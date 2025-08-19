Ministrul Educației i-a îndemnat pe studenții nemulțumiți de reducerea burselor să-și ia o slujbă cu jumătate de normă

Ministrul Educaţiei, Daniel David, s-a întâlnit, marţi, 19 august, cu studenţii, pentru a discuta măsurile privind criza fiscal-bugetară cu impact asupra mediului universitar şi a studenţilor, în special.

Cu ocazia Forumului Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), organizat la Timişoara, ministrul a discutat cu studenţii despre efectele măsurilor adoptate de Guvern şi despre modalităţile prin care acestea pot fi gestionate în sistemul universitar, se arată într-un comunicat remis Agerpres de Ministerul Educaţiei.

„Nimeni nu şi le-a dorit”

Daniel David a subliniat că măsurile luate de Guvern sunt necesare pentru a asigura fondurile necesare pentru salarii şi burse până la finalul anului 2025 şi pentru a pregăti, ulterior, dezvoltarea şi reformele în domeniu în anul 2026.

„Nimeni nu şi le-a dorit şi nu ar fi fost luate în această formă în condiţii de normalitate, iar faptul că sunt temporare arată deschiderea Guvernului României pentru a reveni când condiţiile fiscal-bugetare vor permite acest lucru”, a declarat David.

Ministrul Educaţiei a punctatşi unele măsuri şi demersuri prin care se încearcă diminuarea efectelor asupra studenţilor, precum autonomia universităţilor de a face angajări din fonduri proprii, coordonarea cu autorităţile locale sau flexibilizarea perioadei de acordare a burselor.

„Pentru a pregăti şi momentul post-criză şi a aduce un angajament optimist în domeniu, pornind de la problematizările studenţilor, ministrul şi-a exprimat deschiderea de a discuta reformele propuse în Raportul QX pentru învăţământul superior şi cercetare. În acest context, trebuie menţionat faptul că, în pofida restricţiilor de natură financiară, bugetul alocat burselor studenţeşti pentru anul universitar viitor va fi superior celui din anul 2022 - 2023”, se arată în comunicat.

Ministrul le-a spus studenților că și-ar putea găsi o slujbă part-time

Ulterior, ministrul Daniel David a răspuns întrebărilor studenţilor.

Chestionat în legătură cu eventualele soluții pentru cei care ar putea avea probleme financiare, Daniel David le-a spus, printre altele, că și-ar putea găsi o slujbă part-time, așa cum se întâmplă în străinătate, potrivit Știrilor Pro TV.

Reprezentanţii studenților au amenințat că, în absenţa modificării măsurilor de criză, vor continua protestele.

„În final, ministrul Educaţiei şi Cercetării şi-a arătat deschiderea de a primi propuneri în ceea ce priveşte implementarea cât mai eficientă a reglementărilor legale asumate prin Programul de Guvernare şi prin Legea Fiscal-Bugetară (L141/ 2025)", menţionează comunicatul Ministerului Educației.