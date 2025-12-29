România sau Vestul Europei? Unde o duci mai bine când salariul e mulțumitor

O discuție pornită pe Reddit readuce în prim-plan o întrebare care preocupă tot mai mulți români: cântăresc salariile mai mari din afara țării mai mult decât costurile ridicate ale vieții sau, dimpotrivă, orașe precum București, Cluj sau Timișoara oferă un echilibru financiar mai bun? Răspunsurile arată că realitatea este mai nuanțată decât pare.

„În Vest câștigi mai mult, dar cheltui și mai mult”

,,O duci mai bine financiar în marile orașe din România versus cele din Vest? Dacă faci socoteala legată de costurile de trai raportate la salarii, ieși mai bine la noi?" - așa sună întrebarea de pe Reddit care a lansat o dezbatere amplă.

Un grup consistent de utilizatori susține că deși salariile sunt mai mari în Vest, și costul vieții este direct proporțional. Chiriile ridicate, utilitățile, transportul și serviciile ajung să consume mare parte din veniturile obținute în orașe precum Londra sau Amsterdam.

„Depinde, chiria te poate efectiv rupe în străinătate. La mâncare nu observ diferență.”, a scris cineva.

„Chiria te sparge în Olanda, dar avantajul este că salariile sunt aproximativ la fel oriunde te duci, deci nu este ca în România, unde trebuie să locuiești în centrul capitalei, lângă corporație, ca să ai salariu mare. Poți avea aproximativ același salariu și în orașe mici, și la periferie, și în Nord sau Sud, și în provincie nu contează.”

,,Ce am observat e că, în UK, sunt salarii mai mari, dar trebuie să te rogi să prinzi ceva remote ca să nu stai în Londra.”

Pentru unii, deși salariul este mai mare față de România, economiile de la final de lună sunt similare.

„În München stau într-un apartament cu trei camere, cu încă încă două persoane, și plătesc doar pentru camera mea și utilități 840 €. Plus 50 € internet și telefon, plus 58 € transport. Când stăteam în București prin 2022, dădeam vreo 350 € pe o garsonieră unde stăteam singur. Dacă vreau să stau singur aici, costă 1.300–1.600 € cu utilități. Faceam vreo 2.500–2.800 € în București, acum fac vreo 4.000 €. După ce scad cât mă costă în plus, nu e mult mai bine", a scris cineva.

Un alt român din Diaspora, care a precizat că are de gând să se întoarcă în țară, a ajuns la o concluzie amară:

,,Înainte să plec, aveam impresia că în Vest e ceva wow (nu mă înțelege greșit, spitalele, școlile, administrația etc. sunt clar peste), dar oamenii sunt tot oameni peste tot. Își iau mașini scumpe în leasing, fac naveta 1‑2 ore și mănâncă sandwich/mâncare făcută acasă ca să le mai rămână ceva de o vacanță. Long story short, că vorbeam și cu o colegă româncă înainte de Sărbători: degeaba ai, de ex., 5k/lună și apa e 5 euro.”

Mulțumiți de viața în afară

O utilizatoare a platformei l-a contrazis:

„În Vest, indiferent unde locuiești, cu 4.000‑5.000 de euro trăiești ca un rege, mergi în vacanță când vrei. Am 4.200 și, sincer, pun deoparte 1.000, rata la casă 1.200, și din 2.000 cam rup magazinele. Când sunt mai cumpătată, pun ce rămâne (500 de euro așa) tot deoparte. Mașina am luat-o din savings, ce am pus deoparte 2 ani, și asigurarea e vreo 200‑300 cu tot cu CASCO.

Să te plângi la 5.000 înțeleg doar dacă ai copii. Dacă ești solo și nu te descurci cu banii, ești cheltuitor aiurea.”

Imediat a venit întrebarea: ,,Cool! În ce țară/ oraș se întâmplă toate astea? Mulțumesc!".

Femeia a specificat că nu locuiește la oraș și a recunoscut că într-un oraș mare nu și-ar fi permis:

„Luxembourg, dar am luat apartamentul la sat, cu curte și grădină împărțită cu încă două apartamente. În capitală nu ai nicio șansă să iei ceva pe cont propriu.”

Domeniile în care o duci foarte bine în străinătate

Cei care lucrează în domeniul medical spun că își permit mai multe lucruri în străinătate:

,, În Hull, UK, câștigăm cca £5000 ca asistenți medicali. După ipotecă, mașină, facturi, șamd, ne rămâne considerabil mai mult decât ne-ar rămâne în București dacă am lucra în același domeniu."

„Ca toate întrebările astea generale: depinde de foarte mulți factori. Personal, în domeniul meu (biotech), nici vorbă. Am salariu în top 2% în Germania. În România aș fi locuit cu părinții, că de chirie nu aș fi avut bani.”

„În Germania primesc salariu 3600 euro pe lună ca doctor rezident în anul 3 la un spital dintr-un oraș mare. Lucrez 50–60 de ore pe săptămână. Plătesc 1400 euro chirie, locuință cu două camere în centru. Mâncare: cam 400 euro pe lună, dar sincer nu mă uit la bani când vine vorba de mâncare. Mănânc mult în oraș, nu gătesc, comand la job etc. 300 de euro pe lună se duc pe asigurări, abonamente etc. Restul se duc pe transport cu Uber, obsesia mea pentru antichități, amenzi random, mai fac un detartraj de 100 euro, mă duc la spa, chestii din astea. Nu rămân cu mult la sfârșit de lună, nu mă abțin de la nimic. Nu economisesc mare lucru (n-aș ști pentru ce). Între noi fie vorba, aș putea trăi mult mai modest, dar viața e scurtă.”

Domeniile în care poți ieși pe plus în România

Dacă e să ne raportăm la răspunsurile de pe Reddit, în România domeniul IT pare să fie lozul câștigător în materie de locuri de muncă.

,,În domeniul meu (IT), da (n.r. trăiești mai bine în România). Puterea de cumpărare e semnificativ mai mare în România (cu unele excepții: Zurich, unele joburi în Londra sau Amsterdam)”, a scris cineva.

Un alt utilizator, care lucrează tot în IT, a detaliat:

„Salariile de la noi sunt peste cele din Franța și apropiate (sau chiar peste, pe anumite nișe) comparativ cu Germania, Austria și chiar unele țări scandinave. Diferența cea mai mare se face la locuință: la noi, majoritatea sunt deja proprietari sau plătesc rate, în timp ce în Vest majoritatea stau în chirie. Acolo, și o garsonieră minusculă te ușurează de 1.000–1.200 de euro în marile metropole. La 2 sau 3 camere nici nu mai discutăm: dai 50% din salariu. Mâncarea, din păcate, a ajuns apropiată ca preț și la noi; doar carnea mi se pare mai ieftină aici. Întreținerea, din ce știu, e mai scumpă în Vest, dar nu cu mult. Iarăși, o chestie pe care mulți nu o iau în calcul: serviciile de orice tip au prețuri enorme în Vest, indiferent dacă vorbim de instalator, electrician, meșteri, mecanici — ferească Dumnezeu să ai nevoie de o lucrare, că ți se duc economiile din anul respectiv. Deci, chiar dacă este într-adevăr o perioadă mai grea, ca om din IT nu aș putea să îmi permit nicăieri vacanțele, activitățile, achizițiile pe care le fac aici. Și asta în condițiile în care reușesc, oricum, să pun și mulți bani deoparte lună de lună."

Un alt angajat din IT a scris: „Costul de trai în București este neglijabil. În alte capitale simțeam cum și cât de repede se duc banii pentru același stil de viață.”

„Dacă lucrezi în Marketing/Finance/HR/Sales/etc. și câștigi, de ex., 8000 lei în Ro, o să o duci mai ok în Vest. Dacă ești developer și câștigi 18.000 lei în Ro, o duci mai ok decât în Vest", a scris altcineva.

Răspunsul a adunat, la rândul lui, mai multe comentarii:

„Am colegi pe Finance în UK și câștigă 2.500‑3.000 de lire. Eu câștig 8.000 lei în RO. Cum poate fi mai bine acolo când chiria e mult mai scumpă? Aici plătesc 160 de euro pe o garsonieră decentă în Timișoara, în zonă bună.

Finance/Marketing/HR în alte țări sunt concentrate în orașele mari de tip Londra sau Amsterdam, unde chiria este foarte mare. Pe lângă asta, în orașele mici nu sunt așa multe joburi sau trebuie să faci naveta cu metroul/autobuzul în orașele mari.

E bine în alte țări dacă te-ai născut acolo.”

Altcineva a contrazis răspunsul și a spus că în străinătate reușește să pună, împreună cu soția, 1000 de euro deoparte în fiecare lună, cu joburi în domeniul Finanțelor, lucru pe care nu l-ar fi reușit în România.

„Poți trăi precum un rege în România, cu un salariu din Vest"

Dacă în România, salariile ar fi precum cele din Vest, țara noastră ar câștiga detașat competiția, crede un alt utlizator:

„Poți trăi precum un rege în România, cu un salariu din Vest de cel puțin 3.000‑4.000 de euro.”

Chiar și cu salarii sub cele din statele dezvoltate se poate trăi bine în România, a fost de părere altcineva:

„Încasez o medie de 13.000, din care, după taxe, îmi rămân minim 8‑9.000. Partenera câștigă și ea cam 10.000 ca angajat (economist) și avem noroc că nu plătim chirie și nici rată, așa că rămânem doar cu leasing-uri și facturi în valoare de 6.500/lună și de restul caramele.

Dacă aș lucra în Vest, salariul ar fi cam de 2.000‑2.500 euro, din care scad chiria și toate cele, și rămân cu foarte puțin. Momentan nu văd o oportunitate de a lucra în Vest, poate doar dacă ești calificat pe joburi în IT, spitale, construcții etc.”

Prioritățile pot face diferența

Mulți utilizatori au venit cu o altă abordare, care nu se referă doar la bani. Potrivit acestora, dincolo de costul vieții, prioritățile fiecăruia sunt cele care pot înclina semnificativ balanța atunci când vine vorba de o eventuală mutare în străinătate.

„Calitatea vieții înseamnă, de asemenea, și ce beneficii ai după ce plătești taxele. Iar asta înclină mult balanța spre alte țări.”

,,Nu totul se reduce la bani, dar, în general, un salariu mare (comparativ cu media) într-o țară mai puțin dezvoltată îți oferă un confort mai mare la prima vedere. Pe principiul ăsta, cu un salariu bun in Jakarta trăiești regește, dar te lovești de servicii proaste, corupție, etc".

„Salariu 4.000 euro, rată la casă în una din cele mai scumpe comune din țară 600 euro. Transport lunar 1.200 lei, rată mașină 1.300 lei. În Franța aș fi câștigat la fel, în Germania și Anglia mai mult, cu chirii sau rate probabil mai mari. Financiar sunt mulțumit. Altele mă nemulțumesc.”

„Unde lucrez eu, veniturile anuale sunt indexate cu inflația. În România pierzi cam 10% la inflație (în medie) + 1‑2% la curs (a început de anul acesta), fără să pui taxe care se vor adăuga, nivel de trai mult inferior, asigurări extra pe care trebuie să ți le cumperi, sănătate, educație la nivelul țărilor din Africa, justiție deficitară, infrastructură feroviară de lumea a treia, riscuri uriașe în fața dezastrelor naturale, război la graniță, economie de consum ș.a.m.d.

Indiferent cât de bine crezi că o duci financiar în România, o să o duci semnificativ mai rău pe termen lung din cauza inflației și cursului valutar.”