search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ciprian Ciucu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan: „Este un candidat care poate pune la punct Bucureștiul”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Decizia vine după ce PNL București l-a votat drept candidat al partidului, potrivit președintelui Ilie Bolojan, care spune că edilul Sectorului 6 „poate pune la punct foarte multe lucruri în București”.

Ciprian Ciucu intră în cursa pentru Primăria Capitalei FOTO Facebook
Ciprian Ciucu intră în cursa pentru Primăria Capitalei FOTO Facebook

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat luni, printr-o scrisoare publicată pe Facebook, că va candida la Primăria Capitalei. Liberalul spune că își dorește „un oraș pus la punct”, iar decizia vine după ce PNL București l-a votat oficial drept candidat al partidului.

„Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6?”, scrie Ciprian Ciucu în mesajul publicat luni.

Edilul le-a transmis locuitorilor din Sectorul 6 că nu este vorba de o despărțire, ci de o continuare la alt nivel. „Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel și Sectorul 6, dar și Bucureștiul, afirmă Ciucu.

Primarul spune că și-a scris singur programele și că va face la fel și acum, subliniind că noul său slogan de campanie este „Bucureștiul pus la punct”. „Vreau să trăiesc într-un oraș ordonat, curat, cu aer curat și zone verzi. Vreau ca autobuzele să ajungă la timp, iar serviciile publice să fie predictibile”, mai scrie el.

Ciucu susține că Sectorul 6 este „cât de cât pus la punct” și că este momentul să aplice aceeași abordare la nivelul întregului oraș. „Locuitorii Sectorului 6 vor fi principalii mei aliați în campania care urmează”, a transmis edilul.

Ciprian Ciucu. Sursa: facebook
Ciprian Ciucu. Sursa: facebook

PNL Bucureşti l-a votat drept candidatul partidului la Primăria Capitalei

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat luni dimineață că PNL București l-a votat pe Ciprian Ciucu drept candidatul partidului la Primăria Capitalei, precizând însă că mai sunt două etape de validare internă. „Foarte probabil candidatul pe care îl vom susține este Ciprian Ciucu. Biroul de la București l-a votat candidat, mai sunt două etape și foarte posibil la finalul acestei săptămâni să avem închisă această procedură”, a declarat Bolojan, potrivit News.ro.

Liderul liberal a adăugat că Ciucu este „un candidat care poate pune la punct foarte multe lucruri în București” și că experiența acestuia la Sectorul 6 îl recomandă pentru o competiție la nivelul Capitalei.

Sondajul Avangarde

Potrivit sondajelor realizate de partid în ultimele luni, Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine clasat în preferințele electoratului. Un sondaj Avangarde, casa de sondaj condusă de sociologul Marius Pieleanu, indică faptul că Daniel Băluță (PSD) se situează pe primul loc, urmat de Ciucu și de Cătălin Drulă (USR), diferența între primii doi fiind de aproximativ două procente.

Sondajul, autofinanțat, a fost realizat telefonic în perioada 19–25 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți reprezentativ pentru populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a Municipiului București. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de ±3,2%.

Datele Avangarde arată că 68% dintre bucureșteni se declară nemulțumiți de modul în care arată orașul, iar 63% spun că nu sunt mulțumiți de activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
gandul.ro
image
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
mediafax.ro
image
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui Baiaram!” Rotaru: “Eu nu am fost de acord!”
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador Dalí și a fost vândut cu peste 50.000 de euro
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Unde trebuie amplasat gardul? Care este limita de proprietate
playtech.ro
image
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte! Decizia antrenorului
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Casele din mediul rural de până la 150 de metri pătrați și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație de construire prin noul cod al Urbanismului
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
japanese aesthetic with lucky cat jpg
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Imagini noi și așteptate cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Copiii lui Harry au moștenit celebrul păr roșcat al tatălui lor

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?