion

Analize Adevărul
Barometrul lunar realizat de Inscop Research arată, pentru prima dată, o scădere a AUR sub pragul de 40% în intențiile de vot. În același timp, PSD câștigă două puncte procentuale, semn că o parte din electoratul pierdut în trecut revine către social-democrați.

FOTO Inquam Photos / George Călin

Analiștii consultați de „Adevărul” arată că cel puțin PSD ar putea fi pe drumul cel bun.

Directorul INSCOP, sociologul Remus Ștefureac, subliniază că partidul AUR înregistrează o scădere sub 40% pentru prima dată după alegerile din 2025. Totuși, formațiunea „rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere”.

„Deocamdată e un fenomen punctual, izolat. Timp de 4-5 luni AUR a rămas stabil la un scor de aproximativ 40%. Pare acum că e scădere, dacă se va confirma și în perioada următoare, atunci putem să vorbim și de cauze. Altfel, deocamdată e un prim moment un astfel de moment și e chiar prematur să căutăm cauze”, explică Remus Ștefureac pentru „Adevărul”.

Un sondaj „surprinde o fotografie de moment și chiar și scăderea pe care acest barometru o surprinde este în marja de eroare a sondajului. Deci în momentul de față e greu să spunem, ar fi incorect să spunem că scade intentia de vot pentru AUR. Nu știm acest lucru. Acest lucru poate fi confirmat de următoarele sondaje. Ceea ce au confirmat cele anterioare a fost că AUR era undeva în jur de 40%. Dacă în următoarele două luni acest procent de 38% se consolidează acolo, atunci da, putem să spunem că există o mică scădere pentru AUR. Dar într-o marjă de eroare a acestor sondaje. E prematur să vorbim despre acest lucru”, arată și consultantul politic Adrian Zăbavă.

El subliniază însă diferența înregistrată și în cazul PSD, unde sondajul poate „arată că PSD este în creștere”:

Dacă e să ne gândim că AUR și PSD împart un anume electorat, nu întru totul, adică nu tot cei care votează AUR ar putea fi și votanți PSD la un moment dat și nici invers, dar o parte din electorat e împărțit între AUR și PSD, în funcție de situație probabil. Am putea specula că o mică scădere la AUR s-ar traduce într-o reîntoarcere la PSD probabil, dar ar fi pure speculații deocamdată. Acest lucru ar trebui confirmat în următoarele luni de sondaj.

În prezent „electorat, în linii mari, rămâne în aceleași proporții ca și până acum”, explică analistul politic Ion M. Ioniță, redactor-șef Historia. AUR este cotat în jurul procentului de 40%, fiind acum cel mai puternic în intenția de vot:

Să ne vedem dacă va continua vreun trend, dacă se va confirma o creștere la PSD care să nu fie numai conjuncturală, dacă devine una de substanță, pentru că acest Congres nu va schimba mare lucru, toate se știu dinainte, Grindeanu va fi președinte, deci nu avem o competiție electorală care să atragă atenția electoratului PSD.

PSD ar putea să își recupereze electoratul în special în cazul unei victorii la alegerile pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie. „Ar fi o victorie de prestigiu pentru PSD. Și ar putea să aibă efect într-adevăr. De fapt, orice partid care are candidat ar câștiga dintr-o victorie la București. Însă pentru PSD ar fi, într-adevăr, foarte important, pentru că ar putea să aducă partidul pe creștere”. 

De altfel, creșterea înregistrată de AUR în ultimele luni „a fost într-un fel de așteptat după ce s-a întâmplat cu alegerile, după perioada de tumult electoral, de agitație, dar s-ar putea ca lucrurile să începă să se mai calmeze și după congresul PSD și atunci și atunci și AUR va fi mai puți atractiv, pentru că în condiții de criză cresc partidele radicale. În consecință, încep și ele să mai pierdă din electorat”.

În prezent „avem o normalizare, cât de cât. Avem o guvernare totuși stabilă, nu avem criza politică și nu avem criza economică care se prefigura. E drept că nu suntem într-o situație economică bună, că avem inflație, că avem înghețarea veniturilor salariale și a pensiilor, dar totuși este o situație de stabilitate. Nu am plonjat într-o criză, în instabilitate, în criză politică și în criză economică. Deci, față de situația mult mai rea în care ne-am fi putut găsi, suntem într-o situație stabilă în acest moment. Și această stabilitate contează enorm, pentru că vedem că deja România începe să se îmbrumute la dobănzi mai bune decât avea până acum”.

Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%. În octombrie, partidele Puterii ajunseseră la 49.1%, iar Opoziția avea 44.6%. În septembrie, scorul Puterii ajungea la 46,9%, iar cel al Opoziției la 46.9%, în creștere față de iulie 2025, când Puterea avea 49.3%, iar Opozitia 46.3%.

Sondajul realizat de Inscop Research în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, arată că 38% dintre alegători ar vota cu AUR, 19.5% cu PSD, 14.6% cu PNL, iar 12.3% cu USR, acestea fiind partidele care ar intra în Parlament în momentul de față, cu un procent necesar de peste 5%.

Diferențe semnificative față de lunile anterioare se remarcă în ceea ce privește USR, care crește cu aproape un procent (12.3% de la 11.5% în octombrie), în cazul AUR, care scade cu două procente sub nivelul de 40% la care s-a menținut în ultimele luni (38% de la 40%) și în cazul PSD (19.5% de la 17.6%). Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Important de menționat este că Partidul Social-Democrat este în perioada actuală într-un moment de tranziție și reinventare, cu un Congres care urmează să schimbe statutul, partidul renunțând la haina progresismului pentru valorile conservatoare. Formațiunea este, de fapt, într-o cursă de recuperare a electoratului care a emigrat la AUR, arată chiar colegul de guvernare din UDMR, vicepremierul Tanczos Barna, într-un interviu pentru „Adevărul”:

„Încă are PSD mai mulți parlamentari decât AUR, dar sondajele sunt certe, deci nu mai este un singur sondaj și iese din ecuație, tendințele sunt clare (n. r. - creșterea AUR). Și obiectivul PSD-ului este să-și recapete acel bazin electoral pe care l-a pierdut și care s-a dus spre AUR. Și obiectivul PNL-ului este același, de a recăpăta din zona AUR votanți. USR trebuie să recâștige electoratul din diaspora, de exemplu, un electorat pe care în mare măsură l-a pierdut. Deci ambele, sau cele trei partide, au un scop comun, dincolo de aceste discuții în contradictoriu, să-și recapete bazinele electorale, votanții care i-au susținut până acum și acum mulți dintre ei s-au dus spre AUR”.

