Ilie Bolojan, cel mai vizibil ministru în luna iulie. Rogobete și Buzoianu completează topul

Premierul Ilie Bolojan se află pe primul loc în clasamentul vizibilității membrilor Guvernului în luna iulie, cu peste 50.000 de apariții în presa scrisă și online. Este urmat de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, și de ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Patru miniștri au avut sub 1.000 de mențiuni în presa scrisă și online.

Conform Barometrului vizibilităţii miniştrilor, realizat de News.ro și Agenţia de monitorizare Klarmedia, premierul Ilie Bolojan a condus topul mediatizării în luna iulie. Analiza, efectuată pe baza monitorizării presei scrise și online.

Ilie Bolojan a înregistrat cele mai multe mențiuni în presă, în special datorită dezbaterilor despre primul pachet de măsuri economice pentru reducerea deficitului bugetar, discuțiilor privind reforma pensiilor magistraților, dar și scandalului generat de demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu.

Rogobete, vizibil prin declarații tăioase

Pe locul al doilea se află ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Vizibilitatea acestuia a crescut datorită declarațiilor legate de plata asigurărilor sociale de sănătate și mesajelor directe adresate medicilor care „primesc plicul cu bani”.

El a atras atenția și prin afirmații tranșante:

„ Îmi este ruşine că pacienţii sunt trimişi să cumpere algocalmin”.

„Am ajuns în situaţia în care nu putem acoperi gărzi, avem spitale cu chirurg, dar fără anestezist. Am ajuns la o anomalie”.

„Există în România spitale unde avem mai mulţi şefi de secţie decât pacienţi”.

Totodată, experiența sa neplăcută într-un spital din Milano, care l-a determinat să afirme că nu s-ar trata în străinătate, i-a adus și mai multă expunere publică.

Diana Buzoianu, pe podium cu „Rabla” și Romsilva

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a clasat pe locul al treilea. Declarațiile privind reorganizarea Romsilva, reluarea programului „Rabla” și diminuarea amenzilor pentru cei care hrănesc animale i-au crescut vizibilitatea. Ea a atras atenția și prin anunțuri legate de controalele la gropile de gunoi sau de sprijinul pentru fermierii care doresc să irige cu apă din râuri.

Finanțele, educația și alte ministere

Pe locul al patrulea s-a situat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a atras atenția prin declarațiile referitoare la pachetul de măsuri fiscale și prin reacțiile la protestele bugetarilor. Printre afirmațiile sale care au generat reacții se numără:

„ Noi nu suntem de azi, de ieri, în această situaţie, suntem de 5 ani. Am ignorat că suntem în procedură de deficit excesiv”.

„Trebuie făcută curăţenie în tot ce înseamnă sinecuri şi privilegii, în tot ce înseamnă cheltuieli discreţionare şi trebuie reinstituită disciplina finanţelor publice”.

„ANAF-ul trebuie să înceapă să-şi facă treaba, nu se poate să nu răspundă la absolut nimic”.

Ministrul Educației, Daniel David, s-a clasat pe locul al cincilea, vizibilitatea lui fiind determinată de schimbările privind sistemul de burse pentru elevi și studenți, dar și de mesajele către protestatarii din educație.

Miniștrii cu vizibilitate scăzută

Cinci miniștri, Radu Miruță (Economie), Cseke Attila (Dezvoltare), Bogdan Ivan (Energie), Oana Țoiu (Externe) și Tanczos Barna (vicepremier), au avut între 2.000 și 3.000 de mențiuni.

În aceeași categorie se află și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Între 1.000 și 2.000 de mențiuni au înregistrat Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție) și Florin Barbu (Agricultură).

Patru membri ai Guvernului au rămas cu sub 1.000 de mențiuni în iulie: vicepremierul Marian Neacșu, Florin Manole (Muncă), Andras Istvan Demeter (Cultură) și Dragoș Pîslaru (Investiții și Proiecte Europene).