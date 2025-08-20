Diana Buzoianu, despre restructurarea Romsilva: „Nu vor fi concediați 500 de oameni, poate să nu fie niciunul”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că proiectul de reorganizare a Romsilva nu presupune concedierea a 500 de angajaţi, așa cum s-a vehiculat.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dat asigurări că proiectul de reorganizare a Romsilva nu va duce la concedierea a 500 de angajați. Potrivit acesteia, posturile din teren şi direcțiile regionale care urmează să fie create vor putea prelua personalul vizat. Totodată, ministrul a subliniat că obiectivul este reducerea numărului mare de directori şi a structurilor birocratice.

Diana Buzoianu a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că reorganizarea nu va afecta direct angajații executivi: „Nu vor fi concediați 500 de oameni, poate să nu fie niciunul dintre oamenii care azi lucrează în executiv. Ei se vor putea duce fie în ocoalele silvice, unde este nevoie, unde organigramele sunt azi de multe ori goale, unde sunt locuri vacante, acolo unde este nevoie de muncă la firul ierbii. Sau se pot duce în direcţiile regionale care vor fi create”.

Ministrul a precizat că schimbările vor viza, în schimb, funcţiile de conducere: „Vor dispărea cu siguranţă zecile de posturi de directori şi structurile stufoase”.

Potrivit acesteia, relocarea angajaţilor nu presupune mutarea lor în alte judeţe: „Poate să rămână în aceeaşi zonă, bineînţeles. Nu ne dorim să-i ducem în alte judeţe. Nu, exclus. Noi le-am spus aşa: va exista o direcţie regională cu o structură şi – ca să facem şi mai clar – în Hotărârea de Guvern am adăugat că pentru personalul silvic se poate ca în structura de la nivel de regiune să existe responsabil pe judeţe”.

Buzoianu a subliniat că intenţia ministerului este „să nu mai existe 90 de directori, să nu mai existe structuri stufoase şi oamenii să se ducă cât mai aproape de lucrările reale”.

Protestul silvicultorilor

Miercuri, câteva zeci de sindicalişti ai Federaţiei Silva au protestat în faţa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Ei au cerut retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern privind restructurarea Romsilva şi au solicitat formarea unui grup de lucru cu specialişti care să elaboreze „un proiect coerent”.

Protestatarii au acuzat autorităţile de „campanie de denigrare a silvicultorilor şi a Romsilva”.

Ministrul Diana Buzoianu a mers în mijlocul manifestanţilor, dar nu a reuşit să le vorbească, deoarece liderul sindical a refuzat să îi dea microfonul. În zgomotul vuvuzelelor, aceasta a transmis totuşi un mesaj tranşant: „Romsilva nu este vaca de muls pentru nimeni”.

Ea a adăugat că protestul urmăreşte, de fapt, apărarea unor privilegii: „Protestul este ca să fie protejate pensiile speciale ale unora, bonusurile de pensionare, toate beneficiile”.