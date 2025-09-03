Ciucu dezminte zvonurile despre conflictul cu Bolojan: „Nu ar spune niciodată «tu să taci»”. Dezvăluirea făcută despre premier

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a respins informațiile potrivit cărora liderul partidului, premierul Ilie Bolojan, i-ar fi spus „tu să taci” în cadrul unei ședințe a coaliției, descriindu-l drept un „gentilom”, educat și politicos.

Ciprian Ciucu, cuvinte de laudă la adresa premierului Ilie Bolojan după zvonurile că i-ar fi spus „să tacă” într-o ședință de la Guvern

Ciprian Ciucu a dezvăluit într-un interviu la Digi24 care este relația lui cu premierul României, Ilie Bolojan

”Ne consultăm, vorbim. Vi-l imaginați pe Ilie Bolojan folosind acel limbaj? Este un gentilom. Este un om educat și extrem de politicos. Vă zic un amănunt, poate nu pare important. Nu intră niciodată primul. Deschide ușa și-ți face loc să intri. Eu mă simt prost câteodată, că e președintele partidului, e mai în vârstă decât mine, dar ăsta este Ilie Bolojan. Nu va folosi niciodată astfel de cuvinte”, a declarat primarul sectorului 6.

El a criticat faptul că lui Ilie Bolojan i s-au pus în gură astfel de cuvinte. ”E absolut ridicol”, a precizat Ciprian Ciucu.

Ce spune Ciprian Ciucu despre măsurile anunțate care îi poate afecta personalul de la primăria pe care o conduce

Întrebat câți oameni vor pleca de la Primăria Sectorului 6, în urma reformei administrative decisă de Guvernul Bolojan, Ciprian Ciucu a declarat că va fi făcută o analiză în acest sens:

„Este o perioadă dificilă și știu că urmează să fie niște reduceri de personal. Pe de altă parte, este nevoie ca acești bani să rămână pentru investiții și sunt convins că vom găsi o modalitate că astfel încât să rămână Primăria perfect funcțională, iar serviciile noastre publice să aibă aceeași calitate ca și până acum.

Nu cred că trebuie să intrăm în spirala «care dă mai mult», ci să luăm o decizie rapid, pentru că această decizie trebuie să producă imediat efecte. Eu știu din experiența mea și înainte de politică - pentru că am lucrat în diferite contexte, inclusiv internaționale, pe diferite tipuri de reformă - că orice reformă care durează mai mult de un an - doi nu mai este reformă, este uitată. Vin poate alți miniștri, cu alte viziuni de reformă sau de non-reformă și nu cred în planificările pe termen lung ale guvernelor, în special ale Guvernului României. Deci nu cred în ideea - cu cât împingi mai mult și dacă crești, poate avea efect. Eu cred că bugetul trebuie să fie stabilizat, să depășim această criză bugetară, să nu se transforme într-o criză economică și că trebuie să luăm rapid decizii” a reacționat primarul sectorului 6.

„Vreau să mai atrag atenția asupra asupra unui lucru - l-a spus și premierul: în urma Ordonanței Trenuleț trebuia să se fi scăzut cheltuieli cu salariile ale statului român. Dar, ce să vezi? Până a plecat domnul Ciolacu s-au mai dat niște memorandumuri - pentru că acum nu mai este un secret - și s-au făcut angajări, iar de aici creșterea”, a explicat, în continuare, primarul Sectorului 6.