30 decembrie: Regele Mihai I al României a fost obligat să abdice, ceea ce a dus la abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române

Pe 30 decembrie, în anul 1947, regele Mihai I al României a fost obligat să abdice, moment care a dus la abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române. În aceeași zi, dar în 1973, s-a născut Tiberiu Ușeriu, alergător de anduranță și ultramaratonist român, cunoscut pentru performanțele sale internaționale în curse extreme. Tot pe 30 decembrie s-a născut și poetul și traducătorul Ion Gorun.

1863: S-a născut poetul și traducătorul Ion Gorun

Poetul, prozatorul și traducătorul Ion Gorun s-a născut la 30 decembrie 1863, în Roșia Montană, și a murit la 30 martie 1929, la București.

În perioada 1876-1880 a urmat liceul la Brașov și Sibiu, ulterior a urmat doi ani cursurile Facultății de Medicină, însă s-a retras. S-a înscris la Facultatea de Litere și a obținut licența în anul 1888.

Apoi s-a înscris și la Facultatea de Drept, dar a abandonat-o.

Între 1896-1897 a fost secretar de redacție la „Povestea vorbei”. A condus revista „Viața nouă” și a fost redactor la ziarul „Românul”.

În anul 1889 a debutat cu versuri în „Convorbiri literare”, semnându-se cu pseudonimul „I.A Castor”.

Amintim câteva dintre operele sale: „Câteva versuri”, „Alb și negru”, „Robinson în țara românească”, „Taina a șasea” și „Lume necăjită”

1916 - La Budapesta a fost încoronat ultimul rege al Ungariei, Carol al IV-lea, succesor al împăratului Franz Josef I, decedat la 21 noiembrie 1916 , la vârsta de 86 de ani

Carol I al Austriei, cunoscut și ca Carol al IV-lea al Ungariei, născut la 17 august 1887 în Persenbeug-Gottsdorf, a aparținut dinastiei Habsburg-Lorena și a fost ultimul împărat al Austriei (1916–1918), precum și ultimul rege al Ungariei și Boemiei. Crescut într-un spirit profund creștin, a primit o educație atipică pentru un moștenitor imperial, urmând o școală publică și studiind, alături de pregătirea militară, dreptul și științele politice. În 1911 s-a căsătorit cu Zita de Bourbon-Parma, cu care a avut opt copii.

După asasinarea unchiului său, arhiducele Franz Ferdinand, în 1914, Carol a devenit moștenitor al tronului și a participat activ la Primul Război Mondial, comandând trupe austro-ungare pe fronturile italian și răsăritean. A urcat pe tron în noiembrie 1916, după moartea împăratului Franz Josef, iar la 30 decembrie 1916 a fost încoronat rege al Ungariei la Budapesta. În timpul domniei sale, a încercat să încheie pacea prin tratative secrete cu Franța, demonstrând dorința de a pune capăt conflictului mondial.

În contextul înfrângerii Puterilor Centrale, Carol I a renunțat la guvernare în noiembrie 1918, fără a abdica formal, fiind ulterior forțat să plece în exil. A încercat de două ori să revină pe tronul Ungariei în 1921, dar a fost respins de regentul Miklós Horthy. În cele din urmă, a fost trimis pe insula Madeira, unde a murit în 1922, bolnav și lipsit de resurse. Pentru convingerile sale creștine și eforturile de pace, Biserica Catolică l-a beatificat în anul 2004, stabilind sărbătoarea sa la 21 octombrie, ziua căsătoriei sale.

1922 - A fost ratificat tratatul privind înființarea Uniunii Sovietice, sub forma uniunii mai multor republici (se va dezmembra în 1991)

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (abreviat URSS) (СССР), (SSSR), cunoscută și ca Uniunea Sovietică, a fost un stat întins pe o mare parte din Nordul Eurasiei, reunind Rusia, Ucraina, Bielorusia şi Transcaucazia și care a existat din 1922 până în 1991. Formarea sa a fost punctul culminant al Revoluției ruse din 1917, cea care l-a îndepărtat pe țarul Nicolae al II-lea. In 1991 URSS se va dezmembra si va disparea in istorie.

1947: Regele Mihai I a fost obligat să semneze actul de abdicare pentru el şi urmaşii săi

În toamna anului 1947, România se afla sub controlul direct al regimului comunist impus de ocupația sovietică. În noiembrie, regele Mihai I a participat la Londra la nunta viitoarei regine Elisabeta a II-a, unde a cunoscut-o pe prințesa Ana de Bourbon-Parma. Deși au circulat informații potrivit cărora ar fi fost încurajat să nu se mai întoarcă în țară, inclusiv de lideri occidentali, regele Mihai a revenit în România, considerând că datoria sa era să fie alături de poporul pe care îl conducea.

După întoarcerea sa, presiunile asupra monarhiei s-au intensificat. La 29 decembrie 1947, familia regală se afla la Castelul Foișor din Sinaia, când regele a fost chemat de urgență la București. A doua zi, la Palatul Elisabeta, premierul Petru Groza i-a cerut în mod direct să abdice. Sub constrângere, la 30 decembrie 1947, regele Mihai I a fost silit să semneze actul de abdicare, iar în aceeași zi a fost proclamată Republica Populară Română.

Textul abdicării, prezentat oficial ca un act voluntar, consemna: „În viaţa Statului român s-au produs în ultimii ani adânci prefaceri politice, economice şi sociale (...). Consider că instituţia monarhică nu mai corespunde actualelor condiţiuni ale vieţii noastre de Stat, ea reprezentând o piedică serioasă în calea dezvoltării României. În consecinţă (...), ABDIC, pentru mine şi pentru urmaşii mei de la Tron, renunţând la toate prerogativele ce le-am exercitat ca Rege al României. Las poporului român libertatea de a-şi alege noua formă de Stat.” Actul a fost semnat la București, la 30 decembrie 1947.

La doar câteva zile după abdicare, pe 3 ianuarie 1948, regele Mihai I a fost obligat să părăsească România, intrând într-un exil care avea să dureze peste patru decenii. Prin forțarea abdicării sale, monarhia română a fost desființată, iar țara a intrat oficial sub regimul comunist, marcând una dintre cele mai dramatice rupturi din istoria statului român modern.

1962 - S-a născut Alessandra Mussolini, politiciană italiană de extremă dreapta, nepoata dictatorului fascist Benito Mussolini

Alessandra Mussolini (n. 30 decembrie 1962, Roma, Italia), politiciană italiană neofascistă, membră a Parlamentului European. Este fiica Annei Maria Scicolone și a lui Romano Mussolini , al treilea fiu al liderului fascist interbelic al Italiei, Benito Mussolini Una din mătușile sale este actrița italiană Sophia Loren.

1973 - S-a născut Tiberiu Ușeriu, alergător de anduranță și ultramaratonist român

Tiberiu Ușeriu (n. 30 decembrie 1973, Prundu Bârgăului, Prundu Bârgăului, Bistrița-Năsăud, România) este un alergător de anduranță și un ultramaratonist român. În 2018, dintre 25 participanți și într-un timp de 172 ore și 50 minute, Tiberiu Ușeriu, în vârstă de 44 ani, a reușit să câștige pentru a treia oară consecutiv din tot atâtea participări, ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, considerat printre cele mai dificile din lume, având în vedere că se desfășoară în zona Cercului Polar.

La ediție aniversară, ediția a X-a a competiției, au terminat doar 6 competitori și au avut la dispoziție 216 ore să parcurgă traseul de 618 kilometri. La start au fost patru români: Tibi Ușeriu, Levente Polgar, Avram Iancu și Florentina Iofcea. Ceilalți trei români au abandonat competiția încă din primele 24 de ore, din cauza condițiilor meteo și a unei accidentări. Cursa a debutat în data de 8 martie 2018, iar Tiberiu Ușeriu a reușit să o încheie după 7 zile și aproximativ 5 ore.

În februarie 2017, Tibi Ușeriu a lansat cartea „27 de pași”, o autobiografie în care povestește în peste 200 de pagini cum a ajuns în viață doar o cifră, “Domnul 2.800″ și cum a renăscut într-o celulă de 70 de cm, unde a fost condamnat să stea 23 de ani într-o închisoare de maximă siguranță din Germania (modificările legislative i-au redus pedeapsa la 13 ani, din care a executat 9 fiind eliberat în 2010)

1986: S-a născut Ellie Goulding

Cântăreața și compozitoarea Ellie Goulding s-a născut la 30 decembrie 1986, la Hereford.

În anul 2010, a devenit a doua artistă care în același an s-a clasat pe prima poziție în sondajul „BBC Sound of...”, câștigând în același an Critics' Choice Award la Brit Awards.

În acelaşi an, Goulding a lansat primul album, „Lights”.

Cel de-al doilea album intitulat „Halcyon“, a fost lansat în luna octombrie a anului 2012 şi s-a bucurat, totodată, de succes.

În anul 2019, Ellie Goulding s-a căsătorit cu dealer-ul de artă Caspar Jopling.

2006: Execuția fostului președinte al Irakului Saddam Hussein

Saddam Hussein s-a născut la 28 aprilie 1937 și a murit la 30 decembrie 2006.

Hussein a fost un politician irakian, președinte al Irakului, premier, secretar general al secției irakiene a partidului Baas și mareșal.

Acesta a fost condamnat la moarte pentru măcelul de la Dujail în care aproape 150 de şiiţi musulmani au fost omorâți din ordinul său. Hussein a fost executat dimineaţa, în jurul orei 5.57, ora Bagdadului, 4.57 ora Bucureştiului.

Ultimele sale cuvinte au fost îndemnuri la adresa irakienilor. Acesta le-a solicitat să fie uniți și să nu ia contact cu iranienii.

2016: A murit Camelia Dăscălescu

Compozitoarea și profesoara de canto Camelia Dăscălescu s-a născut la 22 ianuarie 1921, la Iași, și a murit la 30 decembrie 2016, la București.

În perioada 1937-1940 a studiat la Conservatorul din Iași, iar din 1942 până în 1944 a urmat cursurile Conservatorului din București.

Între 1957-1961 a fost redactor muzical la Casa de discuri „Electrecord” din București, iar în paralel, până în 1969, îndrumător artistic şi dirijor la Casa de Cultură a Studenţilor „Grigore Preoteasa” din Bucureşti.

De asemenea, a contribuit la popularizarea unor interpreți cunoscuți, printre care Dan Spătaru, Anda Călugăreanu și Ruxandra Ghiață.

A debutat în anul 1957 în calitate de compozitor cu piesa „Șoapte de dragoste”. Ulterior, au urmat zeci de melodii: „Cine eşti, amintire?”, „Dragi jucării”, „Melodii, melodii”, „Amintiri... amintiri...”, „Nu-ţi fie teamă de-un sărut”.

Camelia Dăscălescu a fost membră a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România din anul 1968. A primit numeroase premii precum cele de la Festivalul naţional de muzică uşoară de la Mamaia (1975, 1982, 1985, 1986, 1987), Premiile Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1979, 1982, 1983, 1988) şi Premiul de Excelenţă al UCMR pentru întreaga activitate (2002).