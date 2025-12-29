search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

30 decembrie: Regele Mihai I al României a fost obligat să abdice, ceea ce a dus la abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române

0
0
Publicat:

Pe 30 decembrie, în anul 1947, regele Mihai I al României a fost obligat să abdice, moment care a dus la abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române. În aceeași zi, dar în 1973, s-a născut Tiberiu Ușeriu, alergător de anduranță și ultramaratonist român, cunoscut pentru performanțele sale internaționale în curse extreme. Tot pe 30 decembrie s-a născut și poetul și traducătorul Ion Gorun. 

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

1863: S-a născut poetul și traducătorul Ion Gorun 

Poetul, prozatorul și traducătorul Ion Gorun s-a născut la 30 decembrie 1863, în Roșia Montană, și a murit la 30 martie 1929, la București. 

În perioada 1876-1880 a urmat liceul la Brașov și Sibiu, ulterior a urmat doi ani cursurile Facultății de Medicină, însă s-a retras. S-a înscris la Facultatea de Litere și a obținut licența în anul 1888.

Apoi s-a înscris și la Facultatea de Drept, dar a abandonat-o. 

Între 1896-1897 a fost secretar de redacție la „Povestea vorbei”. A condus revista „Viața nouă” și a fost redactor la ziarul „Românul”. 

În anul 1889 a debutat cu versuri în „Convorbiri literare”, semnându-se cu pseudonimul „I.A Castor”. 

Amintim câteva dintre operele sale: „Câteva versuri”, „Alb și negru”, „Robinson în țara românească”, „Taina a șasea” și „Lume necăjită” 

 1916 - La Budapesta a fost încoronat ultimul rege al Ungariei, Carol al IV-lea, succesor al împăratului Franz Josef I, decedat la 21 noiembrie 1916 , la vârsta de 86 de ani

Carol I al Austriei, cunoscut și ca Carol al IV-lea al Ungariei, născut la 17 august 1887 în Persenbeug-Gottsdorf, a aparținut dinastiei Habsburg-Lorena și a fost ultimul împărat al Austriei (1916–1918), precum și ultimul rege al Ungariei și Boemiei. Crescut într-un spirit profund creștin, a primit o educație atipică pentru un moștenitor imperial, urmând o școală publică și studiind, alături de pregătirea militară, dreptul și științele politice. În 1911 s-a căsătorit cu Zita de Bourbon-Parma, cu care a avut opt copii.

După asasinarea unchiului său, arhiducele Franz Ferdinand, în 1914, Carol a devenit moștenitor al tronului și a participat activ la Primul Război Mondial, comandând trupe austro-ungare pe fronturile italian și răsăritean. A urcat pe tron în noiembrie 1916, după moartea împăratului Franz Josef, iar la 30 decembrie 1916 a fost încoronat rege al Ungariei la Budapesta. În timpul domniei sale, a încercat să încheie pacea prin tratative secrete cu Franța, demonstrând dorința de a pune capăt conflictului mondial.

În contextul înfrângerii Puterilor Centrale, Carol I a renunțat la guvernare în noiembrie 1918, fără a abdica formal, fiind ulterior forțat să plece în exil. A încercat de două ori să revină pe tronul Ungariei în 1921, dar a fost respins de regentul Miklós Horthy. În cele din urmă, a fost trimis pe insula Madeira, unde a murit în 1922, bolnav și lipsit de resurse. Pentru convingerile sale creștine și eforturile de pace, Biserica Catolică l-a beatificat în anul 2004, stabilind sărbătoarea sa la 21 octombrie, ziua căsătoriei sale.

 1922 - A fost ratificat tratatul privind înființarea Uniunii Sovietice, sub forma uniunii mai multor republici (se va dezmembra în 1991)

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (abreviat URSS) (СССР), (SSSR), cunoscută și ca Uniunea Sovietică, a fost un stat întins pe o mare parte din Nordul Eurasiei, reunind Rusia, Ucraina, Bielorusia şi Transcaucazia și care a existat din 1922 până în 1991. Formarea sa a fost punctul culminant al Revoluției ruse din 1917, cea care l-a îndepărtat pe țarul Nicolae al II-lea. In 1991 URSS se va dezmembra si va disparea in istorie.

1947: Regele Mihai I a fost obligat să semneze actul de abdicare pentru el şi urmaşii săi  

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

În toamna anului 1947, România se afla sub controlul direct al regimului comunist impus de ocupația sovietică. În noiembrie, regele Mihai I a participat la Londra la nunta viitoarei regine Elisabeta a II-a, unde a cunoscut-o pe prințesa Ana de Bourbon-Parma. Deși au circulat informații potrivit cărora ar fi fost încurajat să nu se mai întoarcă în țară, inclusiv de lideri occidentali, regele Mihai a revenit în România, considerând că datoria sa era să fie alături de poporul pe care îl conducea.

După întoarcerea sa, presiunile asupra monarhiei s-au intensificat. La 29 decembrie 1947, familia regală se afla la Castelul Foișor din Sinaia, când regele a fost chemat de urgență la București. A doua zi, la Palatul Elisabeta, premierul Petru Groza i-a cerut în mod direct să abdice. Sub constrângere, la 30 decembrie 1947, regele Mihai I a fost silit să semneze actul de abdicare, iar în aceeași zi a fost proclamată Republica Populară Română.

Textul abdicării, prezentat oficial ca un act voluntar, consemna: „În viaţa Statului român s-au produs în ultimii ani adânci prefaceri politice, economice şi sociale (...). Consider că instituţia monarhică nu mai corespunde actualelor condiţiuni ale vieţii noastre de Stat, ea reprezentând o piedică serioasă în calea dezvoltării României. În consecinţă (...), ABDIC, pentru mine şi pentru urmaşii mei de la Tron, renunţând la toate prerogativele ce le-am exercitat ca Rege al României. Las poporului român libertatea de a-şi alege noua formă de Stat.” Actul a fost semnat la București, la 30 decembrie 1947.

La doar câteva zile după abdicare, pe 3 ianuarie 1948, regele Mihai I a fost obligat să părăsească România, intrând într-un exil care avea să dureze peste patru decenii. Prin forțarea abdicării sale, monarhia română a fost desființată, iar țara a intrat oficial sub regimul comunist, marcând una dintre cele mai dramatice rupturi din istoria statului român modern.

 1962 - S-a născut Alessandra Mussolini, politiciană italiană de extremă dreapta, nepoata dictatorului fascist Benito Mussolini

FOTO: Instagram
FOTO: Instagram

Alessandra Mussolini (n. 30 decembrie 1962, Roma, Italia), politiciană italiană neofascistă, membră a Parlamentului European. Este fiica Annei Maria Scicolone și a lui Romano Mussolini , al treilea fiu al liderului fascist interbelic al Italiei, Benito Mussolini Una din mătușile sale este actrița italiană Sophia Loren.

1973 - S-a născut Tiberiu Ușeriu, alergător de anduranță și ultramaratonist român

Tiberiu Ușeriu (n. 30 decembrie 1973, Prundu Bârgăului, Prundu Bârgăului, Bistrița-Năsăud, România) este un alergător de anduranță și un ultramaratonist român. În 2018, dintre 25 participanți și într-un timp de 172 ore și 50 minute, Tiberiu Ușeriu, în vârstă de 44 ani, a reușit să câștige pentru a treia oară consecutiv din tot atâtea participări, ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, considerat printre cele mai dificile din lume, având în vedere că se desfășoară în zona Cercului Polar.

Citește și: 14 decembrie: Ziua când a murit marele savant Simion Mehedinți, părintele geografiei moderne

La ediție aniversară, ediția a X-a a competiției, au terminat doar 6 competitori și au avut la dispoziție 216 ore să parcurgă traseul de 618 kilometri. La start au fost patru români: Tibi Ușeriu, Levente Polgar, Avram Iancu și Florentina Iofcea. Ceilalți trei români au abandonat competiția încă din primele 24 de ore, din cauza condițiilor meteo și a unei accidentări. Cursa a debutat în data de 8 martie 2018, iar Tiberiu Ușeriu a reușit să o încheie după 7 zile și aproximativ 5 ore.

În februarie 2017, Tibi Ușeriu a lansat cartea „27 de pași”, o autobiografie în care povestește în peste 200 de pagini cum a ajuns în viață doar o cifră, “Domnul 2.800″ și cum a renăscut într-o celulă de 70 de cm, unde a fost condamnat să stea 23 de ani într-o închisoare de maximă siguranță din Germania (modificările legislative i-au redus pedeapsa la 13 ani, din care a executat 9 fiind eliberat în 2010)

1986: S-a născut Ellie Goulding 

Cântăreața și  compozitoarea Ellie Goulding s-a născut la 30 decembrie 1986, la Hereford. 

În anul 2010, a devenit a doua artistă care în același an s-a clasat pe prima poziție în sondajul „BBC Sound of...”, câștigând în același an Critics' Choice Award la Brit Awards.  

În acelaşi an, Goulding a lansat primul album, „Lights”.  

Cel de-al doilea album intitulat „Halcyon“, a fost lansat în luna octombrie a anului 2012 şi s-a bucurat, totodată, de succes.  

  În anul 2019, Ellie Goulding s-a căsătorit cu dealer-ul de artă Caspar Jopling.    

2006: Execuția fostului președinte al Irakului Saddam Hussein 

Saddam Hussein s-a născut la 28 aprilie 1937. Foto: Arhivă
Saddam Hussein s-a născut la 28 aprilie 1937. Foto: Arhivă
Citește și: 15 decembrie: Se naște arhitectul Gustave Eiffel, creatorul celebrului turn din Paris și al podului de la Ungheni, ambele purtându-i numele

Saddam Hussein s-a născut la 28 aprilie 1937 și a murit la 30 decembrie 2006. 

Hussein a fost un politician irakian, președinte al Irakului, premier, secretar general al secției irakiene a partidului Baas și mareșal. 

Acesta a fost condamnat la moarte pentru măcelul de la Dujail în care aproape 150 de şiiţi musulmani au fost omorâți din ordinul său. Hussein a fost executat dimineaţa, în jurul orei 5.57, ora Bagdadului, 4.57 ora Bucureştiului. 

Ultimele sale cuvinte au fost îndemnuri la adresa irakienilor. Acesta le-a solicitat să fie uniți și să nu ia contact cu iranienii.  

2016: A murit Camelia Dăscălescu 

Compozitoarea și profesoara de canto Camelia Dăscălescu s-a născut la 22 ianuarie 1921, la Iași, și a murit la 30 decembrie 2016, la București. 

În perioada 1937-1940 a studiat la Conservatorul din Iași, iar din 1942 până în 1944 a urmat cursurile Conservatorului din București. 

Între 1957-1961 a fost redactor muzical la Casa de discuri „Electrecord” din București, iar în paralel, până în 1969, îndrumător artistic şi dirijor la Casa de Cultură a Studenţilor „Grigore Preoteasa” din Bucureşti.   

De asemenea, a contribuit la popularizarea unor interpreți cunoscuți, printre care Dan Spătaru, Anda Călugăreanu și Ruxandra Ghiață. 

A debutat în anul 1957 în calitate de compozitor cu piesa „Șoapte de dragoste”. Ulterior, au urmat zeci de melodii: „Cine eşti, amintire?”, „Dragi jucării”, „Melodii, melodii”, „Amintiri... amintiri...”, „Nu-ţi fie teamă de-un sărut”.   

Camelia Dăscălescu a fost membră a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România din anul 1968. A primit numeroase premii precum cele de la Festivalul naţional de muzică uşoară de la Mamaia (1975, 1982, 1985, 1986, 1987), Premiile Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1979, 1982, 1983, 1988) şi Premiul de Excelenţă al UCMR pentru întreaga activitate (2002). 

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zile libere legale 2026. Când au românii zile libere și cum își pot planifica mini-vacanțele
gandul.ro
image
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
mediafax.ro
image
Ce îl sperie cel mai mult pe David Popovici. La Singapore a pățit-o pentru prima dată
fanatik.ro
image
Un milion de români au plecat în Marea Britanie pentru muncă, aproape 40.000 revin în țară anual, să scape de criminalitate și de costul vieții
libertatea.ro
image
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
După ani de scumpiri, piața imobiliară frânează. Ce se întâmplă cu prețurile locuințelor anul viitor
observatornews.ro
image
De ce fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu a fost reținută abia la 1 an și 6 luni de când și-a ucis mama. Cine a alertat polițiștii
cancan.ro
image
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
prosport.ro
image
Câte numere poţi observa în imagine: test de inteligenţă special
playtech.ro
image
Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut dezvăluiri explozive: „Am stat între ei”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tatăl Mălinei Guler a dezvăluit ce a văzut în apartamentul tinerei care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Varianta exclusă
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
BNR anunţă marea schimbare de la 5 ianuarie 2026. Se aplică în fiecare zi de la ora 13.00
romaniatv.net
image
Pensiile ajung cu întârziere în ianuarie 2026. Cât au de așteptat românii
mediaflux.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Crina Abrudan și Cristi Brancu cu familia lui au ales Dubaiul pentru Crăciun și Revelion: „Vom petrece pe terasa clădirii în care stăm, la etajul 77”
click.ro
Brigitte Bardot și fiul ei Nicolas Charrier, profimedia 1061972870 jpg
A adorat câinii, dar și-a detestat condiția de mamă. Brigitte Bardot și-a numit fiul ”tumoare canceroasă”
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Adevărul despre cumpărăturile impulsive. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea ta?

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată