Marți, 26 August 2025
Ministrul Apărării anunță noul cadru legislativ pentru rezerviști. Moșteanu: „Nimeni nu va fi luat cu forța în armată”

Publicat:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dat asigurări că noul cadru legislativ pentru rezerviștii voluntari nu va aduce recrutări forțate în armată. El a explicat că voluntarii vor trece prin teste fizice și instruire alături de militarii activi, pentru a putea fi integrați în rezerva operațională. 

Cum vor fi făcute recrutările în Armata Română potrivit ministrului / Sursa foto: Ionuț Moșteanu FB
Ministrul Apărării, despre cum se vor face recrutările în Armata Română. „Nu va fi luat nimeni cu forța”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat la Euronews că România pregătește un nou cadru legislativ privind rezerviștii voluntari, însă a subliniat că „în armată nu va fi luat nimeni cu forța”, potrivit mediafax.ro.

Potrivit acestuia, procesul presupune un exercițiu de evaluare prin care voluntarii vor fi instruiți, vor participa la trageri și vor lucra alături de militarii de carieră pentru a putea fi integrați în rezerva operațională.

„Voluntarul în termen va trebui să treacă niște teste. Este o solicitare fizică, în primul rând, pe care orice activitate militară o impune”, a spus ministrul. 

Pachetul legislativ va fi transmis Parlamentului în această toamnă

Moșteanu a precizat că baza de date a armatei trebuie să fie actualizată constant, pentru ca instituția să știe unde își găsește această rezervă și la ce comisariat teritorial trebuie să se prezinte fiecare voluntar, în caz de nevoie. 

El a subliniat că aceste proceduri sunt „lucruri absolut normale” într-o armată și a reamintit că apartenența României la NATO asigură garanția că țara este protejată: „Avem privilegiul de a fi țară NATO, iar asta ne permite să stăm liniștiți, să fim în siguranță și să nu avem perspectiva unui război.” 

În timpul procedurii de adoptare ar putea apărea modificări, însă, în final, armata română va stabili normele de instruire, numărul voluntarilor și planurile de pregătire, în funcție de nevoile proprii și de acordurile cu aliații. 

Rezerviștii din București și Ilfov au primit „ordine de chemare” / MApN: „Exercițiu de mobilizare și de evaluare a rezervei” 

Armata română a trimis ordine de chemare rezerviștilor din București și din județul Ilfov. Reprezentanții MApN susțin că aceste ordine sunt pentru actualizarea datelor personale ale cetățenilor și au, de asemenea, legătură cu un exercițiu de mobilizare și de evaluare a rezervei.  

Clarificările au fost făcute de colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției de Informații și Relații Publice a MApN.

Reprezentantul MApN a precizat este vorba de un exercițiu de mobilizare și de evaluare a rezervei, programat în luna octombrie, în perioada 12-20 octombrie. Potrivit acestuia, astfel de proceduri sunt normale și că armata încearcă să actualizeze datele rezerviștilor.

„Poate și-a schimbat buletinul, poate e inapt, poate suferă de o boală. O persoană cred că poate primi într-o viață maxim trei astfel de invitații. Nu ne focalizăm pe o anumită persoană sau pe o anumită zonă, pur și simplu chemăm periodic cetățenii din România pentru actualizarea datelor personale”, a spus șeful Direcției de Informații din MApN.

