Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe noul pachet fiscal-bugetar pe 1 septembrie. Reforma administrației publice a fost amânată

Publicat:

Guvernul își va asuma, luni, de la ora 19:00, răspunderea în Parlament pe al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Cele privind administrația publică urmează să fie discutate separat, după ce au fost amânate în ședința Executivului.

Pe 7 iulie, Guvernul Bolojan şi-a asumat primul pachet de măsuri fiscale. FOTO: Mediafax
Pe 7 iulie, Guvernul Bolojan şi-a asumat primul pachet de măsuri fiscale. FOTO: Mediafax

Guvernul României va merge, luni, 1 septembrie, în fața Parlamentului pentru a-și asuma răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri destinat reducerii deficitului bugetar, şedința comună a Camerei Deputaților și Senatului fiind programată ora 19:00.

Până luni dimineață, la ora 9:00, parlamentarii pot depune amendamente asupra proiectelor incluse în pachet.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul a adoptat cinci componente ale programului, urmând ca măsurile referitoare la administrația publică să fie discutate separat, într-o nouă ședință de Guvern care ar putea avea loc duminică, notează Agerpres. 

Vă reamintim că, pe 28 august, Sindicatul Comunelor şi Oraşelor din România a anunţat că se intră în grevă generală şi primăriile din ţară vor fi închise pe timp nelimitat, ca formă de protest împotriva concedierilor masive din administraţiile locale prevăzute în proiectul de lege care prevede reforma sistemului.

„Toate aceste componente sunt absolut necesare pentru a pune în practică politici publice care să facă să avem un stat mai sănătos, un stat eficient, un stat care respectă munca”, a explicat Ilie Bolojan.

Pe agenda ședinței de Guvern de vineri, 29 august, s-au aflat:

- PROIECTUL DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

- PROIECTUL DE LEGE privind adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

- PROIECTUL DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

- PROIECTUL DE LEGE privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome

- PROIECTUL DE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

- PROIECTUL DE LEGE pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Acesta este al doilea pachet major de reforme promovat de Guvern pentru reducerea deficitului. Pentru primul set de măsuri fiscal-bugetare, Executivul și-a asumat răspunderea pe 7 iulie, o parte dintre prevederi intrând deja în vigoare la 1 august.

Al doilea pachet ar fi trebuit adoptat mai devreme, dar a fost amânat din cauza divergențelor apărute în cadrul coaliției de guvernare.

Politică

